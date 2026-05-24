W 4227. odcinku "Pierwszej miłości" Paweł zachował się w zaskakujący sposób, przywłaszczając sobie psa, którego niespodziewanie spotkał na ulicy. Zaprowadził go do domu przyjaciela, u którego aktualnie pomieszkuje. Ku jego zdziwieniu, Paweł wyrzucił do kosza obrożę, na której widniał kontakt do właściciela psa. Artur i Janek postanowili wszcząć własne "śledztwo" i nie dopuścić do tego, aby Paweł miał jakiekolwiek problemy związane z "porwaniem" pupila. Zanim jednak zdążyli zapobiec ewentualnemu nieszczęściu, Paweł zdążył wplątać się w awanturę.

W 4229 odcinku umówił się na spacer ze swoją córką Julią, która zerwała się z lekcji, a podczas spaceru spotkali właścicieli Wafla - poszukiwanego czworonoga. Rozpętała się niemała awantura, a nawet bójka, a ostatecznie sprawą zajęła się policja. Paweł trafił do aresztu, a tam na jaw wyszła prawda na temat Pawła.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

"Pierwsza miłość" odc. 4230: Kacper i Marysia odbierają roztrzęsioną Julkę z komisariatu

w 4230. odcinku, próbując za wszelką cenę uspokoić przerażoną dziewczynę po tragicznych wydarzeniach. Za spowodowanie brutalnej bójki w parku Paweł zostaje oficjalnie osadzony w policyjnym areszcie, jednak to okazuje się zaledwie początkiem jego gigantycznych problemów.

"Pierwsza miłość" odc. 4230: Paweł Krzyżanowski nie istnieje!

W trakcie weryfikacji danych personalnych na jaw wychodzi bowiem szokująca i porażająca informacja, z której wynika, że Paweł Krzyżanowski w państwowych rejestrach formalnie w ogóle nie istnieje. Ten urzędowy niebyt i całkowite zatarcie tożsamości zszokuje mundurowych, stając się bezpośrednim powodem, dla którego w 4231. odcinku Janek oraz Artur zdecydują się na wynajęcie profesjonalnego prawnika.

Sam zainteresowany zignoruje jednak pomoc przyjaciół, którzy chcą wyplątać go z tej przedziwnej sytuacji, a Paweł, zamiast stawić się na wezwanie na komisariat, uda się prosto do mieszkania Marysi, gdzie pomiędzy byłymi kochankami dojdzie do niezwykle szczerej i poruszającej rozmowy o ich dawnych, skrywanych uczuciach.

Przypomnijmy, że w 1918. odcinku - Marysia otrzymała wstrząsającą wiadomość o śmierci Pawła w katastrofie w Peru. Choć po latach okazało się, że zgon sfingowano, a bohater grany przez Mateusza Kościukiewicza skrywa tajemnicę kolumbijskiego więzienia, nikt nie spodziewał się, że jego ponowne pojawienie się w Polsce wywoła tak gigantyczne, urzędowe i życiowe napięcie.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4230. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)