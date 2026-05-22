W 400. odcinku hiszpańskiej produkcji zapanował strach, gdy w kuchni niespodziewanie zjawiła się Jimena, która wcześniej próbowała spalić pałac. Tymczasem Cruz ostro starła się z Alonsem o jego plany swatania Margarity i hrabiego de Ayala, co pokrzyżowało jej własne zamierzenia. Jimena próbowała wymusić na teściach pomoc w odzyskaniu męża, Lorenzo rozwijał swój biznes dżemowy, a Salvador zaczął wątpić w sens symbolicznych zaślubin z Marią Fernandez.

Streszczenie 401. odcinka serialu „La promesa”

Pałacowe życie staje na głowie, gdy Pelayo przynosi Catalinie i jej rodzinie mrożące krew w żyłach wieści o makabrycznym znalezisku lokalnej policji w Lujan. To odkrycie wywołuje powszechne przerażenie i grozi wyjściem na jaw głęboko skrywanych sekretów.

Na dole, w pomieszczeniach dla służby, konflikt między Verą a Marią Fernandez eskaluje z każdym dniem. Salvador i kucharz Lope, mając dość napiętej atmosfery, postanawiają odkryć prawdziwe powody tej zaciętej kłótni między swoimi narzeczonymi.

Pracownicy pałacu z niepokojem patrzą na dziwne zachowanie Jimeny, bojąc się, że knuje ona kolejną intrygę. Z kolei Manuel postanawia być szczery i zdradza Janie oraz Ablowi szokującą propozycję, z jaką wystąpiła jego nieobliczalna żona.

Jednocześnie Simona, zmartwiona bezsennością i wycieńczeniem Virtudes, prosi Candelę o udostępnienie jej córce miejsca w sypialni. Natomiast kompletnie zagubiony Salvador składa Marii bardzo nietypową ofertę małżeńską.

Kiedy oglądać odcinek 401 serialu „La promesa”?

Hiszpańska telenowela „La promesa – pałac tajemnic” jest nadawana od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 w TVP2. Odcinek 401 będzie można obejrzeć w piątek, 29 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą na emisję telewizyjną, mogą nadrobić zaległości na platformie TVP VOD.

„La promesa – pałac tajemnic”: Fabuła i obsada hiszpańskiej telenoweli

Jana, wnikając coraz głębiej w życie rodziny Lujan, odkrywa nowe sekrety i spiski w posiadłości La Promesa. Codziennie musi mierzyć się z wyzwaniami, ukrywając swoje prawdziwe cele i odnajdując się w rzeczywistości pełnej manipulacji i konfliktów. Jej relacja z Manuelem sprawia, że musi wybierać między pragnieniem zemsty a rodzącą się miłością. Napięcie w pałacu nieustannie rośnie, a prawda, której szuka Jana, może być bardziej przerażająca, niż się spodziewała.

Kto gra w serialu? Oto obsada:

Ana Garcés wciela się w postać Jany Expósito

Eva Martín występuje jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro gra Alonsa de Luján

Arturo Sancho to serialowy Manuel Luján Ezquerdo

María Castro pojawia się jako Pía Adarre

Joaquín Climent to Rómulo Baeza

Antonio Velázquez gra Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval występuje jako Simona Martínez

Teresa Quintero wciela się w Candelę García

Carmen Asecas to Catalina Luján

Paula Losada gra Jimenę

Alicia Bercán to Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González wciela się w Juana Ezquerdo

Marga Martínez pojawia się jako Petra Arcos

Enrique Fortún to Lope Ruiz

Sara Molina gra Marię Fernández

Laura Simón występuje jako Lola Montoro

Rafa de Vera to Conrado Funes