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Decyzja o rozstaniu z przemocowym mężem zapadła, gdy w 4216. odcinku odwiedziła postrzelonego Bolesława w szpitalu, by oznajmić mu chęć rozwodu – ranny Olszewski zagroził jej wtedy śmiercią. Kolejny cios nadszedł w 4226. odcinku, kiedy córka Angelika odważnie poparła matkę, wywołując u furiata poczucie utraty kontroli. Ostatnie spotkanie mediacyjne, które mogliśmy oglądać w 4232. odcinku, przyniosło jednak totalną katastrofę. Bezwzględny Bolek złożył drastyczny kontrpozew, oskarżając żonę o perfidną zdradę i grożąc odebraniem wszystkiego. Przerażona i rozbita emocjonalnie Eliza uciekła ze spotkania, a paraliżujący stres natychmiast odbił się na jej zdrowiu – wycieńczona kobieta w ciężkim stanie wylądowała na oddziale szpitalnym, stając przed ostateczną konfrontacją bez sił do walki.
"Pierwsza miłość" odc. 4233: Romantyczny piknik z nieznajomym
W 4233. odcinku następuje jednak nagły i zupełnie nieoczekiwany zwrot akcji. Gdy wycieńczona Eliza pojawia się na zwykłym przystanku, dochodzi do nie całkiem przypadkowego spotkania. Tajemnicza, a zarazem ciepła interakcja z drugą osobą błyskawicznie przeradza się w coś znacznie większego – spontaniczny i wyjątkowo romantyczny piknik. Ta krótka chwila wytchnienia sprawia, że na twarzy zaszczutej kobiety w końcu pojawia się szczery uśmiech.
"Pierwsza miłość" odc. 4233: Eliza pod ostrzełem detektywa
Sielanka nie trwa jednak długo, ponieważ nad rodzącym się uczuciem i chwilowym poczuciem bezpieczeństwa natychmiast zaczynają gromadzić się czarne chmury. Wychodzi na jaw, że każdy krok bohaterki jest bacznie obserwowany przez prywatnego detektywa, którego bezwzględny i chorobliwie zazdrosny mąż wynajął, aby zebrać kolejne haki do sądowej batalii. Czy zdjęcia z romantycznego spotkania na przystanku trafią prosto do rąk Bolka i posłużą jako bezlitosny dowód w sprawie o rzekomą niewierność? Można się jedynie domyślać, jak brutalnie Olszewski wykorzysta te materiały, by ostatecznie pogrążyć żonę.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4233. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
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"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)