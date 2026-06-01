Pierwsza miłość, odcinek 4232: Paweł znajduje sposób na nowe życie. Odcina się od bliskich - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-01 10:20

Paweł podejmuje radykalne kroki, by odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Po nocy spędzonej poza domem, wraca, aby z gotowym planem na przyszłość, który całkowicie zaskoczy jego otoczenie. Jak poradzi sobie w nowej rzeczywistości i czy rzeczywiście uda mu się osiągnąć niezależność. To i wiele więcej już w poniedziałek, 8 czerwca. Zachęcamy do oglądania i czytania naszych streszczeń.

Sytuacja życiowa Pawła od powrotu do Polski z kolumbijskiego więzienia jest pełna wzlotów i upadków, a jednocześnie wiąże się z dużymi trudnościami w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Co więcej, w odcinku 4230 zobaczyliśmy, że podczas policyjnej interwencji zupełnie przypadkowo wyszło na jaw, iż Paweł nie figuruje w żadnym rejestrze. Janek i Artur chcieli pomóc mu odzyskać tożsamość, jednak Paweł, zamknięty w sobie, nie wykazał zainteresowania rozwiązaniem tego problemu. Dodatkowo zdecydował się odciąć od najbliższych, obawiając się, że będzie dla nich ciężarem.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

"Pierwsza miłość" odc. 4232: Paweł bierze życie w swoje ręce

Paweł po nocnej eskapadzie wraca do domu z zupełnie nową wizją siebie i swojego życia. Po chłodnej analizie dochodzi do wniosku, że zbyt długo polegał na życzliwości przyjaciół i nadszedł czas, by wreszcie wziąć sprawy w swoje ręce. To przełomowy moment w życiu bohatera granego przez Mateusza Kościukiewicza, który pokazuje widzom, jak złożoną i pełną kontrastów postacią jest Paweł.

Wyjście ze strefy komfortu niesie ze sobą konsekwencje – niekiedy bardzo bolesne i brutalne. Były partner Marysi będzie musiał zmierzyć się jeszcze z wieloma przeciwnościami losu, zanim uda mu się stanąć na nogi i zacząć żyć pełnią życia.

"Pierwsza miłość" odc. 4232: Paweł znajduje zatrudnienie

Paweł oświadcza również swoim znajomym, że znalazł pracę na złomowisku, co traktuje jako pierwszy krok w stronę samodzielności i uporządkowania swojego życia. Wkrótce jednak spotka swojego brata, który znacząco namiesza w jego rzeczywistości i wywróci jego plany do góry nogami. Pierwsze spotkanie z Mariuszem będziemy mieli okazję oglądać w odcinku 4233.

Pierwsza miłość odcinek 4232
Galeria zdjęć 2

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4232. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
Sonda
Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość?
Polska na ucho
Polak uwięziony w Kongo
Polska na ucho
Mediateka.pl