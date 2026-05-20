Na Wspólnej, odcinki 4221-4222. Druzgocąca diagnoza Czerskiego. Zapomni o miłości do Oli - ZDJĘCIA

Mariusz Czerski w "Na Wspólnej" zmaga się z groźnym guzem mózgu

Ostatnie zachowanie Mariusza Czerskiego budziło ogromne wątpliwości, a jego partnerka błędnie interpretowała te problemy jako życiowy upadek. Prawda o stanie bohatera wyjdzie na jaw w 4221. epizodzie produkcji "Na Wspólnej", o czym przypomina portal Eska. Mężczyzna dowie się od specjalisty o niezwykle poważnej chorobie. Ta wstrząsająca informacja sprawi, że młoda kobieta poczuje wyrzuty sumienia, zarzucając sobie pozostawienie ukochanego w potrzebie. Ogień konfliktu podsyci teściowa, która brutalnie zaatakuje zdezorientowaną synową.

Kolejny, 4222. epizod przyniesie widzom dramatyczną walkę chirurgów o przetrwanie Mariusza na sali operacyjnej. W tym samym czasie Ola umówi się na spotkanie z Zakościelnym, próbując za wszelką cenę ocalić dorobek zawodowy męża. Największy szok nadejdzie jednak w momencie wybudzenia mężczyzny z narkozy. Zdezorientowany pacjent kompletnie nie rozpozna własnej partnerki z powodu potężnej utraty pamięci po zabiegu.

Igor Nowak dziękuje dilerowi, a żona prezesa Gwiazdy zaskakuje Krzysztofa Smolnego

W odcinku 4221, zaplanowanym na 1 czerwca, córka Igora zmaga się z konsekwencjami zażycia nielegalnych substancji. Przerażona Julka próbuje wrócić do mieszkania, jednak Leon stanowczo blokuje ten krok, bojąc się demaskacji. Kiedy dziewczyna wreszcie wraca i manipuluje faktami, naiwny dziennikarz dziękuje chłopakowi za wsparcie! Równolegle zapłakana Ola oczekuje na przebudzenie męża. Specjalista tłumaczy, że za wybuchy złości odpowiadał guz płata czołowego. Kobieta ma potężne wyrzuty sumienia, a dodatkowo dobija ją wściekła matka Mariusza. Sytuację próbuje wykorzystać klient Zduński, wykazując dziwne zainteresowanie. W międzyczasie redakcję Krzysztofa Smolnego odwiedzi Marcelina, lecz dziennikarz zatai przed nią romanse Gwiazdy. Zirytowana Sandra poskarży się kochankowi na ujawnienie ich relacji przez Igora i zażąda zwolnienia Nowaka. Michał z kolei usłyszy od byłego partnera Basi niespodziewaną propozycję przejęcia nieruchomości ze względu na nadchodzący rozwód.

Igor Nowak zwalnia się z pracy, a operowany Mariusz Czerski zapomina o żonie

Z samego rana Ola jedzie do placówki medycznej, ponieważ jej partner musi przejść natychmiastowy zabieg. Zmartwiona Otylia wypytuje chirurga o możliwe konsekwencje, choć pacjent odrzuca myśli o amnezji i napadach drgawkowych. Podczas gdy specjaliści walczą o zdrowie Mariusza na bloku operacyjnym, dziewczyna negocjuje z Zakościelnym w celu utrzymania kariery prawniczej męża. Dramat rozgrywa się po wybudzeniu chorego, który całkowicie wymazuje partnerkę z pamięci. Zdruzgotaną kobietę zaczyna wspierać Zduński, co natychmiast rejestruje oburzona Otylia. W innych wątkach Leon przechwala się przed Igorem swoją słownością, a następnie żali się Julce, że potrzebuje gotówki z powodu zniszczonego sprzętu muzycznego. Zawieszony wcześniej Nowak melduje się w firmie, gdzie od razu spotyka się z atakami słownymi ze strony Sandry. Awanturę potęguje wizyta Gwiazdy, który rzuca się na dziennikarzy, przez co wściekły Nowak zwalnia się z redakcji! Tymczasem Michał definitywnie odrzuca podejrzaną ofertę Andrzeja z powodu braku zaufania. Zawiedziony mężczyzna poznaje u byłej żony wnuczkę oraz synową Adę, jednak Daniel odmawia kontaktu z ojcem. Na dziedzińcu osiedla Brzozowski mija się ze Smolnym, a tajemniczy obserwator dokumentuje ich spotkanie aparatem.

