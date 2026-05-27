"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4223

Spis treści
Ostatnie dni w serialu "Na Wspólnej" upłynęły pod znakiem dramatycznych zwrotów akcji i trudnych decyzji, które postawiły życie wielu bohaterów na głowie. Ola drżała o zdrowie Mariusza, gdy ten przechodził skomplikowaną operację, choć najgorsze nadeszło dopiero po wybudzeniu, ponieważ Czerski zupełnie nie rozpoznał swojej żony. Kobieta próbowała jeszcze ratować zawodową przyszłość męża u Zakościelnego, a później szukała pocieszenia w ramionach Zduńskiego, co nie umknęło czujnemu oku Otylii. Tymczasem Igor musiał zmierzyć się z awanturą w redakcji po swoim powrocie do pracy, podczas gdy Leon prosił go o zaufanie, a Julce przyznał się do finansowych potrzeb związanych z nowym komputerem. Andrzej, po odrzuceniu jego propozycji majątkowej przez Michała, poznał wreszcie u Basi swoją wnuczkę oraz żonę Daniela, ale to tajemnicze zdjęcia zrobione jemu i Smolnemu z ukrycia wzbudziły największy niepokój. Zobaczmy zatem, jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie zdarzenia w kolejnym odcinku.
"Na Wspólnej" odc. 4223 - streszczenie
W 4223. odcinku Zduński odwiedza Mariusza w szpitalu i przekazuje mu nieprawdziwe informacje, sugerując, że Ola odeszła od męża i związała się właśnie z nim. Te rewelacje zostają niespodziewanie potwierdzone przez Otylię, co wyprowadza Czerskiego z równowagi i skutkuje wyrzuceniem żony z sali chorych. Gdy teściowa wspomina o odwiedzinach rzekomego nowego partnera, Ola szybko orientuje się, że Zduński uknuł intrygę i natychmiast udaje się do niego na konfrontację. W tym samym czasie Sławek kontynuuje działania przeciwko mafii deweloperskiej, która zastraszyła Cieślika, a Zenek przyznaje się do kradzieży telefonu Damiana z depozytu. Monika stara się poradzić sobie z falą nienawiści wylewaną w Internecie na Kajetana, natomiast Eliza bezskutecznie błaga Jarka o jeszcze jedną szansę dla ich małżeństwa. Sytuacja między małżonkami staje się jeszcze bardziej napięta, gdy na ulicy Wspólnej natykają się na Wrońską, z którą Jarek niedawno spędził noc.
Polecany artykuł:
"Na Wspólnej" odc. 4223 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wątki poruszone w najnowszym epizodzie z pewnością dostarczą wielu tematów do rozmów wszystkim osobom, które na bieżąco sprawdzają, co słychać u ich ulubionych postaci. Każdy kolejny wieczór z produkcją to okazja, by zobaczyć, jak bohaterowie radzą sobie z trudnymi wyzwaniami, jakie stawia przed nimi życie w stolicy. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy Oli oraz czy Jarek ulegnie prośbom Elizy, warto zasiąść przed odbiornikiem w wyznaczonym czasie. Odcinek numer 4223 zostanie wyemitowany 3 czerwca 2026 roku na antenie stacji TVN o godzinie 20:15.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
Serial ten od ponad dwóch dekad przybliża losy grupy przyjaciół, którzy wychowywali się razem w domu dziecka pod opieką Marii i Włodka Ziębów. Punktem zwrotnym w ich życiu było zamieszkanie w kamienicy przy ulicy Wspólnej, która stała się fundamentem dla ich rodzin i kolejnych pokoleń. Produkcja skupia się na codziennych problemach, wielkich miłościach oraz trudnych relacjach sąsiedzkich rodów Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Luźna atmosfera i życiowe tematy sprawiają, że mieszkańcy tej warszawskiej ulicy są niezwykle bliscy wielu osobom w całym kraju. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:
- Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)