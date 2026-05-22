Pierwsza miłość, odcinek 4226: Szokujące wyznanie Angeliki. Bolesław nie był gotowy na taki cios od własnej córki

Joanna Dembek
2026-05-22 11:22

Czy rodzinny konflikt Olszewskich doprowadzi do całkowitego rozpadu relacji między Angeliką a Bolesławem? Dziewczyna odwiedza ojca, by oznajmić mu wprost, co zamierza powiedzieć w sądzie. Informacja spada na Bolesława jak grom z jasnego nieba i wywołuje jego gwałtowną reakcję, a sytuację dodatkowo podgrzewa fakt, że na finał sprawy z niecierpliwością czeka Świder wraz ze swoją grupą kiboli, którzy mają w tym własny interes. Ten wątek będziecie mogli prześledzić w odcinku 4224, który zostanie wyemitowany 27 maja. Zapraszamy również do czytania naszych streszczeń.

Relacja Bolesława z rodziną została wystawiona na najcięższą próbę. Bolesław, przyzwyczajony do absolutnej kontroli nad rodziną, od długiego czasu coraz mocniej popadał w konflikt z Elizą i Angeliką, które starały się za wszelką cenę odzyskać niezależność. Sytuacja eskalowała, gdy Angelika – pełna nadziei na nowe życie po rozpoczęciu pracy u jubilera – została brutalnie porwana w drodze do nowego mieszkania (odc. 4209), co wstrząsnęło całą rodziną. W tle narastał chaos związany z żądaniem okupu oraz podejrzeniami wobec Bolesława, który zamiast jednoczyć się z żoną, pogłębiał konflikty i manipulował sytuacją. Kulminacją dramatycznych wydarzeń było postrzelenie Bolesława (odc. 4212), co jeszcze bardziej skomplikowało relacje rodzinne. Eliza pełna obaw, ale i nadziei na wyrwanie się ze szponów męża, postanowiła stanąć z nim oko w oko i oznajmić, że to koniec ich małżeństwa (odc. 4216). Bolesław nie przyjął tego z godnością. Zagroził Elizie, że ją zabije.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4226

Angelika odwiedza Bolesława, by poinformować go, że w trakcie rozprawy rozwodowej stanie po stronie matki. Jej decyzja wywołuje w ojcu ogromne emocje – od zaskoczenia po gniew – i staje się kolejnym dowodem na to, że traci on kontrolę nad własną rodziną. Sprawa rozwodowa, już wcześniej budząca ogromne napięcia, zaczyna nabierać jeszcze bardziej skomplikowanego wymiaru, a każda ze stron przygotowuje się do ostatecznej konfrontacji w sądzie. Atmosferę podkręca fakt, że na ten rozwód ze szczególnym napięciem wyczekuje Świder wraz ze swoją grupą kiboli, którzy mają w tym swój prywatny biznes i zaczynają się obawiać, że sytuacja wymknie się spod kontroli.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4226. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
