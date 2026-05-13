Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4220

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" doszło do kilku istotnych przetasowań, które mocno wpłynęły na sytuację zawodową i prywatną bohaterów. Karol podjął ostateczną decyzję w sprawie wyboru nowego wspólnika, a fakt, że nie został nim Krystian, okazał się sporym rozczarowaniem dla Ewy. Do biura nieoczekiwanie zawitał Artur, starając się o ponowne przyjęcie do pracy i odzyskanie dawnego stanowiska. Tymczasem Jadzia zmagała się z poważnym dylematem po szokującym odkryciu w stodole, a nie wierząc w wyjaśnienia męża, ostatecznie poprosiła o wsparcie Jurka. Marta wciąż obwiniała się o nagłe odejście Szymona, dopóki Kinga nie uznała, że musi wyjawić jej prawdę, o której dowiedziała się przez zupełny przypadek. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4220 - streszczenie

Waldek odzyskuje wolność, gdy zarzuty przeciwko niemu zostają wycofane, a on sam opuszcza areszt. Po wyjściu na wolność nie potrafi jednak przejść do porządku dziennego nad brakiem lojalności ze strony Jadzi i postanawia ją zostawić. Bardzo szybko u jego boku zaczyna być widoczna inna kobieta. W tym samym czasie Krystian cieszy się relacją z Łucją Reterską, mimo że ta wcześniej usiłowała zaszkodzić Melce. Planuje on jednak spotkanie ze starymi znajomymi – dawną przyjaciółką oraz Piotrkiem. Z kolei Seweryn otrzymuje pocztówkę od Kazanowej, która skłania go do smutnych refleksji na temat faktu, że kobieta po prostu od niego odeszła.

"Pierwsza miłość" odc. 4220 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu fanów z niecierpliwością czeka na kolejne spotkanie z mieszkańcami Wrocławia i Wadlewa przed ekranami telewizorów. Produkcja regularnie gości w ramówce, oferując stałe pasmo dla swoich odbiorców. Aby nie przegapić najnowszych perypetii Waldka czy Krystiana, warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem w połowie tygodnia. Premiera tego konkretnego epizodu została zaplanowana na środę. "Pierwsza miłość" odc. 4220 zostanie wyemitowany 20 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten kultowy serial gości w polskich domach już od 2004 roku, łącząc w sobie wątki obyczajowe z elementami sensacji i humoru. Losy Marysi i Kingi stały się dla wielu niemal tak bliskie, jak historie własnych sąsiadów czy dobrych znajomych. Akcja płynnie przenosi się między wielkomiejskim Wrocławiem a sielskim Wadlewem, poruszając przy tym istotne problemy społeczne. To unikalne połączenie różnych gatunków sprawia, że produkcja wciąż przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia. W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)