Pierwsza miłość, odcinek 4225: Kacper okłamuje Julkę i manipuluje Marysią! Wszystko przez Pawła

Kacper cały czas jest przerażony powrotem Pawła
W 4225 odcinku „Pierwszej miłości” Julka otwarcie przyzna, że nie potrafi przestać myśleć o swoim biologicznym ojcu. Dziewczyna będzie chciała lepiej poznać Pawła i nadrobić stracony czas. Jej słowa mocno poruszą Marysię, która uzna, że córka ma prawo do takiego spotkania. Marysia zwróci się więc do Kacpra z pytaniem, czy można byłoby zorganizować rozmowę Julki z Pawłem. Dla Kacpra stanie się to jednak prawdziwym koszmarem. Mężczyzna panicznie boi się, że obecność Pawła skomplikuje jego życie rodzinne, a Marysia wróci do dawnego ukochanego.
Kłamstwo na temat Pawła ma powstrzymać Julkę przed ich spotkaniem
Kacper zdecyduje się na desperacki krok. W rozmowie z Marysią powoła się na rzekomą konsultację z terapeutką Pawła i zacznie przekonywać, że były partner Marysi wciąż nie doszedł do siebie. Mało tego – zasugeruje nawet, że Paweł miewa napady agresji i kontakt z nim może być niebezpieczny dla Julki. Dzięki tej manipulacji Kacper skutecznie odwlecze planowane spotkanie. Problem w tym, że jego kłamstwo może szybko wyjść na jaw, zwłaszcza że Julka nie zamierza odpuścić i coraz mocniej angażuje się w poszukiwanie kontaktu z ojcem.
Julka nie odpuści walki o relację z ojcem
W 4225 odcinku stanie się jasne, że Julka nie zrezygnuje tak łatwo z marzenia o poznaniu Pawła. Dziewczyna będzie coraz bardziej zdeterminowana, a każde kolejne uniki Kacpra tylko wzbudzą jej podejrzenia. To może doprowadzić do poważnego kryzysu między Marysią a Kacprem. Jeśli Marysia odkryje, że została zmanipulowana, zaufanie do męża może zostać całkowicie zniszczone. Wszystko wskazuje więc na to, że sprawa Pawła zaczyna się mocno komplikować.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4225. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 27 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)