Pierwsza miłość, odcinek 4222: Córeczka Jadzi pilnie trafiła do szpitala! Jej los pozostaje niepewny - ZDJĘCIA

W poprzednim odcinku (4221) Lucynka nie chciała świętować urodzin, ponieważ nie była jeszcze gotowa, by powiedzieć znajomym o ciąży. Gdy zauważyła, że Jędrek i Klaudia mają problem z umówieniem spotkania, wykorzystała swoje święto jako pretekst do ich zebrania, choć jej plan szybko wymknął się spod kontroli. Marta, mimo przyjęcia warunków Szymona, wciąż nie potrafiła pogodzić się z rozstaniem i szukała sposobu na wyjście z impasu, czym doprowadziła go do złości. Tymczasem Seweryn tracił nadzieję na odnalezienie Kazanowej, ale Śmiałek przekonywał go, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona i miał własny plan działania.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4222

Szymon znajduje się w tragicznej sytuacji lokalowej, tracąc nagle dach nad głową i siły do walki z losem. Marta, widząc jego bezradność, oferuje mu wspólne mieszkanie, co wydaje się jedynym logicznym wyjściem, choć oboje wiedzą, jak trudne emocjonalnie będzie to wyzwanie.

Mimo nikłych szans na sukces, Bartek z pomocą wadlewskiej młodzieży organizuje zakrojoną na szeroką skalę akcję plakatową. Olek, który zastępuje wujka w jego obowiązkach, otrzymuje pomoc z najmniej oczekiwanej strony, co pozwala na kontynuowanie poszukiwań zaginionej Karoliny.

Jadzia zostaje sama z narastającymi problemami, gdy nikt poza nią nie wierzy w niewinność Waldka. Sytuacja staje się krytyczna, gdy jej mała córeczka z wadą serca zaczyna mieć problemy z oddychaniem, co zmusza Jurka do podjęcia natychmiastowej decyzji o transporcie dziewczynki do szpitala.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4222. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)