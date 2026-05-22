Złoty chłopak, odcinek 296: Seyran ryzykuje własne zdrowie, by uratować rodzinę Korhanów - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-05-22 16:47

Ferit odnajduje ochroniarza, który zdradza tajemnicę fałszywych kamieni, a Gulgun udowadnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul. W rezydencji wybucha konflikt między Seyran i Feritem. Z kolei sama Seyran, obarczona przez dziadka misją ratowania interesów, decyduje się na przerwę w leczeniu. Sprawdź, co wydarzy się w 296 odcinku serialu w piątek, 22 maja.

Złoty chłopak odcinek 295: Przypomnienie wydarzeń

W 295 odcinku tureckiego hitu Ferit poinformował domowników, że stracił ślad skradzionych diamentów. Równolegle Seyran doniosła Halisowi o potajemnym zastawieniu rezydencji przez Sunę i Ferita, co doprowadziło nestora do ogromnej wściekłości. Z kolei Abidin poczuł się mocno zawiedziony postawą swojej żony. Mając na uwadze dobro holdingu, Seyran wzięła sprawy w swoje ręce, a Ferit kontynuował poszukiwania Naciego, wierząc w odzyskanie klejnotów.

Złoty chłopak odcinek 296: Streszczenie. Kto ukradł diamenty?

Ferit dociera wreszcie do prawdy, zmuszając ochroniarza do wyznania, kto dokładnie stoi za podmianą drogocennych kamieni na bezwartościowe kopie. Tymczasem w rezydencji Korhanów Gulgun triumfalnie ogłasza, że dziecko Betul nie jest potomkiem Orhana. To ostatecznie dyskredytuje kochankę i wprowadza zupełnie nowy ład w domu.

Halis, doceniając zaangażowanie Seyran, oficjalnie obarcza ją odpowiedzialnością za dalsze losy rodziny. Prowadzi to do ostrej wymiany zdań z Feritem, który ma za złe żonie, że stanęła po stronie dziadka. Zdeterminowana Seyran podejmuje też dramatyczną decyzję – woli odwołać wizytę lekarską, by ratować majątek Korhanów i spotkać się z Wielką Panią w sprawie zastawionego domu, ryzykując tym samym własne zdrowie.

Złoty chłopak odcinek 296: Gdzie i kiedy oglądać serial w TVP?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" widzowie mogą śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Emisja 296. odcinka, w którym nie zabraknie intryg i niespodziewanych obrotów spraw, zaplanowana jest na piątek, 22 maja 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala fanom na regularne śledzenie losów Seyran, Ferita i Sinana.

Złoty chłopak: Pełna obsada tureckiego serialu

W produkcji "Złoty chłopak" główne role grają:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
