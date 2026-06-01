Pierwsza miłość, odcinek 4228: Dramatyczne sceny przed domem Marysi. Dojdzie do konfrontacji Kacpra z Pawłem - ZWIASTUN

Spis treści
Kacper w "Pierwszej miłości" panicznie boi się o swój los, bo przez lata to właśnie on był dla Julki prawdziwym ojcem – wychowywał ją, wspierał Marysię i stworzył z nimi stabilny dom. Powrót Pawła z Kolumbii burzy ten porządek i sprawia, że Kacper zaczyna czuć się zagrożony we własnej rodzinie. Najbardziej przeraża go myśl, że biologiczny ojciec może nagle odzyskać miejsce, które on budował latami troski i zaangażowania. Dlatego każde zachowanie Pawła odbiera jak próbę odebrania mu Marysi i Julki. W najnowszym odcinku widzowie ponownie przekonają się, jak silny jest strach Kacpra. Czy rzeczywiście ma ku temu powody?
"Pierwsza miłość" odcinek 4228 - poniedziałek, 1.06.2026, o godz. 18 w Polsacie
W odcinku 4228 "Pierwszej miłości" Marysia od rana przygotowuje obiad dla Pawła i swojej rodziny, a Julka (Dąbrówka Kruk) nie kryje ogromnej ekscytacji związanej z jego wizytą. Nie może się doczekać, kiedy znów zobaczy tatę. Sam Paweł również bardzo przeżywa to spotkanie i przyjeżdża pod kamienicę dużo wcześniej, nie mogąc doczekać się chwili, gdy znów zobaczy córkę i dawną ukochaną.
Sytuacja od początku w 4228 odcinku "Pierwszej miłości" jest jednak niezwykle napięta, ponieważ Kacper nie potrafi zaakceptować obecności rywala. Jest zjeżony i nastawiony sceptycznie, coraz bardziej traci panowanie nad emocjami. Gdy obaj mężczyźni spotykają się pod domem Marysi, dochodzi do gwałtownej konfrontacji. Paweł jednak nie zamierza wycofywać się z życia swojej córki po wszystkim, co przeszedł. Atmosfera robi się bardzo nerwowa.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Pierwsza miłość” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4228. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)