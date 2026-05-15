Pierwsza miłość, odcinek 4222: Córeczka Jadzi pilnie trafiła do szpitala! Jej los pozostaje niepewny - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-05-15 11:28

Marta proponuje Szymonowi pomoc, gdy ten traci mieszkanie, co może stać się początkiem nowej, trudnej drogi. Tymczasem w Wadlewie wciąż trwa walka o odnalezienie Kazanowej i na tym nie koniec trudnych sytuacji, z którymi muszą zmierzyć się bohaterowie, bowiem zdrowie małej córeczki Jadzi zostaje nagle zagrożone. Zapraszamy do oglądania 4222. odcinka w piątek 22 maja, i czytajcie streszczenia, by wiedzieć więcej.

W poprzednim odcinku (4221) Lucynka nie chciała świętować urodzin, ponieważ nie była jeszcze gotowa, by powiedzieć znajomym o ciąży. Gdy zauważyła, że Jędrek i Klaudia mają problem z umówieniem spotkania, wykorzystała swoje święto jako pretekst do ich zebrania, choć jej plan szybko wymknął się spod kontroli. Marta, mimo przyjęcia warunków Szymona, wciąż nie potrafiła pogodzić się z rozstaniem i szukała sposobu na wyjście z impasu, czym doprowadziła go do złości. Tymczasem Seweryn tracił nadzieję na odnalezienie Kazanowej, ale Śmiałek przekonywał go, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona i miał własny plan działania.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4222

Szymon znajduje się w tragicznej sytuacji lokalowej, tracąc nagle dach nad głową i siły do walki z losem. Marta, widząc jego bezradność, oferuje mu wspólne mieszkanie, co wydaje się jedynym logicznym wyjściem, choć oboje wiedzą, jak trudne emocjonalnie będzie to wyzwanie.

Mimo nikłych szans na sukces, Bartek z pomocą wadlewskiej młodzieży organizuje zakrojoną na szeroką skalę akcję plakatową. Olek, który zastępuje wujka w jego obowiązkach, otrzymuje pomoc z najmniej oczekiwanej strony, co pozwala na kontynuowanie poszukiwań zaginionej Karoliny.

Jadzia zostaje sama z narastającymi problemami, gdy nikt poza nią nie wierzy w niewinność Waldka. Sytuacja staje się krytyczna, gdy jej mała córeczka z wadą serca zaczyna mieć problemy z oddychaniem, co zmusza Jurka do podjęcia natychmiastowej decyzji o transporcie dziewczynki do szpitala.

Pierwsza miłość odcinek 4222
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

"Pierwsza miłość" emitowana jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4222. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
