Pierwsza miłość. Tak cwana Lilka dostała angaż w serialu. Sylwia Sokołowska dopiero teraz wyjawia całą prawdę

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-07-13 10:38

Plan serialu „Pierwsza miłość” skrywa wiele tajemnic. Sylwia Sokołowska, która w hicie Polsatu wciela się w Lilkę, dopiero teraz zdradziła, jak doszło do jej angażu w jednej z najpopularniejszych produkcji w Polsce. Na ekranie jej bohaterka nieustannie miesza w życiu Janka (Maciej Mikołajczyk), a to właśnie wokół rzekomych kłamstw Lilki i testów DNA rozkręci się nowy sezon „Pierwszej miłości”. Tym razem aktorka opowiedziała jednak o czymś zupełnie innym. Ujawniła, jak naprawdę wyglądały jej początki na planie serialu.

Sylwia Sokołowska zdradziła kulisy castingu do "Pierwszej miłości"

Choć dziś trudno wyobrazić sobie "Pierwszą miłość" bez Lilki, jeszcze dwa i pół roku temu Sylwia Sokołowska nie miała pojęcia, że wkrótce dołączy do obsady hitu Polsatu. Aktorka postanowiła podzielić się z fanami na Instagramie kulisami swojego angażu i opowiedziała historię, która pokazuje, że czasem o sukcesie decyduje zupełny przypadek. Na swoim profilu zapowiedziała, że będzie publikowała tzw. "smaczki" z planu zdjęciowego. Jeden z pierwszych filmów poświęciła właśnie początkom swojej przygody z serialem.

"Rolę w "Pierwszej miłości" dostałam dzięki pędzlowi"

"To było 2,5 roku temu, okolice Świąt Bożego Narodzenia i szczerze to były chyba najgorsze święta w moim życiu. Byłam na totalnym życiowym zakręcie. Pamiętam, że siedziałam wtedy w domu rodzinnym i powiedziałam sobie: dobra, nie mam już siły, niech się dzieje, co ma się dziać. Dosłownie na drugi dzień dzwoni telefon: 'Sylwia, wielki casting, setki aktorek z całej Polski, rola, która ma totalnie namieszać w serialu'. Nagrałam scenę, tydzień później poprosili mnie o kolejną, a dwa tygodnie później siedziałam już we Wrocławiu na castingu na żywo. Wiecie, co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze? Jakiś czas później producentka powiedziała mi, że zapamiętała mnie przez pędzel wbity w kok. I od tamtego czasu powtarzam sobie jedno – nigdy nie wiesz, co sprawi, że ktoś cię zapamięta." - zdradziła aktorka. 

Lilka jeszcze mocniej namiesza w życiu Janka w nowym sezonie "Pierwszej miłości"

Dziś Sylwia Sokołowska jest jedną z najbardziej wyrazistych twarzy "Pierwszej miłości", a grana przez nią Lilka wciąż wywołuje ogromne emocje wśród widzów. Bohaterka od dawna próbuje za wszelką cenę zatrzymać przy sobie Janka (Maciej Mikołajczyk), posuwając się nawet do kolejnych manipulacji i kłamstw. To właśnie wokół Lilki, Janka i Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) rozegrają się jedne z najważniejszych wydarzeń nowego sezonu. Wątek testów DNA, które mają ostatecznie ujawnić prawdę o Poli, wywróci życie wszystkich bohaterów do góry nogami i doprowadzi do kolejnych dramatycznych decyzji.

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