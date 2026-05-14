Pierwsza miłość, odcinek 4216: Bolesław grozi żonie śmiercią. Czy Eliza uwolni się od toksycznego męża?

Joanna Dembek
2026-05-14 16:27

Czy nienawiść dorosłych w serialu "Pierwsza miłość" zniszczy życie niewinnego dziecka? W klinice dochodzi do dantejskich scen, gdy Kaja atakuje Kalinę, zmuszając przerażonego Kostka do ucieczki. Równocześnie w Wadlewie wybucha panika po zniknięciu Kazanowej, która nie wróciła na noc do domu. „Pierwsza miłość” to serial o dramatach, które uderzają w najmniej spodziewanym momencie. Emisja odcinka 4216 już w czwartek, 14 maja, w Polsacie!

W poprzednim odcinku (4215) Kalina usłyszała o namierzeniu Sandry, a potem przeżyła szok w prokuraturze. Mikołaj dowiedział się o zaniedbaniach Kai wobec syna, a Marta wyznała Laurze, że jej serce bije mocniej dla Szymona, nieświadoma nadchodzących kłopotów.

Trwają gorączkowe poszukiwania Karoliny

Seweryn wpada w panikę, gdy jego żona, Karolina, nie wraca do domu po wieczornym spotkaniu koła gospodyń wiejskich. Nikt w okolicy nie wie, co stało się z kobietą, a jej telefon pozostaje nieaktywny, co budzi najgorsze skojarzenia wśród mieszkańców, którzy rozpoczynają gorączkowe poszukiwania.

Olszewski grozi Elizie śmiercią

Eliza odwiedza postrzelonego Bolesława w szpitalu, by definitywnie zakończyć ich toksyczny związek informacją o rozwodzie. Reakcja męża jest przerażająca – Olszewski grozi jej śmiercią i mimo fatalnego stanu zdrowia decyduje się na natychmiastowe opuszczenie placówki medycznej na własną rękę, co zwiastuje kolejny akt przemocy.

Kostek ucieka od rodziców

Kalina próbuje pojednać się z Mikołajem, jednak ich rozmowa zostaje brutalnie przerwana przez Kaję, która wywołuje skandaliczną awanturę w klinice. Widząc agresję matki i napięcie między dorosłymi, mały Kostek wpada w przerażenie i wykorzystując zamieszanie, ucieka z budynku, pozostawiając rodziców w stanie skrajnej trwogi.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4216. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 14 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
