Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4220

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" doszło do kilku istotnych przetasowań, które mocno wpłynęły na sytuację zawodową i prywatną bohaterów. Karol podjął ostateczną decyzję w sprawie wyboru nowego wspólnika, a fakt, że nie został nim Krystian, okazał się sporym rozczarowaniem dla Ewy. Do biura nieoczekiwanie zawitał Artur, starając się o ponowne przyjęcie do pracy i odzyskanie dawnego stanowiska. Tymczasem Jadzia zmagała się z poważnym dylematem po szokującym odkryciu w stodole, a nie wierząc w wyjaśnienia męża, ostatecznie poprosiła o wsparcie Jurka. Marta wciąż obwiniała się o nagłe odejście Szymona, dopóki Kinga nie uznała, że musi wyjawić jej prawdę, o której dowiedziała się przez zupełny przypadek. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Pierwsza miłość" odc. 4220 - streszczenie
Waldek odzyskuje wolność, gdy zarzuty przeciwko niemu zostają wycofane, a on sam opuszcza areszt. Po wyjściu na wolność nie potrafi jednak przejść do porządku dziennego nad brakiem lojalności ze strony Jadzi i postanawia ją zostawić. Bardzo szybko u jego boku zaczyna być widoczna inna kobieta. W tym samym czasie Krystian cieszy się relacją z Łucją Reterską, mimo że ta wcześniej usiłowała zaszkodzić Melce. Planuje on jednak spotkanie ze starymi znajomymi – dawną przyjaciółką oraz Piotrkiem. Z kolei Seweryn otrzymuje pocztówkę od Kazanowej, która skłania go do smutnych refleksji na temat faktu, że kobieta po prostu od niego odeszła.
"Pierwsza miłość" odc. 4220 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu fanów z niecierpliwością czeka na kolejne spotkanie z mieszkańcami Wrocławia i Wadlewa przed ekranami telewizorów. Produkcja regularnie gości w ramówce, oferując stałe pasmo dla swoich odbiorców. Aby nie przegapić najnowszych perypetii Waldka czy Krystiana, warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem w połowie tygodnia. Premiera tego konkretnego epizodu została zaplanowana na środę. "Pierwsza miłość" odc. 4220 zostanie wyemitowany 20 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
Ten kultowy serial gości w polskich domach już od 2004 roku, łącząc w sobie wątki obyczajowe z elementami sensacji i humoru. Losy Marysi i Kingi stały się dla wielu niemal tak bliskie, jak historie własnych sąsiadów czy dobrych znajomych. Akcja płynnie przenosi się między wielkomiejskim Wrocławiem a sielskim Wadlewem, poruszając przy tym istotne problemy społeczne. To unikalne połączenie różnych gatunków sprawia, że produkcja wciąż przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia. W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)