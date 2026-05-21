Pierwsza miłość, odcinek 4225: Kacper okłamuje Julkę i manipuluje Marysią! Wszystko przez Pawła - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-05-21 11:57

W 4225 odcinku „Pierwszej miłości” Julka coraz mocniej nalega na spotkanie z biologicznym ojcem, a Marysia postanawia jej pomóc. Kacper zrobi jednak wszystko, by do tego nie dopuścić i posunie się nawet do kłamstwa na temat Pawła. Emocji związanych z tym odcinkiem doświadczycie już w środę, 27 maja, a więcej o szczegółach tego wątku przeczytacie w naszym artykule. Zapraszamy do lektury poniższego streszczenia.

Kacper cały czas jest przerażony powrotem Pawła

W 4225 odcinku „Pierwszej miłości” Julka otwarcie przyzna, że nie potrafi przestać myśleć o swoim biologicznym ojcu. Dziewczyna będzie chciała lepiej poznać Pawła i nadrobić stracony czas. Jej słowa mocno poruszą Marysię, która uzna, że córka ma prawo do takiego spotkania. Marysia zwróci się więc do Kacpra z pytaniem, czy można byłoby zorganizować rozmowę Julki z Pawłem. Dla Kacpra stanie się to jednak prawdziwym koszmarem. Mężczyzna panicznie boi się, że obecność Pawła skomplikuje jego życie rodzinne, a Marysia wróci do dawnego ukochanego.

Kłamstwo na temat Pawła ma powstrzymać Julkę przed ich spotkaniem

Kacper zdecyduje się na desperacki krok. W rozmowie z Marysią powoła się na rzekomą konsultację z terapeutką Pawła i zacznie przekonywać, że były partner Marysi wciąż nie doszedł do siebie. Mało tego – zasugeruje nawet, że Paweł miewa napady agresji i kontakt z nim może być niebezpieczny dla Julki. Dzięki tej manipulacji Kacper skutecznie odwlecze planowane spotkanie. Problem w tym, że jego kłamstwo może szybko wyjść na jaw, zwłaszcza że Julka nie zamierza odpuścić i coraz mocniej angażuje się w poszukiwanie kontaktu z ojcem.

Julka nie odpuści walki o relację z ojcem

W 4225 odcinku stanie się jasne, że Julka nie zrezygnuje tak łatwo z marzenia o poznaniu Pawła. Dziewczyna będzie coraz bardziej zdeterminowana, a każde kolejne uniki Kacpra tylko wzbudzą jej podejrzenia. To może doprowadzić do poważnego kryzysu między Marysią a Kacprem. Jeśli Marysia odkryje, że została zmanipulowana, zaufanie do męża może zostać całkowicie zniszczone. Wszystko wskazuje więc na to, że sprawa Pawła zaczyna się mocno komplikować.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4225. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 27 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
