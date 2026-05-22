Spis treści
W 400. odcinku hiszpańskiej produkcji zapanował strach, gdy w kuchni niespodziewanie zjawiła się Jimena, która wcześniej próbowała spalić pałac. Tymczasem Cruz ostro starła się z Alonsem o jego plany swatania Margarity i hrabiego de Ayala, co pokrzyżowało jej własne zamierzenia. Jimena próbowała wymusić na teściach pomoc w odzyskaniu męża, Lorenzo rozwijał swój biznes dżemowy, a Salvador zaczął wątpić w sens symbolicznych zaślubin z Marią Fernandez.
Streszczenie 401. odcinka serialu „La promesa”
Pałacowe życie staje na głowie, gdy Pelayo przynosi Catalinie i jej rodzinie mrożące krew w żyłach wieści o makabrycznym znalezisku lokalnej policji w Lujan. To odkrycie wywołuje powszechne przerażenie i grozi wyjściem na jaw głęboko skrywanych sekretów.
Na dole, w pomieszczeniach dla służby, konflikt między Verą a Marią Fernandez eskaluje z każdym dniem. Salvador i kucharz Lope, mając dość napiętej atmosfery, postanawiają odkryć prawdziwe powody tej zaciętej kłótni między swoimi narzeczonymi.
Pracownicy pałacu z niepokojem patrzą na dziwne zachowanie Jimeny, bojąc się, że knuje ona kolejną intrygę. Z kolei Manuel postanawia być szczery i zdradza Janie oraz Ablowi szokującą propozycję, z jaką wystąpiła jego nieobliczalna żona.
Jednocześnie Simona, zmartwiona bezsennością i wycieńczeniem Virtudes, prosi Candelę o udostępnienie jej córce miejsca w sypialni. Natomiast kompletnie zagubiony Salvador składa Marii bardzo nietypową ofertę małżeńską.
Kiedy oglądać odcinek 401 serialu „La promesa”?
Hiszpańska telenowela „La promesa – pałac tajemnic” jest nadawana od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 w TVP2. Odcinek 401 będzie można obejrzeć w piątek, 29 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą na emisję telewizyjną, mogą nadrobić zaległości na platformie TVP VOD.
„La promesa – pałac tajemnic”: Fabuła i obsada hiszpańskiej telenoweli
Jana, wnikając coraz głębiej w życie rodziny Lujan, odkrywa nowe sekrety i spiski w posiadłości La Promesa. Codziennie musi mierzyć się z wyzwaniami, ukrywając swoje prawdziwe cele i odnajdując się w rzeczywistości pełnej manipulacji i konfliktów. Jej relacja z Manuelem sprawia, że musi wybierać między pragnieniem zemsty a rodzącą się miłością. Napięcie w pałacu nieustannie rośnie, a prawda, której szuka Jana, może być bardziej przerażająca, niż się spodziewała.
Kto gra w serialu? Oto obsada:
- Ana Garcés wciela się w postać Jany Expósito
- Eva Martín występuje jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro gra Alonsa de Luján
- Arturo Sancho to serialowy Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro pojawia się jako Pía Adarre
- Joaquín Climent to Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez gra Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval występuje jako Simona Martínez
- Teresa Quintero wciela się w Candelę García
- Carmen Asecas to Catalina Luján
- Paula Losada gra Jimenę
- Alicia Bercán to Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González wciela się w Juana Ezquerdo
- Marga Martínez pojawia się jako Petra Arcos
- Enrique Fortún to Lope Ruiz
- Sara Molina gra Marię Fernández
- Laura Simón występuje jako Lola Montoro
- Rafa de Vera to Conrado Funes