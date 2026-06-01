Sytuacja życiowa Pawła od powrotu do Polski z kolumbijskiego więzienia jest pełna wzlotów i upadków, a jednocześnie wiąże się z dużymi trudnościami w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Co więcej, w odcinku 4230 zobaczyliśmy, że podczas policyjnej interwencji zupełnie przypadkowo wyszło na jaw, iż Paweł nie figuruje w żadnym rejestrze. Janek i Artur chcieli pomóc mu odzyskać tożsamość, jednak Paweł, zamknięty w sobie, nie wykazał zainteresowania rozwiązaniem tego problemu. Dodatkowo zdecydował się odciąć od najbliższych, obawiając się, że będzie dla nich ciężarem.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4232: Paweł bierze życie w swoje ręce

Paweł po nocnej eskapadzie wraca do domu z zupełnie nową wizją siebie i swojego życia. Po chłodnej analizie dochodzi do wniosku, że zbyt długo polegał na życzliwości przyjaciół i nadszedł czas, by wreszcie wziąć sprawy w swoje ręce. To przełomowy moment w życiu bohatera granego przez Mateusza Kościukiewicza, który pokazuje widzom, jak złożoną i pełną kontrastów postacią jest Paweł.

Wyjście ze strefy komfortu niesie ze sobą konsekwencje – niekiedy bardzo bolesne i brutalne. Były partner Marysi będzie musiał zmierzyć się jeszcze z wieloma przeciwnościami losu, zanim uda mu się stanąć na nogi i zacząć żyć pełnią życia.

"Pierwsza miłość" odc. 4232: Paweł znajduje zatrudnienie

Paweł oświadcza również swoim znajomym, że znalazł pracę na złomowisku, co traktuje jako pierwszy krok w stronę samodzielności i uporządkowania swojego życia. Wkrótce jednak spotka swojego brata, który znacząco namiesza w jego rzeczywistości i wywróci jego plany do góry nogami. Pierwsze spotkanie z Mariuszem będziemy mieli okazję oglądać w odcinku 4233.

2

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4232. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami