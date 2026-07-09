Pamiętacie poprzednią Julkę z Pierwszej miłości? Tak teraz wygląda córka Marysi - ZDJĘCIA

Przypomnijmy, że Łucja pojawiła się w obsadzie hitu jako mała dziewczynka, był to rok 2011. Przez całą dekadę wiernie wcielała się w postać małej Julki, czyli ukochanej córki Marysi (Aneta Zając) oraz Pawła (Mikołaj Krawczyk). Ku zaskoczeniu wszystkich fanów, w 2021 roku jej przygoda z planem niespodziewanie dobiegła końca, a postać nastolatki przejęła inna młoda aktorka (Dąbrówka Kruk). Od tamtej pory dawna gwiazda całkowicie zmieniła swoje priorytety.

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Aktorskie korzenie i rodzinne powiązania

Co ciekawe, kreacja we flagowym serialu Polsatu okazała się jak dotąd jedynym zawodowym doświadczeniem na koncie dziewczyny. Pożegnanie z produkcją oznaczało dla niej całkowite pożegnanie z show-biznesem i kamerami. Warto jednak wspomnieć, że pasję do występów dzieliła ze swoją starszą o rok siostrą, Matyldą (urodzoną w 2003 roku). Ona również próbowała swoich sił w branży, pojawiając się w takich projektach jak „Straż nocna”, „Galeria” czy „Kontriga”, a także zaliczając drobne epizody w „Świecie według Kiepskich” oraz gościnny występ w tej samej telenoweli, w której grała jej siostra.

Nowe życie z dala od błysku fleszy

Po zrezygnowaniu z pracy przed kamerami, dawna Julka postawiła na całkowitą prywatność. Bardzo mocno chroni swoje życie osobiste i nie należy do osób, które regularnie uzupełniają swoje profile w mediach społecznościowych. Z tego powodu fani przez długi czas nie wiedzieli, czym się zajmuje. Przełomem okazało się jej najnowsze zdjęcie profilowe w serwisie Facebook. Wynika z niego, że obecnie skupia się na edukacji i uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej. Opublikowana fotografia jasno pokazuje, że z małej dziewczynki stała się już piękną, dorosłą kobietą i bardzo zmieniła się przez minione pięć lat.

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