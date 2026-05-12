Pierwsza miłość, odcinek 4218: Czy to koniec zagadki zaginionej Kazanowej? Makabryczne znalezisko w stodole

W poprzednim odcinku (4217) po zaginięciu Kazanowej Seweryn znalazł jej zakrwawioną apaszkę, dlatego policja rozpoczęła szeroko zakrojone poszukiwania z użyciem śmigłowców i kamer termowizyjnych. Do akcji dołączyli mieszkańcy, a Śmiałek wysłał razem Emilkę i Bartka. Alan bezskutecznie szukał Kostka po jego ucieczce z kliniki, aż przypadkowa awaria pomogła mu nawiązać z nim kontakt.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4218

Koniec sielanki Marty i Szymona. Choć wydawało się, że para buduje trwały fundament, Szymon nagle podejmuje drastyczną decyzję o zerwaniu, nie podając racjonalnych powodów. Zrozpaczona Marta nie potrafi pojąć jego motywacji, jednak Kinga staje się świadkiem sytuacji, która rzuca nowe, niepokojące światło na postawę mężczyzny.

Konflikt Julity i Floriana przenosi się na grunt zawodowy, co kończy się fatalnie dla jednej z pacjentek podczas praktyk. Marek reaguje stanowczo, udzielając im ostrej nagany, a Julita, mimo próśb o wstawiennictwo u Radka, zostaje odprawiona z kwitkiem, co doprowadza do emocjonalnego wybuchu i zaskakującej zmiany w ich relacji.

Podczas gdy Seweryn opada z sił, a Waldek pod płaszczykiem pomocy korzysta z darmowego jedzenia w świetlicy, Jadzia dokonuje przerażającego odkrycia na terenie własnego gospodarstwa. Znalezisko w stodole budzi najgorsze podejrzenia i może wiązać się z losem zaginionej Kazanowej.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4218. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)