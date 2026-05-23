Pierwsza miłość, odcinek 4227: Paweł przygarnia psa z ulicy i wpada w koszmarną pułapkę. To prowadzi do szokującego odkrycia! [ZDJĘCIA]

Fani „Pierwszej miłości” doskonale wiedzą, że losy Pawła (Mateusz Kościukiewicz) nie ma łatwo, a jego losy mogłyby posłużyć do stworzenia oddzielnego scenariusz ana film lub serial. To, co wydarzy się w piątek, 29 maja, przejdzie najśmielsze oczekiwania. Mężczyzna, który od dłuższego czasu próbuje poskładać swoją egzystencję po traumatycznych przeżyciach, tym razem wpadnie w sieć intryg, z której nie będzie łatwego wyjścia. Jeden nieprzemyślany krok i tajemnicza obroża rzucona w kąt uruchomią lawinę zdarzeń. Czy dawne demony z kolumbijskiego więzienia powróciły, czy też Paweł uwikłał się w zupełnie nowe, śmiertelne niebezpieczeństwo?

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Paweł próbuje wrócić do normalności

Po koszmarnym pobycie w kolumbijskim więzieniu, gdzie otarł się o śmierć, jego psychika została zdewastowana. Mężczyzna zmaga się z głębokim kryzysem psychicznym. Widzowie pamiętają dramatyczne sceny, gdy na widok własnej córki, Julki, dostał silnego ataku paniki, a potem, odrzucając pomoc i terapię, uciekł z mieszkania Janka i bezcelowo błąkał się po mieście. Choć ostatecznie rozpoczął leczenie u Ilony, jego sytuacja życiowa wciąż jest niezwykle krucha.

"Pierwsza miłość" - streszczenia odcinka 4227: Los Pawła się komplikuje

W odcinku 4227 oczy wszystkich będą skierowane na Pawła, który niespodziewanie przyprowadza do domu psa zgarniętego z ulicy. Od samego początku jego zachowanie budzi ogromny niepokój – mężczyzna kategorycznie odmawia odpowiedzi na pytanie, do kogo należy zwierzę. Co więcej, ukradkiem zrywa z obroży adresatkę i wyrzuca ją do śmietnika. Ten podejrzany ruch nie ujdzie uwadze Janka, który gości go w swoim domu. Zaniepokojony przyjaciel wyciąga porzuconą obrożę i wspólnie z Arturem rozpoczynają prywatne śledztwo. To, co odkryją mężczyźni, okaże się nad wyraz niepokojące. Paweł wpadł w pułapkę, która ma drugie dno. W kuluarach serialu aż huczy od plotek – w kolejnych odcinkach bohater trafi do aresztu, a tam wyjdzie na jaw porażająca prawda na temat ocalałego z więzienia Pawła.

8

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4227. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)