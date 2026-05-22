Relacja Bolesława z rodziną została wystawiona na najcięższą próbę. Bolesław, przyzwyczajony do absolutnej kontroli nad rodziną, od długiego czasu coraz mocniej popadał w konflikt z Elizą i Angeliką, które starały się za wszelką cenę odzyskać niezależność. Sytuacja eskalowała, gdy Angelika – pełna nadziei na nowe życie po rozpoczęciu pracy u jubilera – została brutalnie porwana w drodze do nowego mieszkania (odc. 4209), co wstrząsnęło całą rodziną. W tle narastał chaos związany z żądaniem okupu oraz podejrzeniami wobec Bolesława, który zamiast jednoczyć się z żoną, pogłębiał konflikty i manipulował sytuacją. Kulminacją dramatycznych wydarzeń było postrzelenie Bolesława (odc. 4212), co jeszcze bardziej skomplikowało relacje rodzinne. Eliza pełna obaw, ale i nadziei na wyrwanie się ze szponów męża, postanowiła stanąć z nim oko w oko i oznajmić, że to koniec ich małżeństwa (odc. 4216). Bolesław nie przyjął tego z godnością. Zagroził Elizie, że ją zabije.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4226
Angelika odwiedza Bolesława, by poinformować go, że w trakcie rozprawy rozwodowej stanie po stronie matki. Jej decyzja wywołuje w ojcu ogromne emocje – od zaskoczenia po gniew – i staje się kolejnym dowodem na to, że traci on kontrolę nad własną rodziną. Sprawa rozwodowa, już wcześniej budząca ogromne napięcia, zaczyna nabierać jeszcze bardziej skomplikowanego wymiaru, a każda ze stron przygotowuje się do ostatecznej konfrontacji w sądzie. Atmosferę podkręca fakt, że na ten rozwód ze szczególnym napięciem wyczekuje Świder wraz ze swoją grupą kiboli, którzy mają w tym swój prywatny biznes i zaczynają się obawiać, że sytuacja wymknie się spod kontroli.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest w Polsacie. Kolejny, 4226. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)