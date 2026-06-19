Pierwsza miłość po wakacjach. Janek pozna szokujące wyniki badań. Kiedyś Kinga walczyła z nowotworem, a teraz to - WIDEO

Zwiastun „Pierwszej miłości” zdradza dramatyczne chwile

Najnowsza zapowiedź powakacyjnych odcinków serialu „Pierwsza miłość” wywołuje sporo kontrowersji. W jednym z ujęć widać, jak Janek ze zgrozą spogląda na wyniki badań, co sugeruje powrót dawnych, nierozwiązanych problemów. Stańczuk od dłuższego czasu nie potrafi zaufać Lilce (Sylwia Sokołowska) w kwestii Poli. Pismo, które trzyma w dłoniach w zwiastunie, najprawdopodobniej dotyczy właśnie tej delikatnej sprawy.

Warto wspomnieć, że pod koniec ostatniego sezonu dawny znajomy z Fajna TV rzucił cień podejrzeń na szczerość jego byłej partnerki. Wtedy też dziennikarz po raz pierwszy zaczął poważnie wątpić w to, czy faktycznie jest ojcem dziecka.

Nowe odcinki „Pierwszej miłości”. Janek pozna prawdę o ojcostwie

W nadchodzącym sezonie Janek podejmie ostateczne kroki, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Przestanie ufać na słowo Lilce i zdecyduje się na twarde dowody. Zrobi to w sekrecie przed byłą ukochaną – zabierze z domu smoczek Poli, który posłuży mu jako materiał do testu DNA. Po kilku dniach oczekiwania nadejdzie decydujący moment, który zaprezentowano w zwiastunie. Twarz Janka podczas czytania wyników będzie wyrażała absolutny szok i niedowierzanie.

Kinga z „Pierwszej miłości” wygrała walkę o zdrowie

To nie pierwszy raz, gdy w tej rodzinie pojawiają się tego typu dramaty. Kilka lat temu Kinga walczyła z nowotworem piersi, co było niezwykle trudnym okresem. Na początku próbowała ukrywać swój stan przed rodziną, by nie dokładać im zmartwień. Dopiero później pozwoliła Jankowi, dzieciom i przyjaciołom na pomoc. Proces leczenia był żmudny i pełen kryzysów, a bliscy z trudem znosili widok jej cierpienia. Janek drżał wtedy o życie żony, jednak ostatecznie Kindze udało się pokonać chorobę.

Wyniki testu DNA wstrząsną Jankiem. Co jeszcze ukrywa Lilka?

W nowych odcinkach role się odwrócą i to Stańczuk stanie twarzą w twarz z trudną rzeczywistością. Badanie DNA najpewniej udowodni, że to on jest biologicznym ojcem Poli, ale dziwne zachowanie Lilki wskazuje, że to nie koniec rewelacji. Czy byli partnerzy ostatecznie wyjaśnią sobie wszystkie nieporozumienia? Tego widzowie dowiedzą się dopiero w powakacyjnej odsłonie „Pierwszej miłości”.

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