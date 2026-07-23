Nie żyje gwiazda Pierwszej miłości. Serialowa babcia Kingi grała od samego początku - ZDJĘCIA

Zmarła Irena Dudzińska. Aktorka miała 85 lat

Irena Dudzińska odeszła 18 lipca 2026 roku w wieku 85 lat. Informację o śmierci aktorki przekazała jej rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych. W opublikowanym komunikacie bliscy pożegnali cenioną artystkę teatru i telewizji, która przez lata związana była z wieloma polskimi scenami. Aktorka pracowała m.in. w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Teatrze Polskim w Poznaniu, Wrocławskim Teatrze Współczesnym oraz Teatrze Nowym w Poznaniu.

Informacja o przyczynie śmierci Ireny Dudzińskiej nie została podana do publicznej wiadomości. Pogrzeb aktorki odbędzie się 28 lipca 2026 roku o godzinie 11:50 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Irena Dudzińska była babcią Kingi w "Pierwszej miłości"

Dla wielu widzów szczególne miejsce w dorobku Ireny Dudzińskiej zajmuje rola w serialu "Pierwsza miłość". Aktorka dołączyła do obsady już w pierwszych odcinkach produkcji, która zadebiutowała na antenie Polsatu w 2004 roku. Dudzińska wcielała się w Annę Żukowską, czyli matkę Marka Żukowskiego i babcię Kingi Żukowskiej. Jej bohaterka była częścią rodzinnej historii Kingi w początkowych sezonach serialu, kiedy widzowie dopiero poznawali losy głównych postaci.

Aktorka występowała w "Pierwszej miłości" w latach 2004–2006, a jej rola pozostała jednym z elementów pierwszego etapu historii produkcji.

Irena Dudzińska miała na koncie wiele ról filmowych i serialowych

Irena Dudzińska przez ponad pięć dekad swojej kariery pojawiła się w licznych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w serialach "Świat według Kiepskich", "Ojciec Mateusz", "Fala zbrodni" czy "Życie jak poker". Największą część jej zawodowego życia stanowił jednak teatr, z którym była związana przez wiele lat.