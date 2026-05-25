Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4221

Ostatnio w serialu "Na Wspólnej" doszło do serii bolesnych nieporozumień oraz trudnych rozmów, które wystawiły relacje bohaterów na ciężką próbę. Leżący w szpitalu Mariusz desperacko szukał kontaktu z Olą, jednak kobieta przez bełkotliwą mowę męża uznała go za pijanego i bez namysłu przerwała połączenie. W tym samym czasie Smolny musiał ostudzić zapał Sandry do rządzenia w redakcji pod nieobecność zawieszonego Igora, podczas gdy Czerska udała się na kolację ze Zduńskim, aby wesprzeć go w planach zakupu lokalu. Atmosfera zagęściła się również u Nowaka, ponieważ jego kłótnia z Julką o wagary pchnęła nastolatkę w ramiona Leona oferującego jej jakieś pigułki. Na domiar złego Basia i Krzysztof postanowili w końcu otwarcie skonfrontować się z Andrzejem, któremu zarzucili rażący brak zainteresowania synami oraz wnuczką. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Na Wspólnej" odc. 4221 - streszczenie

Julka po zażyciu narkotyków z Leonem czuje się bardzo źle i zamierza wrócić do domu, jednak chłopak powstrzymuje ją, bojąc się reakcji jej ojca. Kiedy nastolatka ostatecznie pojawia się u Igora, opowiada mu zmyśloną historię, która stawia Leona w bardzo dobrym świetle i budzi wdzięczność Nowaka. W tym samym czasie Ola dowiaduje się od lekarza, że za agresywne zachowanie Mariusza odpowiadał guz płata czołowego. Ta informacja sprawia, że Zimińska zmaga się z ogromnym poczuciem winy, a sytuację dodatkowo pogarsza jej teściowa, która obarcza ją odpowiedzialnością za stan mężczyzny. Tymczasem w redakcji Krzysztof decyduje się zachować lojalność wobec prezesa i nie zdradza jego żonie prawdy o romansie, choć Sandra żąda usunięcia Igora z pracy. Wątek Andrzeja kończy się natomiast szczerym wyznaniem o planowanym rozwodzie i chęci przekazania nieruchomości Michałowi.

"Na Wspólnej" odc. 4221 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie, którzy chcą sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy bohaterów po ostatnich wydarzeniach, nie muszą długo czekać. Kolejne przygody mieszkańców kamienicy przy ulicy Wspólnej są emitowane regularnie na głównej antenie stacji, zapewniając stałą dawkę codziennych opowieści. Premierowe odcinki przyciągają przed ekrany wiele osób zainteresowanych życiem swoich ulubionych postaci. Opisywany odcinek serialu "Na Wspólnej" o numerze 4221 zostanie wyemitowany 1 czerwca 2026 roku o godzinie 20:15 w telewizji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Produkcja od wielu lat gości na naszych ekranach, opowiadając o grupie dawnych przyjaciół z domu dziecka, których połączyła niezwykła więź. Centralnym punktem ich świata jest dom przekazany im przez Wiktora Brzozowskiego, gdzie rodziny Ziębów, Hofferów i Brzozowskich wspólnie stawiają czoła życiowym trudnościom. To historia o lojalności i wzajemnym wsparciu, która na stałe wpisała się w krajobraz polskiej telewizji i wciąż pokazuje nam dalsze dzieje kolejnych pokoleń. W obsadzie tego serialu występują między innymi:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)