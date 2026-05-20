Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4219

Wydarzenia w ostatnim odcinku serialu "Na Wspólnej" przyniosły mnóstwo zaskoczeń, zaczynając od radosnych oświadczyn Remigiusza, które Brygida przyjęła z wielkim entuzjazmem. W cieniu tych miłosnych uniesień ich matki knuły jednak potajemny spisek dotyczący sprzedaży rodzinnej firmy, próbując wykorzystać do tego nawet podstęp z rzekomymi duchami przodków. Tymczasem Zakościelni przeżyli chwile grozy z powodu zniknięcia Tadeusza, którego Żbik odnalazł pijanego, a Kasia musiała zmierzyć się z groźbami Kaliny, dopóki sytuacji nie uratowała Aneta. Jarek uciekł do syna po nocy spędzonej z klientką, natomiast Eliza podczas odwiedzin u Bartka po operacji zadeklarowała chęć walki o własną rodzinę. Przyznała ona jednak Wichrowskiemu, że wciąż pozostaje jej bliski, co znacząco skomplikowało jej dotychczasowe deklaracje. Czego zatem można spodziewać się w kolejnej odsłonie tej historii?

"Na Wspólnej" odc. 4219 - streszczenie

Zakościelny stara się uświadomić Czerskiemu, że jego zawodowa przyszłość zależy od rozmowy z Nowińskim. Mariusz nie dociera jednak na umówione spotkanie w kancelarii, ponieważ nagle traci przytomność i zostaje przewieziony do szpitala. W tym samym czasie jego matka próbuje dostać się do jego domu, nie wiedząc, co stało się z synem. Weronika przekazuje Monice niepokojące wieści o oskarżeniu Kajetana za atak na dziewczynę, co rzuca cień na sytuację Damiana. Równolegle Dziedzic tropi osobę odpowiedzialną za kradzież telefonu Cieślika, przesłuchując młodego funkcjonariusza i trafiając na ślad zleceniodawcy. Igor wpada na trop romansu Sandry ze swoim przełożonym, a Julka wraca do domu pod wpływem środków odurzających po wagarach.

"Na Wspólnej" odc. 4219 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów przy ulicy Wspólnej od lat przyciągają przed ekrany rzesze wiernych fanów. Każdy nowy odcinek przynosi kolejne zwroty akcji w życiu znanych nam rodzin i ich bliskich. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas wieczorem przed telewizorem. Najnowsza odsłona tej historii zostanie zaprezentowana widzom już niebawem. Odcinek 4219 serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany 27 maja 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to historia o wielkiej przyjaźni, która zaczęła się jeszcze w murach domu dziecka. Grupa dawnych wychowanków stworzyła wspólną przestrzeń w warszawskiej kamienicy, gdzie od lat dzielą się swoimi radościami i problemami. Serial pokazuje, jak silne więzi mogą połączyć zupełnie obcych ludzi i jak ewoluują one na przestrzeni kolejnych pokoleń rodzin Ziębów, Hofferów czy Brzozowskich. Produkcja ta na stałe wpisała się w polski krajobraz telewizyjny dzięki świetnie napisanym postaciom, które stały się bliskie wielu osobom. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)