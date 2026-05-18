Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4217

Codzienność przy najbardziej znanej ulicy w stolicy rzadko bywa spokojna, co po raz kolejny udowodnił ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej". Wielki sukces Kaliny, która zdała egzamin adwokacki z wyróżnieniem, błyskawicznie zamienił się w bolesną kompromitację, gdy aktorka Kama ujawniła nagrania demaskujące jej dawne oszustwa. Równie gęsta atmosfera panowała u Bergów, gdzie Bogdan namawiał Jarka do powrotu do żony w obawie przed utratą dzieci, a Bergowa dowiedziała się o hospitalizacji Bartka z powodu stanu przedzawałowego. W międzyczasie Milena odkryła perfidny plan Jolanty polegający na zmyśleniu choroby Bożydara, co miało być jedynie pretekstem do wymuszenia na rodzinie zmiany miejsca zamieszkania. Dzień zakończył się wyjątkowo mrocznym akcentem, bo Lucyna odwiedziła matkę Brygidy z torbami pełnymi kosztowności pochodzących z kradzieży w luksusowej willi. Pozostaje zatem zapytać, jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie kłamstwa i ryzykowne zagrania.

"Na Wspólnej" odc. 4217 - streszczenie

Po tym, jak kłamstwa Kaliny wyszły na jaw, Tadeusz postanawia zniknąć bez śladu. Zdesperowana dziewczyna kieruje swój gniew w stronę Łukasza, zarzucając mu nielojalność i nakazując mu natychmiastowe opuszczenie miasta. Ostrzega go przed zemstą Zakościelnego, który faktycznie czai się w samochodzie przed domem dawnego kolegi, trzymając w dłoni naostrzony nóż. W tym samym czasie Eliza przeżywa trudne chwile w szpitalu, nie mogąc dowiedzieć się niczego o stanie zdrowia Bartka, ponieważ formalnie nie są spokrewnieni. Wichrowski w ciężkim stanie psychicznym oczekuje na zabieg operacyjny, a Bogdan próbuje przekonać Juniora do odwiedzenia matki. Jarek nawiązuje nową znajomość z atrakcyjną blondynką podczas spotkania służbowego, co kończy się wspólnie spędzoną nocą. Wątek Hofferów skupia się na próbie przeprowadzki Romana i Honoraty, jednak Włodek namawia ich do pozostania w jego domu na czas jego wyjazdu do Marii. Na koniec do baru przychodzi roztrzęsiona Monika, która w przypływie złości wyładowuje frustrację na własnym ojcu.

"Na Wspólnej" odc. 4217 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy codziennych perypetii mieszkańców ulicy Wspólnej powinni zarezerwować sobie czas na kolejną odsłonę tej opowieści. Serial od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając przed telewizory osoby zainteresowane skomplikowanymi relacjami między postaciami. Aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, warto sprawdzić szczegóły zaplanowanej emisji. Premiera 4217. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się 25 maja 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten serial to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która od dekad pokazuje, jak silna może być więź między ludźmi niezwiązanymi więzami krwi. Wszystko zaczęło się od grupy wychowanków domu dziecka, którzy stworzyli własną, wielką rodzinę w kamienicy przy tytułowej ulicy. Przez lata obserwowaliśmy ich dorastanie, życiowe zakręty oraz sukcesy, co sprawiło, że bohaterowie stali się nam niezwykle bliscy. To ciepła, ale też pełna nagłych zwrotów akcji produkcja, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)

