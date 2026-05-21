Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4226

W ostatnim czasie w serialu "Pierwsza miłość" losy bohaterów skrzyżowały się w bardzo nieoczekiwany sposób, przynosząc wiele trudnych decyzji. Julka zapragnęła w końcu lepiej poznać swojego ojca, jednak Kacper, powołując się na rzekomą konsultację z terapeutką, odradził Marysi to spotkanie i wspomniał o napadach agresji u mężczyzny. Dręczony poczuciem winy Radek chciał naprawić relację z Julitą i zaproponował jej ponowne zamieszkanie razem, podczas gdy ona zaczęła coraz mocniej wikłać się w przynoszący korzyści układ z Florkiem. Pierwszy dzień Emilki w nowej pracy w przychodni upłynął pod znakiem bójki, natomiast Kulas zdecydował się po kryjomu przed Anielą po raz drugi podejść do egzaminu maturalnego. Choć w Wadlewie sprawa zniknięcia Kazanowej zaczęła powoli schodzić na dalszy plan, jeden tajemniczy telefon od nieznajomego postawił wszystkich w gotowości. Czego zatem spodziewać się po tak gwałtownych zwrotach akcji?

"Pierwsza miłość" odc. 4226 - streszczenie

Angelika decyduje się na odważny krok i uprzedza ojca, że podczas nadchodzącej rozprawy rozwodowej zamierza złożyć zeznania na korzyść matki. Reakcja mężczyzny na tę wiadomość okazuje się dla dziewczyny kompletnym zaskoczeniem. Zakończeniem małżeństwa Olszewskich są również żywo zainteresowani Świder oraz jego towarzysze, którzy z niecierpliwością wyczekują wyroku. Grupa zaczyna jednak nabierać podejrzeń, że ostateczne rozstrzygnięcie w sądzie może nie potoczyć się zgodnie z ich pierwotnymi założeniami. W międzyczasie Marta znajduje u Szymona tajemniczą listę i mimo zapewnień partnera, że to nic istotnego, zaczyna drążyć temat. Tymczasem funkcjonariusze policji w Wadlewie analizują sygnał z telefonu awaryjnego i odkrywają, że syn Zenka, Miron, bardzo mocno przeżywa brak Kazanowej. Mundurowi zastanawiają się teraz, czy chłopak dysponuje jakimiś konkretnymi informacjami na temat jej nagłego zniknięcia.

"Pierwsza miłość" odc. 4226 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa można śledzić regularnie na antenie, gdzie każdy kolejny dzień przynosi nowe zwroty akcji w życiu znanych postaci. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z udziałem Marty, Szymona czy policjantów z lokalnego komisariatu, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Produkcja jest emitowana w dni powszednie, przyciągając przed ekrany rzesze wiernych fanów. Odcinek oznaczony numerem 4226 zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja 2026 roku. Transmisja rozpocznie się punktualnie o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial gości w domach wielu osób już od 2004 roku, łącząc w sobie wątki obyczajowe z elementami sensacji i komedii. Przez te wszystkie lata obserwowaliśmy, jak Marysia i Kinga radzą sobie z życiowymi trudnościami oraz jak zmienia się atmosfera w urokliwym Wadlewie. Produkcja nie boi się dotykać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu opowiedziana historia wydaje się autentyczna i bliska codziennym problemom. To idealna propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji mieszanki namiętności i ciekawych intryg. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)