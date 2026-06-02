Sytuacja w Wadlewie stała się skrajnie napięta po tym, jak Karolina Kazanowa, żona Seweryna, zaginęła w drodze powrotnej ze spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. Cała wieś solidarnie zaangażowała się w przeczesywanie okolicy, jednak kolejne tygodnie nie przynosiły żadnych przełomowych wskazówek. Atmosfera zagęściła się, gdy w odcinku 4226 na alarmowy telefon w świetlicy zadzwonił tajemniczy nieznajomy. Okazało się, że to Miron, nastoletni, niepełnosprawny intelektualnie syn Zenka. Choć policja podeszła do sprawy z dystansem, nietypowe zachowanie chłopaka i jego silna reakcja na nazwisko Kazanowej wywołały chaos wśród mieszkańców.
"Pierwsza miłość odc. 4332: Miron atakuje Seweryna
Niepokój policji rósł, aż w odcinku 4232 sierżant Kargulewicz postanowił ponowić przesłuchanie. Mimo chaotycznych zeznań Mirona, które ojciec tłumaczy urojeniami, chłopak niedługo potem ucieka z domu i brutalnie atakuje w lesie załamanego Seweryna. W odcinku 4233 pętla zaczyna się zaciskać – przyparty do muru Zenek pęknie i wyzna Róży całą prawdę o feralnej nocy, a ta da mu dobę na pójście na policję. Te dramatyczne wydarzenia otwierają serię pytań, na które odpowiedzi już wkrótce wstrząsną całym Wadlewem.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4232. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)