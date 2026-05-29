Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4222

W ostatnim czasie w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a życie mieszkańców warszawskiej ulicy ponownie wywróciło się do góry nogami. Młoda Julka bardzo źle zniosła zażyte z Leonem narkotyki, jednak chłopak tak sprytnie zmanipulował przebieg zdarzeń, że nieświadomy niczego Igor poczuł do niego wdzięczność za rzekomą opiekę nad córką. Równocześnie Ola zmagała się z ogromnymi wyrzutami sumienia i pretensjami teściowej po diagnozie lekarza, który wyjaśnił, że agresja Mariusza wynikała bezpośrednio z guza płata czołowego. Choć te zawirowania próbował wykorzystać Zduński, w redakcji Krzysztof lojalnie milczał o romansie prezesa przed jego żoną, mimo że Sandra głośno domagała się wyrzucenia Igora z pracy. Na koniec Andrzej zaskoczył Michała szczerym wyznaniem o nadchodzącym rozwodzie i chęcią przepisania mu wszystkich swoich nieruchomości. Czas zatem sprawdzić, jak te wszystkie zawirowania wpłyną na dalsze losy znanych postaci.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"Na Wspólnej" odc. 4222 - streszczenie

W 4222. odcinku Ola udaje się do szpitala, gdzie Mariusz ma zostać poddany pilnej operacji. Lekarz uprzedza o ryzyku wystąpienia powikłań, jednak Czerski odrzuca wizję problemów z pamięcią czy padaczki. Gdy trwa zabieg, Ola stara się ratować karierę męża podczas spotkania z Zakościelnym. Niestety po operacji Mariusz nie rozpoznaje swojej żony, a zrozpaczoną Olę wspiera Zduński, co widzi Otylia. W tym samym czasie Leon prosi Igora o zaufanie i przyznaje Julce, że zbiera fundusze na nowy komputer. W redakcji po powrocie Nowaka wybuchnie awantura, a Andrzej w końcu pozna swoją wnuczkę oraz synową Adę. Na koniec odcinka ktoś zacznie potajemnie fotografować Smolnego i Brzozowskiego podczas ich przypadkowego spotkania.

"Na Wspólnej" odc. 4222 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial od lat przyciąga przed ekrany wiele osób zainteresowanych losami mieszkańców popularnej kamienicy. Śledzenie codziennych dylematów i sukcesów znanych postaci stało się dla części społeczeństwa stałym elementem wieczornego odpoczynku. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy Oli i jej bliskich, należy włączyć telewizor w odpowiednim czasie. Najnowsza odsłona tej historii pojawi się na antenie już na początku czerwca. "Na Wspólnej" odc. 4222 zostanie wyemitowany 2 czerwca 2026 o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serialowa opowieść, która zaczęła się od wielkiej przyjaźni w domu dziecka i trwa nieprzerwanie od wielu lat. Możemy w niej podglądać, jak kolejne pokolenia rodzin Ziębów, Brzozowskich czy Hofferów radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi codzienne życie. Produkcja jest ceniona za pokazywanie, że bliskie relacje są w stanie przetrwać nawet najtrudniejsze próby i stać się fundamentem dla przyszłości. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi wielowątkowe historie obyczajowe osadzone w znanych, polskich realiach. Obsada tego serialu to m.in.:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)