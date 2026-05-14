Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4216

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" pokazały, że w świecie mediów i polityki granica między prawdą a kłamstwem bywa niezwykle cienka. Sandra oskarżyła Igora o złamanie dziennikarskich zasad i ujawnienie tożsamości świadka, co skutkowało zawieszeniem Nowaka przez właściciela gazety oraz nękaniem skrzywdzonej dziewczyny przez syna Damiana. Wstrząśnięty Krzysztof spotkał się ze swoim współpracownikiem po pracy, aby wspólnie opracować plan powstrzymania Sandry przed jej kolejnymi ruchami. W tym samym czasie Kasia i Zakościelna próbowały przekonać aktorkę Kamę do ujawnienia intrygi uknutej przez Kalinę, która wpadła w panikę na wieść o kontaktach teścia z Łukaszem. Na jaw wyszło również kłamstwo dotyczące rzekomej choroby Bożydara, co postawiło Jolantę w wyjątkowo trudnej sytuacji i podważyło jej wiarygodność. Zobaczymy zatem, jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie intrygi w kolejnym odcinku.

"Na Wspólnej" odc. 4216 - streszczenie

Kalina zdaje egzamin adwokacki z wyróżnieniem, co sprawia, że Tadeusz pęka z dumy. W kancelarii wybucha radość, jednak świętowanie przerywa nagłe pojawienie się Darka, Kasi oraz aktorki Kamy. Kobieta przedstawia nagrania, które rzucają zupełnie nowe światło na dotychczasowe sukcesy Kaliny i demaskują jej nieczyste zagrania. W innym wątku Bogdan stara się przekonać Jarka do powrotu do Elizy, argumentując to ryzykiem utraty dzieci w przypadku rozwodu. Bergowa musi zmierzyć się z informacją o Bartku, który trafił do szpitala z powodu stanu przedzawałowego. Milena odkrywa kłamstwo Jolanty dotyczące choroby Bożydara, które miało na celu wymuszenie na młodych wyprowadzki. Dzień kończy się wizytą Lucyny u matki Brygidy, do której przynosi ona przedmioty pochodzące z kradzieży w willi.

"Na Wspólnej" odc. 4216 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja od lat gromadzi przed ekranami liczne grono osób zainteresowanych codziennymi perypetiami rodzin Brzozowskich, Hofferów czy Ziębów. Każdy kolejny wieczór przynosi nowe rozwiązania wątków, które są później szeroko dyskutowane. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z udziałem Kaliny i pozostałych bohaterów, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w godzinach wieczornych. Kolejny epizod zostanie wyemitowany zgodnie z planem ramówkowym stacji na głównej antenie. Premiera odcinka 4216 serialu "Na Wspólnej" odbędzie się 21 maja 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z tych seriali, które niemal każdy kojarzy, a losy bohaterów stają się bliskie wielu osobom przez lata emisji. Wszystko zaczęło się od dawnej obietnicy złożonej w domu dziecka, a dom przy tytułowej ulicy stał się prawdziwą przystanią dla kilku zaprzyjaźnionych rodzin. Możemy tu obserwować, jak na przestrzeni lat zmieniają się pokolenia i jak silne mogą być więzi tworzone poza pokrewieństwem. To produkcja z tradycjami, w której pojawia się wiele znanych twarzy polskiego kina i telewizji. W serialu występują między innymi:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)