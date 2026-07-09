Pamiętacie poprzednią Julkę z Pierwszej miłości? Tak teraz wygląda córka Marysi - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-09 11:50

Widzowie kultowej telenoweli Polsatu z pewnością doskonale pamiętają małą, uroczą dziewczynkę, która dorastała na ich oczach przez 10 lat. Łucja Kawczak grała Julię, córkę głównych bohaterów. Rola ta przyniosła młodej gwieździe rozpoznawalność, ale od jej nagłego odejścia z hitowej produkcji minęło już 5 lat, więc fani mogą zastanawiają się, co dziś słychać u dawnej dziecięcej aktorki. Jak bardzo się zmieniła i jak potoczyła się jej ścieżka życiowa po rezygnacji z kariery?

Przypomnijmy, że Łucja pojawiła się w obsadzie hitu jako mała dziewczynka, był to rok 2011. Przez całą dekadę wiernie wcielała się w postać małej Julki, czyli ukochanej córki Marysi (Aneta Zając) oraz Pawła (Mikołaj Krawczyk). Ku zaskoczeniu wszystkich fanów, w 2021 roku jej przygoda z planem niespodziewanie dobiegła końca, a postać nastolatki przejęła inna młoda aktorka (Dąbrówka Kruk). Od tamtej pory dawna gwiazda całkowicie zmieniła swoje priorytety.

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Aktorskie korzenie i rodzinne powiązania

Co ciekawe, kreacja we flagowym serialu Polsatu okazała się jak dotąd jedynym zawodowym doświadczeniem na koncie dziewczyny. Pożegnanie z produkcją oznaczało dla niej całkowite pożegnanie z show-biznesem i kamerami. Warto jednak wspomnieć, że pasję do występów dzieliła ze swoją starszą o rok siostrą, Matyldą (urodzoną w 2003 roku). Ona również próbowała swoich sił w branży, pojawiając się w takich projektach jak „Straż nocna”, „Galeria” czy „Kontriga”, a także zaliczając drobne epizody w „Świecie według Kiepskich” oraz gościnny występ w tej samej telenoweli, w której grała jej siostra.

Nowe życie z dala od błysku fleszy

Po zrezygnowaniu z pracy przed kamerami, dawna Julka postawiła na całkowitą prywatność. Bardzo mocno chroni swoje życie osobiste i nie należy do osób, które regularnie uzupełniają swoje profile w mediach społecznościowych. Z tego powodu fani przez długi czas nie wiedzieli, czym się zajmuje. Przełomem okazało się jej najnowsze zdjęcie profilowe w serwisie Facebook. Wynika z niego, że obecnie skupia się na edukacji i uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej. Opublikowana fotografia jasno pokazuje, że z małej dziewczynki stała się już piękną, dorosłą kobietą i bardzo zmieniła się przez minione pięć lat.

Łucja Kawczak jako mała Julka. Obok miniatura z zakrytą twarzą dorosłej aktorki. O jej losach czytaj na SE Superseriale.
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