Pierwsza miłość, odcinek 4228: Radek nie wytrzyma tego ciosu! Julita doprowadzi ich związek na skraj przepaści

Radek chciał za wszelką cenę uszczęśliwić Julitę
Relacja Julity i Radka od dłuższego czasu pozostawała wiele do życzenia, jednak ostatnie wydarzenia dały zakochanemu mężczyźnie nadzieję na upragnioną stabilizację. Po ogromnej aferze na praktykach w klinice We-Med, gdzie Julita i Florek swoimi skandalicznymi przepychankami oraz szokującymi diagnozami doprowadzili do przerażenia pacjentki, nad młodą adeptką medycyny zawisły czarne chmury. Gdy Marek kategorycznie zażądał usunięcia ich ze stażu, Radek zmagał się z potwornymi wyrzutami sumienia, że nie stanął murem za ukochaną. Pragnąc naprawić błędy i udowodnić swoją miłość, zaproponował jej oficjalny powrót oraz wspólne mieszkanie, będąc gotowym na zupełnie nowy, wolny od problemów rozdział ich wspólnego życia.
Julita ukrywa przed Radkiem układ z Florkiem
Julita, choć deklarowała głębokie uczucie do Radka i pragnęła stabilizacji, dała się wciągnąć w skomplikowaną sieć powiązań z Florianem Kochańskim. Kiedy ojciec Florka – Marcin Kochański, będący wpływowym zastępcą dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej – wkroczył do kliniki, by bezwzględnie bronić syna przed wyrzuceniem, Grażyna ugięła się pod presją strachu przed zniszczeniem placówki. W cieniu tych gabinetowych rozgrywek Florian zaproponował Julicie niezwykle intratny, choć moralnie dwuznaczny układ. Dziewczyna, zamiast odciąć się od toksycznego rywala, zaczęła czerpać z tej relacji realne, namacalne korzyści zawodowe, co zataiła przed niczego nieświadomym Radkiem.
Tajna współpraca z Florkiem może zniszczyć jej związek z Radkiem
Kulminacja tego konfliktu interesów nadchodzi właśnie w 4228. odcinku. Julita otrzymuje spektakularną, oszałamiającą ofertę zawodową, która przed młodym, aspirującym lekarzem otwiera drzwi do wielkiego świata medycyny. Dziewczyna staje przed klasycznym, tragicznym dylematem: serce podpowiada jej lojalność wobec ukochanego, natomiast ambicja zawodowa krzyczy, by chwycić tę szansę za wszelką cenę. Zamiast jednak podjąć dojrzałą decyzję lub szczerze porozmawiać z partnerem, Julita zaczyna naiwnie i lekkomyślnie lawirować. Wierzy w iluzję, że spryt pozwoli jej zatrzymać miłość Radka, jednocześnie rozwijając wielką karierę u boku ludzi, którzy omal nie zniszczyli jej reputacji.
Radek, który z tak wielkim zaangażowaniem budował dla nich bezpieczną przystań, nagle uświadomi sobie skalę manipulacji. Dojdzie do niego bolesny fakt, jak głęboko i potężnie mylił się co do intencji, czystości intencji oraz lojalności kobiety, dla której był gotów poświęcić wszystko.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4228. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)