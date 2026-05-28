Barwy szczęścia, odcinek 3390: Łukasz nie przejdzie na stronę Justina. Będzie bronił Karoliny i Bruna - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3390 - czwartek, 28.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2
Zanim dojdzie do spotkania z Łukaszem, Justin znajdzie się w coraz trudniejszej sytuacji. W sieci i w jego otoczeniu zacznie narastać zamieszanie wokół nagrania, na którym rzekomo widać jego kompromitujący pocałunek. Mężczyzna będzie przekonany, że materiał został spreparowany celowo, by go pogrążyć.
Justin w 3390 odcinku "Barw szczęścia" zażąda pomocy od Łukasza
W tej sytuacji Skotnicki uzna, że jedyną osobą, która może mu pomóc dotrzeć do prawdy, jest Łukasz. Postanowi więc osobiście pojawić się u Sadowskiego i przedstawić mu swoją wersję wydarzeń, przekonany, że za wszystkim stoi Karolina i Bruno.
– To Karolina, najprawdopodobniej razem z Brunem – powie wprost Justin.
– To są poważne oskarżenia. Masz jakieś dowody? – zapyta od razu Łukasz.
– Do tego potrzebuję twojej pomocy.
– Przepraszam cię Justin, ale nie mogę wziąć tego zlecenia. Przepraszam...
– Ja wiem, że wy się przyjaźnicie, ale ja nie wiedziałem, że ty dalej będziesz stał po jego stronie, wiedząc, że się tak podle zachował!
– Justin, zrozum... Ja nie wierzę, że Karolina i Bruno...
– Ale ty sądzisz, że ja kłamię, czy co?
– Nie, tylko sam powiedziałeś, nie masz dowodów...
– Ale to się wszystko składa w całość. Ten kto to zrobił do Franka tego nie wysłał, tylko mnie, a do monitoringu w hotelu nie ma dostępu wiele osób...
– To są tylko domysły i oskarżenia. Zrozum, ja nie wystawię mojej wieloletniej przyjaźni z Brunem na podstawie domysłów.
Łukasz odmówi i w 3390 odcinku "Barw szczęścia" wybierze lojalność
Rozmowa szybko pokaże, że Łukasz nie zamierza angażować się w prywatną wojnę Justina. Dla Sadowskiego liczą się fakty, a nie przypuszczenia, dlatego nie zgodzi się na „śledztwo” przeciwko Stańskiemu. Jednak coś zacznie mu świtać, bo już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach Łukasz będzie jedną z osób, która zwróci uwagę Stańskiego na coraz dziwniejsze ruchy Karoliny. Być może otworzy przyjacielowi oczy, co w konsekwencji może pomóc samemu Justinowi.