Złoty chłopak odcinek 295: Przypomnienie wydarzeń

W 295 odcinku tureckiego hitu Ferit poinformował domowników, że stracił ślad skradzionych diamentów. Równolegle Seyran doniosła Halisowi o potajemnym zastawieniu rezydencji przez Sunę i Ferita, co doprowadziło nestora do ogromnej wściekłości. Z kolei Abidin poczuł się mocno zawiedziony postawą swojej żony. Mając na uwadze dobro holdingu, Seyran wzięła sprawy w swoje ręce, a Ferit kontynuował poszukiwania Naciego, wierząc w odzyskanie klejnotów.

Złoty chłopak odcinek 296: Streszczenie. Kto ukradł diamenty?

Ferit dociera wreszcie do prawdy, zmuszając ochroniarza do wyznania, kto dokładnie stoi za podmianą drogocennych kamieni na bezwartościowe kopie. Tymczasem w rezydencji Korhanów Gulgun triumfalnie ogłasza, że dziecko Betul nie jest potomkiem Orhana. To ostatecznie dyskredytuje kochankę i wprowadza zupełnie nowy ład w domu.

Halis, doceniając zaangażowanie Seyran, oficjalnie obarcza ją odpowiedzialnością za dalsze losy rodziny. Prowadzi to do ostrej wymiany zdań z Feritem, który ma za złe żonie, że stanęła po stronie dziadka. Zdeterminowana Seyran podejmuje też dramatyczną decyzję – woli odwołać wizytę lekarską, by ratować majątek Korhanów i spotkać się z Wielką Panią w sprawie zastawionego domu, ryzykując tym samym własne zdrowie.

Złoty chłopak odcinek 296: Gdzie i kiedy oglądać serial w TVP?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" widzowie mogą śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Emisja 296. odcinka, w którym nie zabraknie intryg i niespodziewanych obrotów spraw, zaplanowana jest na piątek, 22 maja 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala fanom na regularne śledzenie losów Seyran, Ferita i Sinana.

Złoty chłopak: Pełna obsada tureckiego serialu

W produkcji "Złoty chłopak" główne role grają:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet