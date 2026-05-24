W 4227. odcinku "Pierwszej miłości" Paweł zachował się w zaskakujący sposób, przywłaszczając sobie psa, którego niespodziewanie spotkał na ulicy. Zaprowadził go do domu przyjaciela, u którego aktualnie pomieszkuje. Ku jego zdziwieniu, Paweł wyrzucił do kosza obrożę, na której widniał kontakt do właściciela psa. Artur i Janek postanowili wszcząć własne "śledztwo" i nie dopuścić do tego, aby Paweł miał jakiekolwiek problemy związane z "porwaniem" pupila. Zanim jednak zdążyli zapobiec ewentualnemu nieszczęściu, Paweł zdążył wplątać się w awanturę.
W 4229 odcinku umówił się na spacer ze swoją córką Julią, która zerwała się z lekcji, a podczas spaceru spotkali właścicieli Wafla - poszukiwanego czworonoga. Rozpętała się niemała awantura, a nawet bójka, a ostatecznie sprawą zajęła się policja. Paweł trafił do aresztu, a tam na jaw wyszła prawda na temat Pawła.
"Pierwsza miłość" odc. 4230: Kacper i Marysia odbierają roztrzęsioną Julkę z komisariatu
w 4230. odcinku, próbując za wszelką cenę uspokoić przerażoną dziewczynę po tragicznych wydarzeniach. Za spowodowanie brutalnej bójki w parku Paweł zostaje oficjalnie osadzony w policyjnym areszcie, jednak to okazuje się zaledwie początkiem jego gigantycznych problemów.
"Pierwsza miłość" odc. 4230: Paweł Krzyżanowski nie istnieje!
W trakcie weryfikacji danych personalnych na jaw wychodzi bowiem szokująca i porażająca informacja, z której wynika, że Paweł Krzyżanowski w państwowych rejestrach formalnie w ogóle nie istnieje. Ten urzędowy niebyt i całkowite zatarcie tożsamości zszokuje mundurowych, stając się bezpośrednim powodem, dla którego w 4231. odcinku Janek oraz Artur zdecydują się na wynajęcie profesjonalnego prawnika.
Sam zainteresowany zignoruje jednak pomoc przyjaciół, którzy chcą wyplątać go z tej przedziwnej sytuacji, a Paweł, zamiast stawić się na wezwanie na komisariat, uda się prosto do mieszkania Marysi, gdzie pomiędzy byłymi kochankami dojdzie do niezwykle szczerej i poruszającej rozmowy o ich dawnych, skrywanych uczuciach.
Przypomnijmy, że w 1918. odcinku - Marysia otrzymała wstrząsającą wiadomość o śmierci Pawła w katastrofie w Peru. Choć po latach okazało się, że zgon sfingowano, a bohater grany przez Mateusza Kościukiewicza skrywa tajemnicę kolumbijskiego więzienia, nikt nie spodziewał się, że jego ponowne pojawienie się w Polsce wywoła tak gigantyczne, urzędowe i życiowe napięcie.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4230. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)