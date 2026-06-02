Droga Elizy do tego momentu była usłana dramatycznymi momentami. Decyzja o odejściu od przemocowego męża zapadła już wcześniej, gdy w 4216. odcinku Eliza odwiedziła postrzelonego Bolesława w szpitalu, by oznajmić mu chęć rozwodu. Wtedy ranny Olszewski zagroził jej śmiercią i na własne żądanie wypisał się z placówki. Kolejny cios nadszedł w 4226. odcinku, gdy córka Angelika odważnie stanęła po stronie matki, co wywołało u Bolka furię i poczucie utraty kontroli. Sytuację wyjściową przed obecnymi wydarzeniami komplikuje fakt, że w cieniu tego rozwodu czają się Świder i jego grupa kiboli. Mają oni w tym swój prywatny biznes i z rosnącym niepokojem obserwują, jak sprawy wymykają się spod kontroli. Napięcie między małżonkami sięga zenitu, a obie strony przygotowywały się dotąd do ostatecznej i bezwzględnej konfrontacji w sądzie.

"Pierwsza miłość" odc. 4232: Eliza nie wytrzymuje psychicznie i trafia do szpitala

Spotkanie mediacyjne, które miało przynieść cień szansy na polubowne i spokojne zakończenie małżeństwa, kończy się dla Elizy totalną katastrofą. Kobieta liczyła na resztki ludzkich odruchów ze strony męża, jednak bezwzględny Bolek ani myśli szukać kompromisu czy ugiąć się pod ciężarem własnych win. Zamiast tego przeprowadza brutalny atak – niespodziewanie składa drastyczny kontrpozew, w którym oficjalnie oskarża żonę o perfidną zdradę. Co gorsza, otwarcie grozi, że bez jakichkolwiek skrupułów odbierze jej absolutnie wszystko, w tym środki do życia i spokój. Przerażona, zaszczuta i totalnie rozbita emocjonalnie Eliza w popłochu ucieka z nieszczęsnego spotkania. Ogromny, paraliżujący stres natychmiast odbija się na jej zdrowiu – zaledwie chwilę później wycieńczona kobieta w ciężkim stanie ląduje na oddziale szpitalnym.

Czy organizm Elizy wytrzyma tak potężną dawkę nerwów i czy zdoła ona podnieść się po tym potężnym ciosie? Jak na drastyczny ruch ojca i nagłą hospitalizację matki zareaguje Angelika? Czy te tragiczne wydarzenia skłonią Świdra i jego kiboli do radykalnych działań, skoro ich prywatne interesy wiszą na włosku? Jedno jest pewne – Bolesław udowodnił, że nie cofnie się przed niczym, a bezwzględna walka o sprawiedliwość dopiero się rozpoczyna.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4232. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)