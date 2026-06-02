Sytuacja w Wadlewie stała się skrajnie napięta po tym, jak Karolina Kazanowa, żona Seweryna, zaginęła w drodze powrotnej ze spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. Cała wieś solidarnie zaangażowała się w przeczesywanie okolicy, jednak kolejne tygodnie nie przynosiły żadnych przełomowych wskazówek. Atmosfera zagęściła się, gdy w odcinku 4226 na alarmowy telefon w świetlicy zadzwonił tajemniczy nieznajomy. Okazało się, że to Miron, nastoletni, niepełnosprawny intelektualnie syn Zenka. Choć policja podeszła do sprawy z dystansem, nietypowe zachowanie chłopaka i jego silna reakcja na nazwisko Kazanowej wywołały chaos wśród mieszkańców.

Pierwsza miłość. Powrót Mariusza po latach! Tak się zmieni brat Pawła. Piotrek oświadczy się Melce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość odc. 4332: Miron atakuje Seweryna

Niepokój policji rósł, aż w odcinku 4232 sierżant Kargulewicz postanowił ponowić przesłuchanie. Mimo chaotycznych zeznań Mirona, które ojciec tłumaczy urojeniami, chłopak niedługo potem ucieka z domu i brutalnie atakuje w lesie załamanego Seweryna. W odcinku 4233 pętla zaczyna się zaciskać – przyparty do muru Zenek pęknie i wyzna Róży całą prawdę o feralnej nocy, a ta da mu dobę na pójście na policję. Te dramatyczne wydarzenia otwierają serię pytań, na które odpowiedzi już wkrótce wstrząsną całym Wadlewem.

5

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4232. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)