Barwy szczęścia. Ewa postawi się Elżbiecie! Mimo sprzeciwu babci i tak zamieszka z Romeo w nowym sezonie

Ewa i Romeo zamieszkają razem w nowym sezonie "Barw szczęścia"?

Zwiastun następnego sezonu "Barw szczęścia" odsłonił tylko krótkie zapowiedzi wydarzeń, które rozegrają się w 3392 odcinku, pierwszym po wakacyjnej przerwie. Jednak to wystarczy, by upewnić się, że Ewa i Romeo po ślubie nie mają co liczyć na akceptację, a tym bardziej błogosławieństwo bliskich tak lekkomyślnej decyzji, żeby się pobrać. Mimo że spontaniczny, cichy ślub był marzeniem 18-latków, którzy pragną być razem, to nie ma żadnej gwarancji, że związek tej pary przetrwa nadchodzące kłopoty.

Wściekła Elżbieta nie zgodzi się, żeby Ewa mieszkała z Romeo w jej mieszkaniu, więc w 3392 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach młodzi nie będą mieli wspólnego domu! Na domiar złego odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach babcia Ewy wciąż nie zaakceptuje jej ślubu z Włochem i zrobi wszystko, by ich rozdzielić. Nic dziwnego, że świeżo upieczona żona Włocha będzie musiała walczyć o ich wspólną przyszłość z najbliższą osobą - babcią, która zastąpiła jej matkę Martę (Katarzyna Zielińska) po tragicznej śmierci.

Tak Ewa będzie walczyć o małżeństwo z Romeo w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach

Wyprowadzka Ewy od Elżbiety w następnym sezonie "Barw szczęścia" będzie możliwa, pod warunkiem, że 18-latka i jej mąż zarobią na własne utrzymanie, znajdą sobie jakieś mieszkanie do wynajęcia, na które oczywiście będzie ich stać. To oznacza, że Ewa będzie musiała się szybko usamodzielnić, znaleźć pracę i to jeszcze przed maturą.

Mimo sprzeciwu babci Ewa w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach postanowi zamieszkać z mężem, a Romeo obieca ukochanej, że zadba o to, by niczego jej przy nim nie zabrakło. Jak to zrobi, skoro oboje będą musieli poświęcić niemal cały swój czas na przygotowania do matury? Być może Ewa zdecyduje się pójść do pracy w redakcji "Szoku", gdzie już kiedyś była na stażu. Zawsze mogła tam liczyć na wsparcie przyjaciółki i mentorki Weroniki (Maria Świłpa). Po zmarłej mamie Ewa odziedziczyła siłę i determinację, więc uwierzy w to, że ona i Romeo poradzą sobie z wszelkimi przeciwnościami losu.

Kiedy 3392 odcinek "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Odcinek 3392 "Barw szczęścia" następnego sezonu zostanie wyemitowany po przerwie wakacyjnej najpewniej na początku września. Oficjalna data emisji nie jest jeszcze podana przez TVP. Być może będzie to już poniedziałek, 31.08.2026 albo wtorek, 1.09.2026 r.

Barwy szczęścia. Ewa i Romeo przeżyją szok po ślubie! Nie tego się spodziewali

