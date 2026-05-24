Pierwsza miłość, odcinek 4230. Paweł Krzyżanowski nie istnieje! Prawda wychodzi na jaw po bójce w parku - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-05-24 17:47

Za murami policyjnego aresztu prawda na temat Pawła wychodzi na jaw! Nikt się nie spodziewał, że przywłaszczenie psa zakończy się takim odkryciem. Ale to dopiero początek problemów. Artur i Janek będą próbowali pomóc przyjacielowi, jednak to nie będzie takie łatwe. Zobaczcie, co wydarzy się w 4230. odcinku "Pierwszej miłości", którego emisja zaplanowana jest na 3 czerwca. Zachęcamy również do czytania naszych streszczeń, gdzie znajdziecie rozwinięcie tego skandalicznego wątku.

W 4227. odcinku "Pierwszej miłości" Paweł zachował się w zaskakujący sposób, przywłaszczając sobie psa, którego niespodziewanie spotkał na ulicy. Zaprowadził go do domu przyjaciela, u którego aktualnie pomieszkuje. Ku jego zdziwieniu, Paweł wyrzucił do kosza obrożę, na której widniał kontakt do właściciela psa. Artur i Janek postanowili wszcząć własne "śledztwo" i nie dopuścić do tego, aby Paweł miał jakiekolwiek problemy związane z "porwaniem" pupila. Zanim jednak zdążyli zapobiec ewentualnemu nieszczęściu, Paweł zdążył wplątać się w awanturę.

W 4229 odcinku umówił się na spacer ze swoją córką Julią, która zerwała się z lekcji, a podczas spaceru spotkali właścicieli Wafla - poszukiwanego czworonoga. Rozpętała się niemała awantura, a nawet bójka, a ostatecznie sprawą zajęła się policja. Paweł trafił do aresztu, a tam na jaw wyszła prawda na temat Pawła.

"Pierwsza miłość" odc. 4230: Kacper i Marysia odbierają roztrzęsioną Julkę z komisariatu

w 4230. odcinku, próbując za wszelką cenę uspokoić przerażoną dziewczynę po tragicznych wydarzeniach. Za spowodowanie brutalnej bójki w parku Paweł zostaje oficjalnie osadzony w policyjnym areszcie, jednak to okazuje się zaledwie początkiem jego gigantycznych problemów.

"Pierwsza miłość" odc. 4230: Paweł Krzyżanowski nie istnieje!

W trakcie weryfikacji danych personalnych na jaw wychodzi bowiem szokująca i porażająca informacja, z której wynika, że Paweł Krzyżanowski w państwowych rejestrach formalnie w ogóle nie istnieje. Ten urzędowy niebyt i całkowite zatarcie tożsamości zszokuje mundurowych, stając się bezpośrednim powodem, dla którego w 4231. odcinku Janek oraz Artur zdecydują się na wynajęcie profesjonalnego prawnika.

Sam zainteresowany zignoruje jednak pomoc przyjaciół, którzy chcą wyplątać go z tej przedziwnej sytuacji, a Paweł, zamiast stawić się na wezwanie na komisariat, uda się prosto do mieszkania Marysi, gdzie pomiędzy byłymi kochankami dojdzie do niezwykle szczerej i poruszającej rozmowy o ich dawnych, skrywanych uczuciach.

Przypomnijmy, że w 1918. odcinku - Marysia otrzymała wstrząsającą wiadomość o śmierci Pawła w katastrofie w Peru. Choć po latach okazało się, że zgon sfingowano, a bohater grany przez Mateusza Kościukiewicza skrywa tajemnicę kolumbijskiego więzienia, nikt nie spodziewał się, że jego ponowne pojawienie się w Polsce wywoła tak gigantyczne, urzędowe i życiowe napięcie.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4230. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
