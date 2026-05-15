Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4222

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" we wrocławskich i wadlewskich kręgach zapanowało spore zamieszanie, które wymusiło na bohaterach podjęcie zdecydowanych działań. Pomysłowa Lucynka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i wykorzystała własne urodziny jako sprytny pretekst, by pomóc Jędrkowi oraz Klaudii wreszcie się spotkać. Jej fortel szybko zaczął żyć własnym życiem, podczas gdy w innym wątku Marta wciąż nie potrafiła pogodzić się z rzeczywistością, aż do momentu, gdy Szymon dosadnie wyłożył jej swoje zdanie. Z kolei w Wadlewie załamany Seweryn poczuł się całkowicie bezradny wobec odejścia Kazanowej i uznał, że dalsze poszukiwania ukochanej nie mają już najmniejszego sensu. Śmiałek jednak nie zamierzał się tak łatwo poddawać i przygotował intrygujący plan, który miał jeszcze szansę odwrócić zły los. Czego zatem można spodziewać się w kolejnej odsłonie tej historii?

"Pierwsza miłość" odc. 4222 - streszczenie

Szymon, który w ostatnim czasie zmagał się z licznymi przeciwnościami, traci dach nad głową i znajduje się w patowej sytuacji. Marta wychodzi z inicjatywą i proponuje mu rozwiązanie, które zdaje się idealnie pasować do jego aktualnych potrzeb. Choć szanse na odszukanie Kazanowej są obecnie oceniane jako niewielkie, Bartek nie zamierza rezygnować i z pomocą młodzieży zajmuje się kolportażem plakatów. Olek, który dla dobra rodziny musiał zrezygnować z prowadzenia własnego biznesu, może liczyć na wsparcie ułatwiające mu przejęcie nowych obowiązków. Jadzia nie traci wiary w niewinność Waldka, jednak obecnie musi skupić się na ratowaniu zdrowia swojej córki. Dziewczynka zaczyna mieć problemy z oddychaniem, co w połączeniu z jej wadą serca zmusza Jurka do podjęcia decyzji o natychmiastowym przewiezieniu dziecka do szpitala.

"Pierwsza miłość" odc. 4222 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani popularnej produkcji z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego popołudnia przed ekranem. Wątki rozwijane w ostatnich tygodniach nabierają tempa, a problemy zdrowotne dziecka Jadzi dodają nowej dynamiki obecnym wydarzeniom. Dobrym pomysłem jest zarezerwowanie wolnej chwili, by przekonać się, czy pomoc zaoferowana Szymonowi okaże się trwała. Premierowy odcinek 4222 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany 22 maja 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to jedna z najdłużej emitowanych produkcji w polskiej telewizji, która zadebiutowała już w 2004 roku. Serial opowiada o splatających się losach mieszkańców Wrocławia oraz pobliskiego Wadlewa, serwując mieszankę wątków obyczajowych i sensacyjnych. Przez lata twórcy poruszali w nim istotne tematy społeczne, nie stroniąc od pokazywania trudnych życiowych momentów, z którymi mierzą się bohaterowie. To opowieść o wieloletnich przyjaźniach i miłościach, które ewoluują na oczach tysięcy ludzi. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

