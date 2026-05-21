Pierwsza miłość, odcinek 4225: Kacper okłamuje Julkę i manipuluje Marysią! Wszystko przez Pawła

Kacper cały czas jest przerażony powrotem Pawła

W 4225 odcinku „Pierwszej miłości” Julka otwarcie przyzna, że nie potrafi przestać myśleć o swoim biologicznym ojcu. Dziewczyna będzie chciała lepiej poznać Pawła i nadrobić stracony czas. Jej słowa mocno poruszą Marysię, która uzna, że córka ma prawo do takiego spotkania. Marysia zwróci się więc do Kacpra z pytaniem, czy można byłoby zorganizować rozmowę Julki z Pawłem. Dla Kacpra stanie się to jednak prawdziwym koszmarem. Mężczyzna panicznie boi się, że obecność Pawła skomplikuje jego życie rodzinne, a Marysia wróci do dawnego ukochanego.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Kłamstwo na temat Pawła ma powstrzymać Julkę przed ich spotkaniem

Kacper zdecyduje się na desperacki krok. W rozmowie z Marysią powoła się na rzekomą konsultację z terapeutką Pawła i zacznie przekonywać, że były partner Marysi wciąż nie doszedł do siebie. Mało tego – zasugeruje nawet, że Paweł miewa napady agresji i kontakt z nim może być niebezpieczny dla Julki. Dzięki tej manipulacji Kacper skutecznie odwlecze planowane spotkanie. Problem w tym, że jego kłamstwo może szybko wyjść na jaw, zwłaszcza że Julka nie zamierza odpuścić i coraz mocniej angażuje się w poszukiwanie kontaktu z ojcem.

Julka nie odpuści walki o relację z ojcem

W 4225 odcinku stanie się jasne, że Julka nie zrezygnuje tak łatwo z marzenia o poznaniu Pawła. Dziewczyna będzie coraz bardziej zdeterminowana, a każde kolejne uniki Kacpra tylko wzbudzą jej podejrzenia. To może doprowadzić do poważnego kryzysu między Marysią a Kacprem. Jeśli Marysia odkryje, że została zmanipulowana, zaufanie do męża może zostać całkowicie zniszczone. Wszystko wskazuje więc na to, że sprawa Pawła zaczyna się mocno komplikować.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4225. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 27 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)