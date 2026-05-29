Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4222

Spis treści
W ostatnim czasie w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a życie mieszkańców warszawskiej ulicy ponownie wywróciło się do góry nogami. Młoda Julka bardzo źle zniosła zażyte z Leonem narkotyki, jednak chłopak tak sprytnie zmanipulował przebieg zdarzeń, że nieświadomy niczego Igor poczuł do niego wdzięczność za rzekomą opiekę nad córką. Równocześnie Ola zmagała się z ogromnymi wyrzutami sumienia i pretensjami teściowej po diagnozie lekarza, który wyjaśnił, że agresja Mariusza wynikała bezpośrednio z guza płata czołowego. Choć te zawirowania próbował wykorzystać Zduński, w redakcji Krzysztof lojalnie milczał o romansie prezesa przed jego żoną, mimo że Sandra głośno domagała się wyrzucenia Igora z pracy. Na koniec Andrzej zaskoczył Michała szczerym wyznaniem o nadchodzącym rozwodzie i chęcią przepisania mu wszystkich swoich nieruchomości. Czas zatem sprawdzić, jak te wszystkie zawirowania wpłyną na dalsze losy znanych postaci.
"Na Wspólnej" odc. 4222 - streszczenie
W 4222. odcinku Ola udaje się do szpitala, gdzie Mariusz ma zostać poddany pilnej operacji. Lekarz uprzedza o ryzyku wystąpienia powikłań, jednak Czerski odrzuca wizję problemów z pamięcią czy padaczki. Gdy trwa zabieg, Ola stara się ratować karierę męża podczas spotkania z Zakościelnym. Niestety po operacji Mariusz nie rozpoznaje swojej żony, a zrozpaczoną Olę wspiera Zduński, co widzi Otylia. W tym samym czasie Leon prosi Igora o zaufanie i przyznaje Julce, że zbiera fundusze na nowy komputer. W redakcji po powrocie Nowaka wybuchnie awantura, a Andrzej w końcu pozna swoją wnuczkę oraz synową Adę. Na koniec odcinka ktoś zacznie potajemnie fotografować Smolnego i Brzozowskiego podczas ich przypadkowego spotkania.
"Na Wspólnej" odc. 4222 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Serial od lat przyciąga przed ekrany wiele osób zainteresowanych losami mieszkańców popularnej kamienicy. Śledzenie codziennych dylematów i sukcesów znanych postaci stało się dla części społeczeństwa stałym elementem wieczornego odpoczynku. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy Oli i jej bliskich, należy włączyć telewizor w odpowiednim czasie. Najnowsza odsłona tej historii pojawi się na antenie już na początku czerwca. "Na Wspólnej" odc. 4222 zostanie wyemitowany 2 czerwca 2026 o godzinie 20:15 na kanale TVN.
Polecany artykuł:
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to serialowa opowieść, która zaczęła się od wielkiej przyjaźni w domu dziecka i trwa nieprzerwanie od wielu lat. Możemy w niej podglądać, jak kolejne pokolenia rodzin Ziębów, Brzozowskich czy Hofferów radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi codzienne życie. Produkcja jest ceniona za pokazywanie, że bliskie relacje są w stanie przetrwać nawet najtrudniejsze próby i stać się fundamentem dla przyszłości. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi wielowątkowe historie obyczajowe osadzone w znanych, polskich realiach. Obsada tego serialu to m.in.:
- Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)