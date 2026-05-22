W poprzednich odcinkach (4213-4216) Kalina walczyła o oczyszczenie Mikołaja z zarzutów i bezskutecznie szukała pomocy u Edwarda Stryjeńskiego, podczas gdy Oskar postanowił działać na własną rękę, co ostatecznie jeszcze bardziej pogorszyło sytuację Kaliny i przybliżyło ją do więzienia, ku satysfakcji Kai. Bolesław, przykuty do łóżka po wypadku, czuł się opuszczony przez rodzinę, a Angelika nie potrafiła zdobyć się na odwiedziny u ojca. Eliza podtrzymywała sojusz ze Świdrem, później odwiedziła męża tylko po to, by zażądać rozwodu, na co rozwścieczony Bolesław odpowiedział groźbami i wypisał się ze szpitala. W życiu Marysi i Kacpra narastał konflikt o Pawła, a zazdrosny lekarz posunął się do nieetycznego kroku, ryzykując karierę i zaufanie żony. Jurek sprzedał pierścionek zaręczynowy, by pomóc Jadzi i jej chorej córce, a na działce czekała go niespodzianka. Tymczasem zaginęła Karolina Kazanowa. Gdy odnaleziono jej zakrwawioną apaszkę, ruszyły szeroko zakrojone poszukiwania z udziałem mieszkańców, policji i śmigłowców. Kalina próbowała zakończyć konflikt z Mikołajem, lecz awantura wywołana przez Kaję doprowadziła do ucieczki Kostka. Alan bezskutecznie szukał chłopca, a Emilka i Bartek podczas nocnych poszukiwań znów spędzili razem czas.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4218

W związku Szymona i Marty wszystko układa się cudownie do momentu, gdy nieoczekiwanie Szymon z nią zrywa. Marta nie potrafi zrozumieć – po co w ogóle o nią zabiegał przez tyle czasu? Dlaczego nagle się rozmyślił? Kinga przypadkiem odkrywa możliwy powód.

Konflikt Julity i Floriana eskaluje i odbija się rykoszetem na Bogu ducha winnej pacjentce. Prowadzący praktyki Marek serwuje podopiecznym solidną reprymendę. Julita prosi Radka o wstawiennictwo, ale ten nie zamierza interweniować. Wybuch żalu i wzajemne pretensje prowadzą do nieoczekiwanego zwrotu akcji.

Seweryn nie ustaje w poszukiwaniach Kazanowej. Jest już jednak na skraju wyczerpania. W świetlicy powstaje punkt koordynacyjny z darmową strawą dla uczestników akcji. Chętnie korzysta z niego rzekomo zaangażowany w poszukiwania Waldek, mąż Jadzi. Jadzia tymczasem trafia we własnej stodole na przerażające znalezisko…

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4219

Karol podejmuje decyzję o wyborze nowego wspólnika. Ku rozczarowaniu Ewy nie jest to Krystian. Tymczasem w firmie pojawia się Artur. Posypując głowę popiołem, prosi o możliwość przywrócenia go do pracy.

Jadzia, choć bardzo by chciała, nie wierzy w tłumaczenia męża. Staje przed bardzo trudnym wyborem – zrobić to, co należy czy chronić najbliższą jej osobę. Zrozpaczona, zwraca się o pomoc do Jurka.

Marta wciąż nie potrafi zrozumieć, dlaczego Szymon ją rzucił. Gubi się w domysłach, obwinia siebie. Kinga, widząc jak przyjaciółka się męczy, postanawia w końcu wyjawić, co przypadkiem odkryła. Pytanie, czy Marta jest gotowa na straszliwą prawdę.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4220

Alan desperacko szuka sposobu, żeby dotrzeć do Kostka. Niestety – wszystkie jego pomysły zderzają się ze ścianą. Nieoczekiwane rozwiązanie przynosi mała sąsiedzka katastrofa.

Gdy Seweryn znajduje zakrwawioną apaszkę zaginionej żony, sprawa zaczyna być traktowana poważnie. Do poszukiwań włączają się mieszkańcy nie tylko Wadlewa, ale i Nowosiółek, a każdy ma swój pomysł na to, co właściwie się stało. Policja ściąga śmigłowce z kamerą termowizyjną. Jednak Kazanowej nadal ani śladu…

W nocnych poszukiwaniach biorą udział także Emilka z Bartkiem. Śmiałek wypuszcza ich przodem, mając nadzieję, że wspólny cel i godziny spędzone razem pozwolą parze zbliżyć się na nowo. Czy jego fortel zadziała?

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4221

Lucynka nie chce obchodzić swoich urodzin, nie ma jeszcze ochoty dzielić się ze znajomymi informacją o ciąży. Kiedy jednak orientuje się, jak duże problemy z umówieniem się mają Jędrek i Klaudia, postanawia wykorzystać swoje święto jako pretekst. Jej mały fortel zaczyna żyć własnym życiem.

Choć Marta przyjęła warunki Szymona, nadal nie potrafi pogodzić się z rzeczywistością. Wciąż próbuje walczyć, szukać wyjść z sytuacji bez wyjścia. Rozsierdzony Szymon dosadnie uświadamia jej, co o tym myśli.

Seweryn opada z sił. Jeśli Kazanowa faktycznie go zostawiła, to nie ma już sensu zabiegać o jej odnalezienie i powrót. Śmiałek jednak uważa, że jeszcze nie wszystko stracone. Ma plan.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4222

Na domiar wszystkich nieszczęść, Szymon z dnia na dzień traci dach nad głową. Na szukanie nowego lokum nie starcza mu już sił. Zdesperowana Marta proponuje rozwiązanie, które w tej sytuacji wydaje się idealne. Ale czy na pewno takie jest?

Szanse na odnalezienie Kazanowej stają się coraz bardziej nikłe. Jednak Wadlewo się nie poddaje. Bartek z pomocą lokalnej młodzieży uruchamia akcję rozwieszania plakatów, a Olek, który musiał zawiesić własny biznes, by przejąć obowiązki wujka, dostaje nieoczekiwane wsparcie.

Nikt już nie wierzy w niewinność Waldka oprócz Jadzi. Tymczasem jednak kobieta ma większy problem niż szukanie obrażonego męża. Jej mała córeczka cierpiąca na wadę serca zaczyna dziwnie oddychać. Jurek decyduje, że dziewczynka powinna jak najszybciej trafić do szpitala.

18

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejne odcinki 4218-4222 zostaną wyemitowane w dniach 18-22 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

Odcinek 4218 - poniedziałek, 18 maja

- poniedziałek, 18 maja Odcinek 4219 - wtorek, 19 maja

- wtorek, 19 maja Odcinek 4220 - środa, 20 maja

- środa, 20 maja Odcinek 4221 - czwartek, 21 maja

- czwartek, 21 maja Odcinek 4222 - piątek, 22 maja

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami