Pierwsza miłość, odcinek 4228: Radek nie wytrzyma tego ciosu! Julita doprowadzi ich związek na skraj przepaści

Radek chciał za wszelką cenę uszczęśliwić Julitę

Relacja Julity i Radka od dłuższego czasu pozostawała wiele do życzenia, jednak ostatnie wydarzenia dały zakochanemu mężczyźnie nadzieję na upragnioną stabilizację. Po ogromnej aferze na praktykach w klinice We-Med, gdzie Julita i Florek swoimi skandalicznymi przepychankami oraz szokującymi diagnozami doprowadzili do przerażenia pacjentki, nad młodą adeptką medycyny zawisły czarne chmury. Gdy Marek kategorycznie zażądał usunięcia ich ze stażu, Radek zmagał się z potwornymi wyrzutami sumienia, że nie stanął murem za ukochaną. Pragnąc naprawić błędy i udowodnić swoją miłość, zaproponował jej oficjalny powrót oraz wspólne mieszkanie, będąc gotowym na zupełnie nowy, wolny od problemów rozdział ich wspólnego życia.

Julita ukrywa przed Radkiem układ z Florkiem

Julita, choć deklarowała głębokie uczucie do Radka i pragnęła stabilizacji, dała się wciągnąć w skomplikowaną sieć powiązań z Florianem Kochańskim. Kiedy ojciec Florka – Marcin Kochański, będący wpływowym zastępcą dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej – wkroczył do kliniki, by bezwzględnie bronić syna przed wyrzuceniem, Grażyna ugięła się pod presją strachu przed zniszczeniem placówki. W cieniu tych gabinetowych rozgrywek Florian zaproponował Julicie niezwykle intratny, choć moralnie dwuznaczny układ. Dziewczyna, zamiast odciąć się od toksycznego rywala, zaczęła czerpać z tej relacji realne, namacalne korzyści zawodowe, co zataiła przed niczego nieświadomym Radkiem.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Angelika w ciąży. Darek postrzeli ojca

Tajna współpraca z Florkiem może zniszczyć jej związek z Radkiem

Kulminacja tego konfliktu interesów nadchodzi właśnie w 4228. odcinku. Julita otrzymuje spektakularną, oszałamiającą ofertę zawodową, która przed młodym, aspirującym lekarzem otwiera drzwi do wielkiego świata medycyny. Dziewczyna staje przed klasycznym, tragicznym dylematem: serce podpowiada jej lojalność wobec ukochanego, natomiast ambicja zawodowa krzyczy, by chwycić tę szansę za wszelką cenę. Zamiast jednak podjąć dojrzałą decyzję lub szczerze porozmawiać z partnerem, Julita zaczyna naiwnie i lekkomyślnie lawirować. Wierzy w iluzję, że spryt pozwoli jej zatrzymać miłość Radka, jednocześnie rozwijając wielką karierę u boku ludzi, którzy omal nie zniszczyli jej reputacji.

Radek, który z tak wielkim zaangażowaniem budował dla nich bezpieczną przystań, nagle uświadomi sobie skalę manipulacji. Dojdzie do niego bolesny fakt, jak głęboko i potężnie mylił się co do intencji, czystości intencji oraz lojalności kobiety, dla której był gotów poświęcić wszystko.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4228. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)