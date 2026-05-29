Barwy szczęścia. Ewa w ciąży w nowym sezonie? Tak skończą z Romeo po ślubie - ZDJĘCIA

Tak będzie wyglądało życie Ewy i Romea po ich ślubie w 3390 odcinku "Barw szczęścia"!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach u Ewy i Romea nie przestanie się dziać. Wszystko przez to, że ich rodziny wciąż nie będą popierać tego, co zrobili, bo biorąc ślub za ich plecami wcale nie udowodnią im swojej dorosłości. Do tego stopnia, że ich opiekunowie kategorycznie nie zgodzą się na to, aby młodzi ze sobą zamieszkali, mimo iż będą już mężem i żoną. Tym bardziej, że nie będzie ich stać na to, aby zacząć nowe życie.

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej młodzi małżonkowie wciąż będą mieszkać osobno i spotykać się po kątach. Oczywiście, ani Ewa, ani Romeo nie będą z tego powodu szczęśliwi, bo nie tak będą wyobrażali sobie swoje wspólne życie. Ale czy nie stanie się jeszcze coś, co już w ogóle wywróci je do góry nogami, a przy okazji będzie mogło jeszcze raz na zawsze rozwiązać ich wcześniejszy problem mieszkaniowy?

Rodzina Ewy i Romea powiększy się w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Jan Tyszkiewicz pochwalił się na swoim Instagramie zdjęciami z planu do nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach. Na fotografiach widzimy, jak Romeo pozuje z obrączką po swoim ślubie z Ewą, a następnie spędzą czas ze swoją żoną na łonie natury. Szczególnie, że w domu u Grzelaków czy Żeleńskiej nie będzie o to łatwo.

Jednak zdecydowanie bardziej niż same zdjęcia, uwagę zwraca ich opis! Wszystko przez to, że aktor podpisał je dość wymownymi emotikonami, sugerującymi brzuszek i bliskość, co mogłoby wskazywać na to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Ewa zajdzie w ciążę, a Romeo będzie ją w tym wspierał!

- 🫄🏽🫂🦶🏽

for legal reasons this is a joke - skomentował Jan Tyszkiewicz.

Co wydarzy się u państwa Bianchi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Co prawda, pod spodem aktor od razu odniósł się do sprawy, tłumacząc, że "z powodów prawnych, to tylko żart", bo emotikon przedstawiał mężczyznę. Ale kto wie, czy w ten sposób nie zdradził tego, co zadzieje się między Ewą i Romem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach. Zwłaszcza, że serial sam udostępnił jego posta na swojej relacji, a ciąża Ewy przecież mogłaby być możliwa.

Tym bardziej, że już w obecnym sezonie "Barw szczęścia" młodzi mocno zaskoczyli nie tylko swoich najbliższych, ale i widzów, bo Ewa ogromnie zmieniła się u boku Romea. Małżonkowie chętnie lądowali w łóżku, a więc kto wie, czy w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej nie zaliczą jakiejś wpadki, która przy okazji mogłaby im pomóc rozwiązać problem mieszkaniowy, bo jak przyszli rodzicie mieliby mieszkać osobno.

Ale czy tak faktycznie się stanie? A może to faktycznie będzie jedynie żart, a Ewa nie będzie w ciąży? Tym bardziej, że przez babcię już sama zacznie mieć wątpliwości co do swojego ślubu z Romeem. Czy złapią ją one także w przypadku ich relacji? Przekonamy się już w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

