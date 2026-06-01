Spis treści
Sytuacja życiowa Pawła od powrotu do Polski z kolumbijskiego więzienia jest pełna wzlotów i upadków, a jednocześnie wiąże się z dużymi trudnościami w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Co więcej, w odcinku 4230 zobaczyliśmy, że podczas policyjnej interwencji zupełnie przypadkowo wyszło na jaw, iż Paweł nie figuruje w żadnym rejestrze. Janek i Artur chcieli pomóc mu odzyskać tożsamość, jednak Paweł, zamknięty w sobie, nie wykazał zainteresowania rozwiązaniem tego problemu. Dodatkowo zdecydował się odciąć od najbliższych, obawiając się, że będzie dla nich ciężarem.
"Pierwsza miłość" odc. 4232: Paweł bierze życie w swoje ręce
Paweł po nocnej eskapadzie wraca do domu z zupełnie nową wizją siebie i swojego życia. Po chłodnej analizie dochodzi do wniosku, że zbyt długo polegał na życzliwości przyjaciół i nadszedł czas, by wreszcie wziąć sprawy w swoje ręce. To przełomowy moment w życiu bohatera granego przez Mateusza Kościukiewicza, który pokazuje widzom, jak złożoną i pełną kontrastów postacią jest Paweł.
Wyjście ze strefy komfortu niesie ze sobą konsekwencje – niekiedy bardzo bolesne i brutalne. Były partner Marysi będzie musiał zmierzyć się jeszcze z wieloma przeciwnościami losu, zanim uda mu się stanąć na nogi i zacząć żyć pełnią życia.
"Pierwsza miłość" odc. 4232: Paweł znajduje zatrudnienie
Paweł oświadcza również swoim znajomym, że znalazł pracę na złomowisku, co traktuje jako pierwszy krok w stronę samodzielności i uporządkowania swojego życia. Wkrótce jednak spotka swojego brata, który znacząco namiesza w jego rzeczywistości i wywróci jego plany do góry nogami. Pierwsze spotkanie z Mariuszem będziemy mieli okazję oglądać w odcinku 4233.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4232. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)