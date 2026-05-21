Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4220

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" przyniosły mnóstwo nagłych zwrotów akcji, które postawiły życie wielu osób na głowie. Mariusz Czerski stracił szansę na ratowanie kariery, ponieważ zamiast na spotkanie z Nowińskim, trafił nieprzytomny prosto do szpitala, podczas gdy jego matka bezskutecznie dobijała się do drzwi mieszkania. W tym samym czasie Weronika przekazała Monice wieści o oskarżeniu Kajetana, co dodatkowo obciążyło Damiana, a Dziedzic po przyciśnięciu młodego policjanta wreszcie wpadł na trop zleceniodawcy kradzieży telefonu Cieślika. Igor również nie narzekał na spokój, bo po spotkaniu z matką oskarżycielki senatora odkrył romans Sandry ze swoim szefem. Poważne kłopoty dopadły też Julkę, która po wagarach wróciła do domu pod wpływem narkotyków. Czas zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców tej słynnej ulicy.

"Na Wspólnej" odc. 4220 - streszczenie

Mariusz przebywa w szpitalu i kiedy na krótko odzyskuje przytomność, decyduje się zadzwonić do Oli, korzystając z telefonu pożyczonego od lekarza. Niestety bełkotliwa mowa sprawia, że kobieta bierze go za pijanego i przerywa rozmowę. W tym samym czasie Czerska wybiera się ze Zduńskim do restauracji, którą ten planuje kupić i potrzebuje w tej sprawie jej rady. W redakcji pod nieobecność zawieszonego Igora rządy próbuje sprawować Sandra, jednak zostaje szybko uciszona przez Smolnego. Igor Nowak wdaje się w kłótnię z Julką o jej nieobecności w szkole, co kończy się ucieczką dziewczyny do Leona, który proponuje jej nieznane pigułki. Tymczasem Basia i Krzysztof postanawiają skonfrontować się z Andrzejem, wyrzucając mu brak zainteresowania własnymi synami oraz wnuczką.

"Na Wspólnej" odc. 4220 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu odbiorców z niecierpliwością czeka na rozwinięcie wątków związanych z problemami rodzinnymi Nowaka oraz stanem zdrowia Mariusza. Produkcja regularnie gości na ekranach, oferując kontynuację losów znanych postaci każdego wieczoru. Najnowsze perypetie będzie można śledzić tradycyjnie na antenie głównej stacji komercyjnej. Premierowa emisja 4220. odcinka "Na Wspólnej" została zaplanowana na czwartek 28 maja 2026 roku o godzinie 20:15 w telewizji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Serial ten od lat przyciąga przed ekrany, opowiadając o grupie przyjaciół, których połączyła dawna obietnica i wspólne dorastanie pod opieką państwa Ziębów. Serce całej opowieści stanowi kamienica przy tytułowej ulicy, będąca bezpieczną przystanią dla rodzin Brzozowskich, Hofferów czy Zimińskich. To tutaj codzienne problemy przeplatają się z wielkimi życiowymi zakrętami, a więzi budowane przez dekady są wystawiane na kolejne próby. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki połączeniu wątków obyczajowych z aktualnymi tematami społecznymi. W serialu występują:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)