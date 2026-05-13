Pierwsza miłość, odcinek 4219: Marta cierpi po rozpadzie związku. Kinga zdradza jej mroczny sekret Szymona

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4219: Marta dowiaduje się, dlaczego Szymon ją porzucił

W poprzednim odcinku Szymon niespodziewanie zakończył relację z Martą, nie podając konkretnego powodu swojej decyzji. Kobieta została sama z poczuciem odrzucenia i zaczęła obwiniać się za rozpad związku. W 4219 odcinku „Pierwszej miłości” Marta coraz bardziej pogrąży się w smutku i będzie analizować każdy szczegół ostatnich rozmów z ukochanym. Nie rozumiejąc, dlaczego została porzucona, zacznie szukać winy wyłącznie w sobie.

Kinga nie będzie mogła dłużej patrzeć na cierpienie przyjaciółki. Wiedząc już więcej o powodach zachowania Szymona, zdecyduje się wyjawić Marcie mroczny sekret związany z jej byłym partnerem. Prawda okaże się jednak znacznie trudniejsza do przyjęcia, niż Marta mogła przypuszczać. Szokujące informacje rzucą zupełnie nowe światło na postać Szymona i sprawią, że kobieta inaczej spojrzy na całe swoje rozstanie. Czy odkrycie prawdy pomoże Marcie zamknąć ten bolesny rozdział, czy wręcz przeciwnie - jeszcze bardziej ją zrani?

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4219. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)