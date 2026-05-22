Pierwsza miłość, odcinek 4231: Przełom w relacji Marysi i Pawła! Zostawi dla niego Kacpra? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4231 - piątek, 5.06.2026, o godz. 18 w Polsacie

Po powrocie do Wrocławia Paweł wciąż nie będzie w stanie odnaleźć równowagi. Doświadczenia z więzienia La Corona będą wracać do niego w najmniej oczekiwanych momentach, a jego zachowanie coraz częściej będzie nieprzewidywalne. Marysia, mimo wszystkiego, co ich kiedyś poróżniło, nie odwróci się od niego. Wręcz przeciwnie, zacznie coraz bardziej angażować się w jego życie, próbując zrozumieć, co naprawdę go spotkało. Ta bliskość zacznie niepokoić Kacpra, który coraz wyraźniej poczuje, że traci wpływ na ukochaną.

Spotkanie, które zmieni wszystko

W 4231 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dojdzie do rozmowy Marysi i Pawła, która okaże się przełomowa. Padną w niej trudne słowa, a emocje, które oboje tłumili przez lata, w końcu znajdą ujście. Paweł spróbuje zrozumieć, czy ma jeszcze jakiekolwiek miejsce w życiu Marysi. Ona z kolei stanie przed wyborem, który zacznie ją przerastać... Przeszłość, która wraca ze zdwojoną siłą, czy stabilność, którą daje jej Kacper.

Julka i konsekwencje decyzji dorosłych

Julka natomiast, która coraz mocniej będzie budować więź z ojcem, najchętniej widziałaby powrót mamy do odnalezionego taty. Dla niej Paweł stanie się kimś realnym, a nie tylko opowieścią z przeszłości. Nie będzie jednak świadoma, jak bardzo skomplikowane stają się relacje między dorosłymi wokół niej.

W 4231 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wszystko zacznie zmierzać w stronę wielkiego przełomu, który może na zawsze zmienić relacje między Marysią, Pawłem i Kacprem. Czy jest szansa by byli razem? Wszystko się może zdarzyć.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Angelika w ciąży. Darek postrzeli ojca