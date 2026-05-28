Barwy szczęścia. Finał sezonu wcześniej niż przed rokiem! Produkcja odpowiada oburzonym widzom - WIDEO

Kiedy skończą się "Barwy szczęścia" przed wakacjami?

Obecny sezon serialu „Barwy szczęścia” zakończy się emisją odcinka 3391 w piątek 29 maja 2026 roku. Aktualnie aktorzy i cała ekipa produkcyjna pracują na planie nad odcinkami do nowego sezonu, który wróci na antenę TVP2 po wakacyjnej przerwie na początku września. A może nawet wcześniej, bo już w poniedziałek, 31.08.2026 roku.

Nie przegap: Koniec sezonu Barw szczęścia. Bruno wycofa się ze ślubu z Karoliną? Zgodnie z prawem nie będzie jego żoną bez tej wizyty w urzędzie - ZDJĘCIA

Dla fanów "Barw szczęścia" to jednak marne pocieszenie, bo wakacyjna przerwa potrwa przecież aż trzy miesiące i w tym czasie tylko z doniesień z planu oraz zwiastunów nowego sezonu będą mogli się dowiedzieć, co wydarzy się dalej. Dla wielu widzów sezon "Barw szczęścia" trwa zbyt krótko. Pod jedną z rolek na oficjalnym profilu serialu na Facebooku pojawiły się nawet komentarze z zarzutami, że produkcja zbyt szybko kończy emisję, bo wakacje nawet się jeszcze nie zaczęły.

"Nie rozumiem dlaczego tak szybko. Prawie cały czerwiec jest szkoła, zajęcia na uczelni. Mało kto wyjdzie na wakacje. Stanowczo za szybko ten sezon się kończy" - pisze jedna z oburzonych fanek.

Produkcja "Barw szczęścia" od razu zareagowała i zamieściła odpowiedź, że finał sezonu faktycznie jest o dzień wcześniej niż przed rokiem, bo poprzedni skończył się w piątek, 30 maja 2025 roku, ale ta seria i tak trwa dłużej.

"Obecny sezon ma 6 odcinków więcej niż poprzedni" - tak odpowiedzieli twórcy serialu tym wszystkim widzom, którzy czują się rozczarowani albo wręcz oburzeni zbyt wczesnym końcem sezonu.

Kiedy wrócą "Barwy szczęścia" z nowym sezonem po przerwie wakacyjnej?

Po emisji ostatniego 3391 odcinka "Barw szczęścia" widzowie usłyszą tylko zapowiedź: "Do zobaczenia w następnym sezonie". To oznacza, że dokładana data powrotu "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie jest jeszcze znana. W najlepszym wypadku będzie to poniedziałek, 31 sierpnia 2026, a w najgorszym dopiero wtorek, 1 września 2026 r.

Barwy szczęścia. Karolina przyłapie Justina na grzebaniu w monitoringu hotelu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.