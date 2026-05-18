Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4223

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" przyniosły mnóstwo trudnych decyzji oraz niespodziewanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w codzienności znanych postaci. Doświadczony przez los Szymon stracił dach nad głową, lecz pomocną dłoń wyciągnęła do niego Marta, proponując rozwiązanie wyglądające na niemal idealne. Chociaż szanse na sukces były nikłe, Bartek wspólnie z grupą młodzieży zaangażował się w rozwieszanie plakatów, z kolei Olek zyskał nieoczekiwane wsparcie przy przejmowaniu obowiązków wujka. Sporo działo się również u Jadzi, która na przekór otoczeniu wciąż ufała w niewinność Waldka, choć jej myśli szybko zaprzątnął o wiele poważniejszy problem rodzinny. Kiedy jej córeczka cierpiąca na wadę serca zaczęła nagle dziwnie oddychać, Jurek uznał, że dziecko musi niezwłocznie trafić pod opiekę specjalistów w szpitalu. Warto zatem sprawdzić, jak te wszystkie skomplikowane historie waszych ulubieńców rozwiną się w najbliższym czasie.

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4223 - streszczenie

W Wadlewie zaczynają krążyć niepokojące plotki dotyczące rzekomego aresztowania Waldka przez policję. Choć funkcjonariusz Kargulewicz próbuje uspokoić sąsiadów, zapewniając ich o braku zarzutów wobec mężczyzny, mieszkańcy postanawiają zaprzestać dalszych poszukiwań. Równocześnie w wiosce spore poruszenie wywołuje wspólna współpraca Róży oraz Miry, która przyciąga wzrok otoczenia. Tymczasem Melka i Laura dowiadują się, że bezdomny Marcinek zaginął, w związku z czym proszą Piotrka o pomoc w ustaleniu, czy służby otrzymały oficjalne zgłoszenie w tej sprawie. Nieoczekiwanie tym tematem zaczyna interesować się także Łucja Reterska, co budzi pewne zdziwienie u zaangażowanych w sprawę kobiet. Z kolei w placówce We-Med konflikt między Julitą a Florkiem zaostrza się do tego stopnia, że ich zachowanie budzi lęk u jednej z pacjentek, którą mieli się opiekować. Ostatecznie Marek, widząc nieprofesjonalną postawę stażystów, domaga się natychmiastowego usunięcia ich z praktyk w klinice.

"Pierwsza miłość" odc. 4223 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani produkcji z pewnością czekają na to, jak potoczą się losy bohaterów po ostatnich wydarzeniach we Wrocławiu i Wadlewie. Scenarzyści przygotowali sceny, które rzucają nowe światło na relacje między młodymi pracownikami medycznymi a ich przełożonymi. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby na bieżąco śledzić rozwój wszystkich wątków w telewizji. Premierowy odcinek serialu "Pierwsza miłość" o numerze 4223 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to polska produkcja, która towarzyszy widzom już od 2004 roku, łącząc wątki obyczajowe z elementami sensacji i komedii. Akcja serialu przenosi nas na zmianę z gwarnego Wrocławia do spokojniejszego, choć równie barwnego Wadlewa, gdzie każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Przez te wszystkie lata losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół stały się stałym punktem dnia dla wielu osób, a twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych. Serial doceniany jest za różnorodność bohaterów oraz unikalną atmosferę, w której obok romansów pojawiają się intrygi i zagadki. Obsada tego serialu to m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

8