Złoty chłopak odcinek 295: Przypomnienie wydarzeń
W 295 odcinku tureckiego hitu Ferit poinformował domowników, że stracił ślad skradzionych diamentów. Równolegle Seyran doniosła Halisowi o potajemnym zastawieniu rezydencji przez Sunę i Ferita, co doprowadziło nestora do ogromnej wściekłości. Z kolei Abidin poczuł się mocno zawiedziony postawą swojej żony. Mając na uwadze dobro holdingu, Seyran wzięła sprawy w swoje ręce, a Ferit kontynuował poszukiwania Naciego, wierząc w odzyskanie klejnotów.
Złoty chłopak odcinek 296: Streszczenie. Kto ukradł diamenty?
Ferit dociera wreszcie do prawdy, zmuszając ochroniarza do wyznania, kto dokładnie stoi za podmianą drogocennych kamieni na bezwartościowe kopie. Tymczasem w rezydencji Korhanów Gulgun triumfalnie ogłasza, że dziecko Betul nie jest potomkiem Orhana. To ostatecznie dyskredytuje kochankę i wprowadza zupełnie nowy ład w domu.
Halis, doceniając zaangażowanie Seyran, oficjalnie obarcza ją odpowiedzialnością za dalsze losy rodziny. Prowadzi to do ostrej wymiany zdań z Feritem, który ma za złe żonie, że stanęła po stronie dziadka. Zdeterminowana Seyran podejmuje też dramatyczną decyzję – woli odwołać wizytę lekarską, by ratować majątek Korhanów i spotkać się z Wielką Panią w sprawie zastawionego domu, ryzykując tym samym własne zdrowie.
Złoty chłopak odcinek 296: Gdzie i kiedy oglądać serial w TVP?
Turecką telenowelę "Złoty chłopak" widzowie mogą śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Emisja 296. odcinka, w którym nie zabraknie intryg i niespodziewanych obrotów spraw, zaplanowana jest na piątek, 22 maja 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala fanom na regularne śledzenie losów Seyran, Ferita i Sinana.
Złoty chłopak: Pełna obsada tureckiego serialu
W produkcji "Złoty chłopak" główne role grają:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet