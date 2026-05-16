Na Wspólnej, odcinek 4218. Kalina rzuci się na Kasię! Nagle zjawi się nieoczekiwany obrońca - ZDJĘCIA

Wydarzenia z 4218. odcinka "Na Wspólnej". Kalina mści się na Kasi

W najnowszym, 4218. epizodzie "Na Wspólnej" twórcy skupią się na konsekwencjach ostatecznego ujawnienia prawdziwego oblicza Kaliny (Katarzyna Gałązka). Wcześniej Kasia (Julia Chatys) wraz z Darkiem (Michał Mikołajczak) zgromadzili kompletne i niepodważalne dowody przeciwko kobiecie, zręcznie wykorzystując do tego pomoc fałszywej przyjaciółki, Kamy (Faustyna Kazimierska). Intrygantka zostaje pozbawiona jakichkolwiek argumentów obronnych, co doprowadza ją do skrajnej furii. Z kolei Tadek (Jakub Pruski), po odkryciu pełnej prawdy o zaistniałej sytuacji, kompletnie załamuje się z żalu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ten serial to nowy hit. Fani nie mają wątpliwości - jest lepszy od książki

Kiedy Darek desperacko próbuje odnaleźć pragnącego odwetu brata, rozwścieczona Kalina postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę i brutalnie napada na Kasię. Rzuca się na nią w amoku, jednak agresja szybko przeradza się w szok. Napastniczka przeżywa olbrzymie zdumienie, gdy w obronie Żbikowej niespodziewanie staje Aneta, w którą wciela się Dorota Krempa.

"Na Wspólnej": rozpoznaj bohatera po oczach Pytanie 1 z 10 Kto to? Basia Karolina Marta Eliza Następne pytanie

"Na Wspólnej" premiera 26 maja. Oświadczyny, zniknięcie i widmo rozwodu

Ogromnych emocji dostarczy również nagła decyzja Remigiusza, który nieoczekiwanie prosi wzruszoną i pękającą ze szczęścia Brygidę o rękę. Równolegle matka dziewczyny potajemnie spiskuje z rodzicielką Remka, a ich wspólnym celem jest nakłonienie Bożydara do pozbycia się rodzinnego przedsiębiorstwa produkującego kabanosy. Milena gwarantuje Jolancie potężny zysk z transakcji, natomiast w realizacji sprytnego planu mają pomóc rzekome duchy przodków Bożydara. W tym samym czasie rodzina Zakościelnych wpada w panikę z powodu tajemniczego zaginięcia Tadeusza. Kasia sugeruje Darkowi, że chłopak najpewniej szykuje odwet, po czym Żbik ostatecznie odnajduje brata kompletnie pijanego w okolicach mieszkania Łukasza. W innej części miasta trwa wspomniany dramat Kasi, która jest zastraszana przez atakującą ją Kalinę, aż do momentu interwencji Anety – oprawczyni nie potrafi uwierzyć w nieoczekiwany sojusz dawnych rywalek o serce Darka. Skomplikuje się także wątek Jarka i Elizy. Berg budzi się w objęciach klientki poznanej poprzedniego dnia, a następnie ucieka zawstydzony, tłumacząc się koniecznością powrotu do syna. Z kolei Eliza pojawia się u operowanego Bartka z informacją, że mąż zażądał od niej rozwodu. Kobieta stanowczo deklaruje chęć ratowania małżeństwa, choć jednocześnie wyznaje Wichrowskiemu, że ten na zawsze pozostanie w jej sercu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ten serial zbiera fenomenalne recenzje. Młode gwiazdy opowiedziały o pracy na planie