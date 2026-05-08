Pierwsza miłość, odcinek 4217: Krwawy ślad w Wadlewie! Policja ściąga śmigłowce do poszukiwań zaginionej Kazanowej

W poprzednim odcinku (4216) Seweryn wpadł w panikę, gdy jego żona Karolina nie wróciła do domu po spotkaniu koła gospodyń wiejskich. Jej telefon pozostawał nieaktywny, a zaniepokojeni mieszkańcy rozpoczęli poszukiwania. Eliza odwiedziła postrzelonego Bolesława w szpitalu, by ostatecznie zakończyć ich związek i poinformować go o rozwodzie, lecz Olszewski zagroził jej śmiercią i mimo złego stanu zdrowia opuścił placówkę. Kalina próbowała pogodzić się z Mikołajem, ale ich rozmowę przerwała awantura wywołana przez Kaję w klinice. Przerażony napiętą sytuacją Kostek wykorzystał zamieszanie i uciekł z budynku.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Obława w Wadlewie

Sprawa zaginięcia Kazanowej przybiera dramatyczny obrót, gdy Seweryn odnajduje jej zakrwawioną apaszkę, co skłania policję do użycia śmigłowców z kamerami termowizyjnymi. W poszukiwania angażują się tłumy mieszkańców, a Śmiałek celowo wysyła Emilkę i Bartka na wspólny odcinek poszukiwań, licząc, że wspólny cel pomoże im odbudować zniszczoną relację.

Alan na tropie Kostka

Przełom Alana. Alan wyczerpuje wszystkie standardowe metody dotarcia do Kostka, który wciąż ukrywa się po ucieczce z kliniki. Nieoczekiwanie rozwiązanie problemu przynosi drobna, sąsiedzka awaria domowa, która staje się pretekstem do nawiązania kontaktu z chłopcem i daje szansę na bezpieczne sprowadzenie go do domu przed zapadnięciem zmroku.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4217. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)