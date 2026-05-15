Pierwsza miłość, odcinek 4222: Córeczka Jadzi pilnie trafiła do szpitala! Jej los pozostaje niepewny - ZDJĘCIA

W poprzednim odcinku (4221) Lucynka nie chciała świętować urodzin, ponieważ nie była jeszcze gotowa, by powiedzieć znajomym o ciąży. Gdy zauważyła, że Jędrek i Klaudia mają problem z umówieniem spotkania, wykorzystała swoje święto jako pretekst do ich zebrania, choć jej plan szybko wymknął się spod kontroli. Marta, mimo przyjęcia warunków Szymona, wciąż nie potrafiła pogodzić się z rozstaniem i szukała sposobu na wyjście z impasu, czym doprowadziła go do złości. Tymczasem Seweryn tracił nadzieję na odnalezienie Kazanowej, ale Śmiałek przekonywał go, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona i miał własny plan działania.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4222
Szymon znajduje się w tragicznej sytuacji lokalowej, tracąc nagle dach nad głową i siły do walki z losem. Marta, widząc jego bezradność, oferuje mu wspólne mieszkanie, co wydaje się jedynym logicznym wyjściem, choć oboje wiedzą, jak trudne emocjonalnie będzie to wyzwanie.
Mimo nikłych szans na sukces, Bartek z pomocą wadlewskiej młodzieży organizuje zakrojoną na szeroką skalę akcję plakatową. Olek, który zastępuje wujka w jego obowiązkach, otrzymuje pomoc z najmniej oczekiwanej strony, co pozwala na kontynuowanie poszukiwań zaginionej Karoliny.
Jadzia zostaje sama z narastającymi problemami, gdy nikt poza nią nie wierzy w niewinność Waldka. Sytuacja staje się krytyczna, gdy jej mała córeczka z wadą serca zaczyna mieć problemy z oddychaniem, co zmusza Jurka do podjęcia natychmiastowej decyzji o transporcie dziewczynki do szpitala.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4222. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)