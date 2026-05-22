Relacja Bolesława z rodziną została wystawiona na najcięższą próbę. Bolesław, przyzwyczajony do absolutnej kontroli nad rodziną, od długiego czasu coraz mocniej popadał w konflikt z Elizą i Angeliką, które starały się za wszelką cenę odzyskać niezależność. Sytuacja eskalowała, gdy Angelika – pełna nadziei na nowe życie po rozpoczęciu pracy u jubilera – została brutalnie porwana w drodze do nowego mieszkania (odc. 4209), co wstrząsnęło całą rodziną. W tle narastał chaos związany z żądaniem okupu oraz podejrzeniami wobec Bolesława, który zamiast jednoczyć się z żoną, pogłębiał konflikty i manipulował sytuacją. Kulminacją dramatycznych wydarzeń było postrzelenie Bolesława (odc. 4212), co jeszcze bardziej skomplikowało relacje rodzinne. Eliza pełna obaw, ale i nadziei na wyrwanie się ze szponów męża, postanowiła stanąć z nim oko w oko i oznajmić, że to koniec ich małżeństwa (odc. 4216). Bolesław nie przyjął tego z godnością. Zagroził Elizie, że ją zabije.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4226

Angelika odwiedza Bolesława, by poinformować go, że w trakcie rozprawy rozwodowej stanie po stronie matki. Jej decyzja wywołuje w ojcu ogromne emocje – od zaskoczenia po gniew – i staje się kolejnym dowodem na to, że traci on kontrolę nad własną rodziną. Sprawa rozwodowa, już wcześniej budząca ogromne napięcia, zaczyna nabierać jeszcze bardziej skomplikowanego wymiaru, a każda ze stron przygotowuje się do ostatecznej konfrontacji w sądzie. Atmosferę podkręca fakt, że na ten rozwód ze szczególnym napięciem wyczekuje Świder wraz ze swoją grupą kiboli, którzy mają w tym swój prywatny biznes i zaczynają się obawiać, że sytuacja wymknie się spod kontroli.

5

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4226. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)