Pierwsza miłość, odcinek 4232: Niepokojące zachowanie Mirona. Chłopak rzuca się na Seweryna

Joanna Dembek
2026-06-02 9:54

Tajemnicze zniknięcie Karoliny Kazanowej od tygodni spędza sen z powiek mieszkańcom Wadlewa. Gdy dotychczasowe, zakrojone na szeroką skalę poszukiwania zawodzą, jeden niespodziewany telefon odwraca bieg wydarzeń i rzuca cień podejrzeń na osoby, których nikt dotąd nie brał pod uwagę. Policja ponownie kieruje swoją uwagę na niepełnosprawnego Mirona i zdaje się, że on coś może wiedzieć! Czy dramatyczny zwrot akcji pozwoli wreszcie odkryć prawdę o losie zaginionej? Przekonajcie się sami, śledząc kolejne losy bohaterów na ekranie oraz czytając nasze regularne streszczenia. Wszystko wyjaśni się już w 4234. odcinku serialu, którego emisja zaplanowana jest na poniedziałek, 8 czerwca.

Sytuacja w Wadlewie stała się skrajnie napięta po tym, jak Karolina Kazanowa, żona Seweryna, zaginęła w drodze powrotnej ze spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. Cała wieś solidarnie zaangażowała się w przeczesywanie okolicy, jednak kolejne tygodnie nie przynosiły żadnych przełomowych wskazówek. Atmosfera zagęściła się, gdy w odcinku 4226 na alarmowy telefon w świetlicy zadzwonił tajemniczy nieznajomy. Okazało się, że to Miron, nastoletni, niepełnosprawny intelektualnie syn Zenka. Choć policja podeszła do sprawy z dystansem, nietypowe zachowanie chłopaka i jego silna reakcja na nazwisko Kazanowej wywołały chaos wśród mieszkańców.

Niepokój policji rósł, aż w odcinku 4232 sierżant Kargulewicz postanowił ponowić przesłuchanie. Mimo chaotycznych zeznań Mirona, które ojciec tłumaczy urojeniami, chłopak niedługo potem ucieka z domu i brutalnie atakuje w lesie załamanego Seweryna. W odcinku 4233 pętla zaczyna się zaciskać – przyparty do muru Zenek pęknie i wyzna Róży całą prawdę o feralnej nocy, a ta da mu dobę na pójście na policję. Te dramatyczne wydarzenia otwierają serię pytań, na które odpowiedzi już wkrótce wstrząsną całym Wadlewem.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4232. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
