La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 401: Makabryczne znalezisko policji. Pelayo informuje bliskich Cataliny - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-05-22 14:58

Najnowszy odcinek „La promesa – pałac tajemnic” przyniesie prawdziwe trzęsienie ziemi. Pelayo informuje bliskich Cataliny o makabrycznym znalezisku policji. W służbówce narasta konflikt między Marią i Verą, a Manuel wyznaje Janie i Ablowi szokującą propozycję Jimeny. Co jeszcze się wydarzy? Oto streszczenie 401. odcinka.

W 400. odcinku hiszpańskiej produkcji zapanował strach, gdy w kuchni niespodziewanie zjawiła się Jimena, która wcześniej próbowała spalić pałac. Tymczasem Cruz ostro starła się z Alonsem o jego plany swatania Margarity i hrabiego de Ayala, co pokrzyżowało jej własne zamierzenia. Jimena próbowała wymusić na teściach pomoc w odzyskaniu męża, Lorenzo rozwijał swój biznes dżemowy, a Salvador zaczął wątpić w sens symbolicznych zaślubin z Marią Fernandez.

Streszczenie 401. odcinka serialu „La promesa”

Pałacowe życie staje na głowie, gdy Pelayo przynosi Catalinie i jej rodzinie mrożące krew w żyłach wieści o makabrycznym znalezisku lokalnej policji w Lujan. To odkrycie wywołuje powszechne przerażenie i grozi wyjściem na jaw głęboko skrywanych sekretów.

Na dole, w pomieszczeniach dla służby, konflikt między Verą a Marią Fernandez eskaluje z każdym dniem. Salvador i kucharz Lope, mając dość napiętej atmosfery, postanawiają odkryć prawdziwe powody tej zaciętej kłótni między swoimi narzeczonymi.

Pracownicy pałacu z niepokojem patrzą na dziwne zachowanie Jimeny, bojąc się, że knuje ona kolejną intrygę. Z kolei Manuel postanawia być szczery i zdradza Janie oraz Ablowi szokującą propozycję, z jaką wystąpiła jego nieobliczalna żona.

Jednocześnie Simona, zmartwiona bezsennością i wycieńczeniem Virtudes, prosi Candelę o udostępnienie jej córce miejsca w sypialni. Natomiast kompletnie zagubiony Salvador składa Marii bardzo nietypową ofertę małżeńską.

La Promesa - Pelayo
Kiedy oglądać odcinek 401 serialu „La promesa”?

Hiszpańska telenowela „La promesa – pałac tajemnic” jest nadawana od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 w TVP2. Odcinek 401 będzie można obejrzeć w piątek, 29 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą na emisję telewizyjną, mogą nadrobić zaległości na platformie TVP VOD.

„La promesa – pałac tajemnic”: Fabuła i obsada hiszpańskiej telenoweli

Jana, wnikając coraz głębiej w życie rodziny Lujan, odkrywa nowe sekrety i spiski w posiadłości La Promesa. Codziennie musi mierzyć się z wyzwaniami, ukrywając swoje prawdziwe cele i odnajdując się w rzeczywistości pełnej manipulacji i konfliktów. Jej relacja z Manuelem sprawia, że musi wybierać między pragnieniem zemsty a rodzącą się miłością. Napięcie w pałacu nieustannie rośnie, a prawda, której szuka Jana, może być bardziej przerażająca, niż się spodziewała.

Kto gra w serialu? Oto obsada:

  • Ana Garcés wciela się w postać Jany Expósito
  • Eva Martín występuje jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro gra Alonsa de Luján
  • Arturo Sancho to serialowy Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro pojawia się jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent to Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez gra Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval występuje jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero wciela się w Candelę García
  • Carmen Asecas to Catalina Luján
  • Paula Losada gra Jimenę
  • Alicia Bercán to Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González wciela się w Juana Ezquerdo
  • Marga Martínez pojawia się jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún to Lope Ruiz
  • Sara Molina gra Marię Fernández
  • Laura Simón występuje jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera to Conrado Funes
