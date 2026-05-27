"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4223

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Ostatnie dni w serialu "Na Wspólnej" upłynęły pod znakiem dramatycznych zwrotów akcji i trudnych decyzji, które postawiły życie wielu bohaterów na głowie. Ola drżała o zdrowie Mariusza, gdy ten przechodził skomplikowaną operację, choć najgorsze nadeszło dopiero po wybudzeniu, ponieważ Czerski zupełnie nie rozpoznał swojej żony. Kobieta próbowała jeszcze ratować zawodową przyszłość męża u Zakościelnego, a później szukała pocieszenia w ramionach Zduńskiego, co nie umknęło czujnemu oku Otylii. Tymczasem Igor musiał zmierzyć się z awanturą w redakcji po swoim powrocie do pracy, podczas gdy Leon prosił go o zaufanie, a Julce przyznał się do finansowych potrzeb związanych z nowym komputerem. Andrzej, po odrzuceniu jego propozycji majątkowej przez Michała, poznał wreszcie u Basi swoją wnuczkę oraz żonę Daniela, ale to tajemnicze zdjęcia zrobione jemu i Smolnemu z ukrycia wzbudziły największy niepokój. Zobaczmy zatem, jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie zdarzenia w kolejnym odcinku.

"Na Wspólnej" odc. 4223 - streszczenie

W 4223. odcinku Zduński odwiedza Mariusza w szpitalu i przekazuje mu nieprawdziwe informacje, sugerując, że Ola odeszła od męża i związała się właśnie z nim. Te rewelacje zostają niespodziewanie potwierdzone przez Otylię, co wyprowadza Czerskiego z równowagi i skutkuje wyrzuceniem żony z sali chorych. Gdy teściowa wspomina o odwiedzinach rzekomego nowego partnera, Ola szybko orientuje się, że Zduński uknuł intrygę i natychmiast udaje się do niego na konfrontację. W tym samym czasie Sławek kontynuuje działania przeciwko mafii deweloperskiej, która zastraszyła Cieślika, a Zenek przyznaje się do kradzieży telefonu Damiana z depozytu. Monika stara się poradzić sobie z falą nienawiści wylewaną w Internecie na Kajetana, natomiast Eliza bezskutecznie błaga Jarka o jeszcze jedną szansę dla ich małżeństwa. Sytuacja między małżonkami staje się jeszcze bardziej napięta, gdy na ulicy Wspólnej natykają się na Wrońską, z którą Jarek niedawno spędził noc.

"Na Wspólnej" odc. 4223 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wątki poruszone w najnowszym epizodzie z pewnością dostarczą wielu tematów do rozmów wszystkim osobom, które na bieżąco sprawdzają, co słychać u ich ulubionych postaci. Każdy kolejny wieczór z produkcją to okazja, by zobaczyć, jak bohaterowie radzą sobie z trudnymi wyzwaniami, jakie stawia przed nimi życie w stolicy. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy Oli oraz czy Jarek ulegnie prośbom Elizy, warto zasiąść przed odbiornikiem w wyznaczonym czasie. Odcinek numer 4223 zostanie wyemitowany 3 czerwca 2026 roku na antenie stacji TVN o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Serial ten od ponad dwóch dekad przybliża losy grupy przyjaciół, którzy wychowywali się razem w domu dziecka pod opieką Marii i Włodka Ziębów. Punktem zwrotnym w ich życiu było zamieszkanie w kamienicy przy ulicy Wspólnej, która stała się fundamentem dla ich rodzin i kolejnych pokoleń. Produkcja skupia się na codziennych problemach, wielkich miłościach oraz trudnych relacjach sąsiedzkich rodów Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Luźna atmosfera i życiowe tematy sprawiają, że mieszkańcy tej warszawskiej ulicy są niezwykle bliscy wielu osobom w całym kraju. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)