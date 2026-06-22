Pierwsza miłość. Powrót Pawła do życia Marysi i ich córki to nie wszystko! Spór o najciekawszy wątek sezonu

Twórcy "Pierwszej miłości" zapytali fanów o najlepszy wątek sezonu

Po zakończeniu emisji serialu przed wakacyjną przerwą oficjalny profil "Pierwszej miłości" na Instagramie zwrócił się do widzów z pytaniem:

"I jak tu wybrać?! 🥲 Przez 9 miesięcy przeżyliśmy tak dużo emocji 💖 A Twój ulubiony wątek to... 🤔"

Wystarczyło kilka godzin, by pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedno stało się jasne, widzowie nie są zgodni co do tego, która historia najbardziej porwała ich w minionym sezonie.

Powrót Pawła podzielił fanów "Pierwszej miłości"

Bez wątpienia jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy był powrót Pawła Krzyżanowskiego. Po latach nieobecności i dramatycznym pobycie w kolumbijskim więzieniu były mąż Marysi wrócił do Wrocławia, by odbudować relację z córką i na nowo odnaleźć się w życiu. Jednak nie wszyscy fani byli zachwyceni kierunkiem tej historii. W komentarzach nie zabrakło krytycznych głosów.

"Wątek z powrotem Pawła to niewypał 🙈"

"Wyciąganie Pawła z więzienia było spoko, ale już dalsza część w PL wam nie wyszła"

To jednak nie znaczy, że historia Pawła nie wzbudziła emocji. Wręcz przeciwnie, właśnie ona należała do najczęściej komentowanych przez fanów.

Angelika i Kamil mają swoich wiernych fanów

Wielu widzów wskazało zupełnie inny duet jako najciekawszy punkt sezonu.

"Ja uwielbiam wątek Angeliki z Kamilem❤️ Reszta to jak dla mnie nuda"

Miłosne perypetie tej pary od początku wzbudzały duże zainteresowanie i najwyraźniej dla części fanów to właśnie one okazały się najmocniejszym punktem ostatnich dziewięciu miesięcy. Natomiast postać Florka (Michał Kurek) działa widzom na nerwyNie zabrakło także głosów dotyczących Floriana, który od dłuższego czasu wywołuje skrajne emocje.

"Błagam wywalcie tego Florka. Bo nerwicy dostanę 😂❤️"

Trudno się dziwić takim reakcjom. Zwłaszcza po tym, jak Florek wmieszał się w życie Julity (Dagmara Bryzek)i Radka (Karol Buskup_, doprowadzając do zdrady i poważnego kryzysu między zakochanymi.

Julita i Radek nadal mają swoich kibiców

Historia Julity i Radka również znalazła wielu zwolenników. Nie wszyscy jednak są zadowoleni z pojawienia się nowej bohaterki.

"Julita i Radek! szkoda ze Maja sie kreci wokół Radka, nie lubie tej postaci"

Wygląda więc na to, że fani wciąż mocno trzymają kciuki za dawną parę i nie wyobrażają sobie ich rozstania. Wśród komentarzy znalazło się także miejsce na żarty i spekulacje.

"Będzie bomba jeśli okaże się, że Pola nie jest córką Janka 😂"

I faktycznie Janek (Maciej Mikołajczyk) dopiero po przerwie wakacyjnej dostanie dokument z wynikiem testu na ojcostwo. Jak widać, wyobraźnia widzów nie zna granic, a twórcy "Pierwszej miłości" po raz kolejny udowodnili, że potrafią wywoływać emocje. Ostatni sezon dostarczył fanom wielu powodów do śmiechu, wzruszeń i gorących dyskusji. A skoro zdania są tak podzielone, to znaczy, że bohaterowie "Pierwszej miłości" wciąż nie pozwalają o sobie zapomnieć.