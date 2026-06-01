W poprzednich odcinkach (4223-4227) w Wadlewie rozeszła się wieść o zatrzymaniu Waldka, co osłabiło zaangażowanie mieszkańców w poszukiwania Kazanowej, choć niespodziewany sojusz Róży i Miry ponownie zwrócił uwagę na sprawę. Melka, Laura i Piotrek próbowali ustalić, czy zaginięcie Marcinka zostało oficjalnie zgłoszone, a duże zainteresowanie sprawą okazała Łucja Reterska. Julita i Florian skompromitowali się podczas praktyk w We-Medzie, doprowadzając do konfliktu z przełożonymi i interwencji wpływowego ojca Floriana, Marcina Kochańskiego. Bartek ukrywał przed Emilką swój związek z Iloną, co wzbudziło pytania o jego prawdziwe uczucia. Lilka otrzymała tajemniczą paczkę dla Poli, choć Kinga zaprzeczała, że ją wysłała. Julka chciała spotkać się z Pawłem, jednak Kacper próbował do tego nie dopuścić. Radek pragnął wrócić do Julity, ale ona coraz mocniej wikłała się w układ z Florkiem. Tymczasem nowe tropy w sprawie Kazanowej skierowały policję na Mirona. Z kolei Angelika zapowiedziała ojcu, że podczas rozwodu poprze matkę. Marta odkryła tajemniczą listę należącą do Szymona, a Paweł przyprowadził do domu psa, którego pochodzenie wywołało niepokojące podejrzenia.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4228

Julita wciąż próbuje lawirować, licząc na to, że uda jej się jednocześnie mieć cukierka i zjeść cukierka. Boleśnie przekona się o tym, że to niemożliwe. Pytanie jednak, co zrobi Radek, gdy zrozumie, jak bardzo mylił się co do swojej ukochanej.

Marysia od rana szykuje wystawny obiad na przyjście Pawła. Julka nie może się doczekać. Paweł najwyraźniej też, bo przychodzi pół godziny za wcześnie. Tylko Kacper jest zjeżony i nastawiony sceptycznie. Już pod kamienicą dochodzi do pierwszej konfrontacji panów…

Zbliża się ważny mecz dla Iskry – starcie otwierające drogę awansu do wyższej ligi. Tymczasem Maks, kluczowy piłkarz i nadzieja drużyny, zalicza totalny zjazd, bo właśnie rzuciła go dziewczyna. Chichotem losu jest fakt, że rzuciła go dla… Borysa.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4229

Kostek w euforii szykuje się na powrót do domu – dziś Mikołaj opuszcza szpital. Alanowi jest przykro, że chłopiec nie może się wręcz doczekać wyprowadzki. Po raz kolejny przekonuje się, że nigdy nie będzie tak ważny dla syna, jak człowiek, który go wychował. Jednak czy Mikołaj jest gotowy, by przejąć opiekę nad Kostkiem?

Borys widzi w Kamili idealną partnerkę – pasują do siebie pod niemal każdym względem. Tym bardziej zaskakuje fakt, że Wojnar po raz pierwszy w życiu postanawia poświęcić własną korzyść i potencjalne szczęście dla dobra zespołu. Musi „tylko” zdławić swoje uczucia do Kamili i przekonać ją, by wróciła do Maksa. Czy mu się to uda?

Julka zrywa się ze szkoły i w tajemnicy spotyka się z Pawłem. Razem idą na spacer z psem. Przypadkowo w parku spotykają poprzednich właścicieli Wafla. Dochodzi do brutalnej konfrontacji.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4230

Kacper i Marysia odbierają roztrzęsioną Julkę z komisariatu. Za bójkę w parku Paweł został osadzony w areszcie. To jednak dopiero początek problemów. Okazuje się bowiem, że Paweł Krzyżanowski formalnie nie istnieje…

Podczas swych rund po koczowiskach Wrocławia, Melka i Laura dowiadują się o kolejnych zaginięciach wśród bezdomnych. Sprawa zaczyna wyglądać naprawdę podejrzanie. Tymczasem Piotrek szykuje się do zadania Melce bardzo ważnego pytania…

Do Wadlewa spływają setki listów w reakcji na telewizyjny apel Seweryna. Krojewicz reaguje na każde doniesienie i bez wytchnienia jeździ wszędzie tam, gdzie ktoś widział Kazanową. Śmiałek boi się, że przyjaciela to wykończy. Jednocześnie tuż obok, w Wadlewie, Róża trafia na szokujący trop.

„Pierwsza miłość” – czwartek, 4 czerwca - ZMIANY W RAMÓWCE

Fani serialu Pierwsza miłość muszą przygotować się na krótką przerwę. W czwartek, 4 czerwca, stacja Polsat nie pokaże nowego odcinka produkcji z powodu świątecznej ramówki obowiązującej w Boże Ciało.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4231

Wadlewska policja podejmuje decyzję o zakończeniu poszukiwań Kazanowej. Śledztwo nadal trwa, ale przeczesujące okolice patrole zostają wycofane. Słysząc to, Wadlewianie też zaczynają się wykruszać. Rozgoryczony Seweryn emocjonalnie przemawia do nich w świetlicy. Tymczasem Róża prowadzi własne dochodzenie.

Alan bardzo angażuje się w pomoc Mikołajowi – przeprowadza mały remont, by przystosować mieszkanie dla osoby na wózku, robi zakupy. Dzięki temu może być bliżej Kostka i trochę się wykazać. Problem w tym, że poświęca na to cały swój czas i pieniądze. Iga orientuje się, że Alan od dłuższego już czasu żyje za pożyczone.

Janek i Artur wynajmują prawnika, by pomóc Pawłowi wydostać się z formalnego niebytu. Jednak Paweł wcale im tego nie ułatwia. Zamiast stawić się na wezwanie komisariatu, udaje się do Marysi. Między byłymi kochankami dochodzi do szczerej rozmowy o uczuciach.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Pierwsza miłość” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejne odcinki 4228-4231 zostaną wyemitowane w dniach 1-5 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

Odcinek 4228 - poniedziałek, 1 czerwca

- poniedziałek, 1 czerwca Odcinek 4229 - wtorek, 2 czerwca

- wtorek, 2 czerwca Odcinek 4230 - środa, 3 czerwca

- środa, 3 czerwca Przerwa w emisji - czwartek, 4 czerwca

- czwartek, 4 czerwca Odcinek 4231 - piątek, 5 czerwca

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

Rafał Królikowski (jako Marcin Kochański)