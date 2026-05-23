Pierwsza miłość, odcinek 4227: Paweł przygarnia psa z ulicy i wpada w koszmarną pułapkę. To prowadzi do szokującego odkrycia! [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-23 14:19

W tle narasta coraz większe napięcie wokół Pawła, którego nieprzewidywalne zachowanie zaczyna niepokoić najbliższych, a pozornie niewinna decyzja o przygarnięciu psa z ulicy uruchamia lawinę dramatycznych wydarzeń. Jednocześnie Kacper coraz mocniej czuje, że jego relacja z Marysią wisi na włosku, a powrót Pawła burzy rodzinny spokój. Zapraszamy na odcinek w poniedziałek 1 czerwca - emocji z pewnością nie zabraknie.

Fani „Pierwszej miłości” doskonale wiedzą, że losy Pawła (Mateusz Kościukiewicz) nie ma łatwo, a jego losy mogłyby posłużyć do stworzenia oddzielnego scenariusz ana film lub serial. To, co wydarzy się w piątek, 29 maja, przejdzie najśmielsze oczekiwania. Mężczyzna, który od dłuższego czasu próbuje poskładać swoją egzystencję po traumatycznych przeżyciach, tym razem wpadnie w sieć intryg, z której nie będzie łatwego wyjścia. Jeden nieprzemyślany krok i tajemnicza obroża rzucona w kąt uruchomią lawinę zdarzeń. Czy dawne demony z kolumbijskiego więzienia powróciły, czy też Paweł uwikłał się w zupełnie nowe, śmiertelne niebezpieczeństwo?

Paweł próbuje wrócić do normalności

Po koszmarnym pobycie w kolumbijskim więzieniu, gdzie otarł się o śmierć, jego psychika została zdewastowana. Mężczyzna zmaga się z głębokim kryzysem psychicznym. Widzowie pamiętają dramatyczne sceny, gdy na widok własnej córki, Julki, dostał silnego ataku paniki, a potem, odrzucając pomoc i terapię, uciekł z mieszkania Janka i bezcelowo błąkał się po mieście. Choć ostatecznie rozpoczął leczenie u Ilony, jego sytuacja życiowa wciąż jest niezwykle krucha.

"Pierwsza miłość" - streszczenia odcinka 4227: Los Pawła się komplikuje

W odcinku 4227 oczy wszystkich będą skierowane na Pawła, który niespodziewanie przyprowadza do domu psa zgarniętego z ulicy. Od samego początku jego zachowanie budzi ogromny niepokój – mężczyzna kategorycznie odmawia odpowiedzi na pytanie, do kogo należy zwierzę. Co więcej, ukradkiem zrywa z obroży adresatkę i wyrzuca ją do śmietnika. Ten podejrzany ruch nie ujdzie uwadze Janka, który gości go w swoim domu. Zaniepokojony przyjaciel wyciąga porzuconą obrożę i wspólnie z Arturem rozpoczynają prywatne śledztwo. To, co odkryją mężczyźni, okaże się nad wyraz niepokojące. Paweł wpadł w pułapkę, która ma drugie dno. W kuluarach serialu aż huczy od plotek – w kolejnych odcinkach bohater trafi do aresztu, a tam wyjdzie na jaw porażająca prawda na temat ocalałego z więzienia Pawła.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4227. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
