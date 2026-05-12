Pierwsza miłość, odcinek 4218: Czy to koniec zagadki zaginionej Kazanowej? Makabryczne znalezisko w stodole

Joanna Dembek
2026-05-12 11:12

Szymon niespodziewanie zrywa z Martą, zostawiając ją w całkowitej rozsypce, podczas gdy Kinga wpada na trop prawdziwego powodu tej decyzji. Tymczasem w Wadlewie Jadzia dokonuje wstrząsającego odkrycia w swojej stodole, które może zmienić bieg poszukiwań Kazanowej. Zapraszamy przed telewizory w poniedziałek 18 maja, wtedy odbędzie się emisja 4218. odcinka. Zachęcamy również do czytania streszczeń, aby być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami z życia bohaterów.

Kobieta z długimi, ciemnymi włosami w zielonej kurtce trzyma niemowlę w różowych spodniach i biało-niebieskiej czapce.
W poprzednim odcinku (4217) po zaginięciu Kazanowej Seweryn znalazł jej zakrwawioną apaszkę, dlatego policja rozpoczęła szeroko zakrojone poszukiwania z użyciem śmigłowców i kamer termowizyjnych. Do akcji dołączyli mieszkańcy, a Śmiałek wysłał razem Emilkę i Bartka. Alan bezskutecznie szukał Kostka po jego ucieczce z kliniki, aż przypadkowa awaria pomogła mu nawiązać z nim kontakt.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4218

Koniec sielanki Marty i Szymona. Choć wydawało się, że para buduje trwały fundament, Szymon nagle podejmuje drastyczną decyzję o zerwaniu, nie podając racjonalnych powodów. Zrozpaczona Marta nie potrafi pojąć jego motywacji, jednak Kinga staje się świadkiem sytuacji, która rzuca nowe, niepokojące światło na postawę mężczyzny.

Konflikt Julity i Floriana przenosi się na grunt zawodowy, co kończy się fatalnie dla jednej z pacjentek podczas praktyk. Marek reaguje stanowczo, udzielając im ostrej nagany, a Julita, mimo próśb o wstawiennictwo u Radka, zostaje odprawiona z kwitkiem, co doprowadza do emocjonalnego wybuchu i zaskakującej zmiany w ich relacji.

Podczas gdy Seweryn opada z sił, a Waldek pod płaszczykiem pomocy korzysta z darmowego jedzenia w świetlicy, Jadzia dokonuje przerażającego odkrycia na terenie własnego gospodarstwa. Znalezisko w stodole budzi najgorsze podejrzenia i może wiązać się z losem zaginionej Kazanowej.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4218. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
