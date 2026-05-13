Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4220

Redakcja se.pl
2026-05-13 8:55

W nadchodzącym 4220. odcinku serialu "Pierwsza miłość" sytuacja Waldka ulegnie gwałtownej zmianie, co mocno odbije się na jego relacjach z najbliższymi. Mężczyzna będzie musiał podjąć trudne decyzje dotyczące swojej przyszłości po opuszczeniu aresztu. Jednocześnie Seweryn zacznie analizować niespodziewaną wiadomość, która rzuca nowe światło na nagłe zniknięcie bliskiej mu osoby.

Blondwłosa kobieta w dżinsowej koszuli z naszyjnikiem i mężczyzna w błękitnym T-shircie rozmawiają przy barze, trzymając się za ręce. Kobieta ma kubek kawy. W tle, niewyraźnie, widać inną osobę. Więcej o ich losach w Super Seriale.
Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4220 Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4220 Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4220 Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4220
Galeria zdjęć 7

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" doszło do kilku istotnych przetasowań, które mocno wpłynęły na sytuację zawodową i prywatną bohaterów. Karol podjął ostateczną decyzję w sprawie wyboru nowego wspólnika, a fakt, że nie został nim Krystian, okazał się sporym rozczarowaniem dla Ewy. Do biura nieoczekiwanie zawitał Artur, starając się o ponowne przyjęcie do pracy i odzyskanie dawnego stanowiska. Tymczasem Jadzia zmagała się z poważnym dylematem po szokującym odkryciu w stodole, a nie wierząc w wyjaśnienia męża, ostatecznie poprosiła o wsparcie Jurka. Marta wciąż obwiniała się o nagłe odejście Szymona, dopóki Kinga nie uznała, że musi wyjawić jej prawdę, o której dowiedziała się przez zupełny przypadek. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Pierwsza miłość" odc. 4220 - streszczenie

Waldek odzyskuje wolność, gdy zarzuty przeciwko niemu zostają wycofane, a on sam opuszcza areszt. Po wyjściu na wolność nie potrafi jednak przejść do porządku dziennego nad brakiem lojalności ze strony Jadzi i postanawia ją zostawić. Bardzo szybko u jego boku zaczyna być widoczna inna kobieta. W tym samym czasie Krystian cieszy się relacją z Łucją Reterską, mimo że ta wcześniej usiłowała zaszkodzić Melce. Planuje on jednak spotkanie ze starymi znajomymi – dawną przyjaciółką oraz Piotrkiem. Z kolei Seweryn otrzymuje pocztówkę od Kazanowej, która skłania go do smutnych refleksji na temat faktu, że kobieta po prostu od niego odeszła.

"Pierwsza miłość" odc. 4220 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu fanów z niecierpliwością czeka na kolejne spotkanie z mieszkańcami Wrocławia i Wadlewa przed ekranami telewizorów. Produkcja regularnie gości w ramówce, oferując stałe pasmo dla swoich odbiorców. Aby nie przegapić najnowszych perypetii Waldka czy Krystiana, warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem w połowie tygodnia. Premiera tego konkretnego epizodu została zaplanowana na środę. "Pierwsza miłość" odc. 4220 zostanie wyemitowany 20 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

Polecany artykuł:

Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4215

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten kultowy serial gości w polskich domach już od 2004 roku, łącząc w sobie wątki obyczajowe z elementami sensacji i humoru. Losy Marysi i Kingi stały się dla wielu niemal tak bliskie, jak historie własnych sąsiadów czy dobrych znajomych. Akcja płynnie przenosi się między wielkomiejskim Wrocławiem a sielskim Wadlewem, poruszając przy tym istotne problemy społeczne. To unikalne połączenie różnych gatunków sprawia, że produkcja wciąż przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia. W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4220
Galeria zdjęć 7