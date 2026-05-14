"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4220
Dramat Seweryna rozpoczął się nagle, kiedy jego żona nie wróciła po burzliwym spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich, na którym doszło do konfrontacji między Różą a Kazanową. Seweryn zgłosił zaginięcie na policję, a służby uruchomiły wszelkie możliwe środki, aby odnaleźć Karolinę. Do akcji włączyła się również lokalna społeczność, która przeczesywała okolicę, jednak bez skutku.
W 4218 odcinku Jadzia dokonała w swojej stodole przerażającego odkrycia, które mogło mieć związek z tajemniczym zaginięciem. Kobieta poinformowała policję, a tym samym postawiła swojego męża w trudnej sytuacji. Waldek trafił do aresztu, ale ostatecznie okazał się niewinny zarzucanych mu czynów.
Nagle dochodzi do zaskakującego zwrotu akcji. W 4220 odcinku Seweryn niespodziewanie otrzymuje pocztówkę z krótką wiadomością od żony. Choć początkowo trudno mu uwierzyć w jej treść, z czasem zaczyna dopuszczać do siebie myśl, że Karolina po prostu go zostawiła. Czy jednak naprawdę świadomie zdecydowała się odejść, czy za wysłaniem tej wiadomości kryje się ktoś inny?
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4220. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)