Barwy szczęścia, odcinek 3390: Bruno wyprze się, że brał udział w intrydze Karoliny. Justin nie uwierzy, że nie miał z tym nic wspólnego - ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3390 - czwartek, 28.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Czy Justin w 3390 odcinku "Barw szczęścia" znajdzie dowód na to, że Karolina ściągnęła z monitoringu hotelu nagranie z nim i Reginą z wieczoru koncertu pianistki tylko po to, żeby przerobić je na filmik ze zdradą? Z pomocą Sebastiana (Marek Krupski) spróbuje dowieść, że filmik, który "ktoś" wysłał do Oli (Michalina Robakiewicz) to deep fake. Niestety nawet tak zdolny informatyk jak Kowalski nie będzie miał dla Justina dobrych wieści. Nagranie to robota specjalisty!

Karolina postraszy Sebastiana pozwem w 3390 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy Karolina i Bruno wrócą z Las Vegas jako nowożeńcy i 3390 odcinku "Barw szczęścia" zjawią się w hotelu czeka ich ostre starcie z Justinem! Wredna intrygantka natychmiast zacznie straszyć Sebastiana pozwem sądowym od ich prawnika za grzebanie w systemie komputerowym hotelu. On jednak wcale się nie przestraszy.

Nie przegap: Koniec sezonu Barw szczęścia. Bruno wycofa się ze ślubu z Karoliną? Zgodnie z prawem nie będzie jego żoną bez tej wizyty w urzędzie - ZDJĘCIA

- Na jakiej podstawie? Ja zostałem legalnie zatrudniony i wykonuję swoją pracę - wyjaśni spokojnie Sebastian, czym w 3390 odcinku "Barw szczęścia" doprowadzi Karolinę do jeszcze większej wściekłości.

- A na takiej, że włamał się pan do systemu naszego hotelu bez autoryzacji!

- Tomasz Kępski wyraził zgodę, ja również, a jako współwłaściciele hotelu mamy do tego pełne prawo! - przypomni jej Justin.

Wredna Karolina oczerni Justina przy wszystkich w 3390 odcinku "Barw szczęścia"

Ukochana Bruna w 3390 odcinku "Barw szczęścia" będzie bezczelnie brnęła dalej w swoje kłamstwa, oczerniając przy tym Justina. - I co tam znaleźliście?! Pewnie nic! Bo nie było nic do znalezienia! Zaliczyłeś skok w bok i teraz próbujesz się wybielić!

- Dobrze wiesz, że tego nie zrobiłem! - odpowie Justin.

Bruno będzie bronił Karoliny przed Justinem w 3390 odcinku "Barw szczęścia"

Nagle do ich kłótni w 3390 odcinku "Barw szczęścia" wtrąci się Bruno, który zacznie bronić Karoliny przed atakiem Justina. Doskonale wiedząc, że to ona sfałszowała nagranie, żeby pozbyć się Skotnickiego z hotelu, a wcześniej zniszczyć jego związek z Olą.

- Powstrzymajmy się może od rzucania bezpodstawnych oskarżeń. Zwłaszcza tu, goście na nas patrzą!

- Wiesz co Bruno, po tobie się tego nie spodziewałem... Wiem, że możemy się dogadywać w biznesie, ale żebyś... żeby komuś rujnować życie prywatne!

- Justin, nie mam z tym nic wspólnego - wyprze się Stański.

- Jakoś ci nie wierzę - zakończy wściekły Justin, który w 3390 odcinku " Barw szczęścia" nie odpuści, póki nie znajdzie dowodu na to, że Karolina wrobiła go w zdradę, zmontowała kompromitujący go filmik z Reginą.

Barwy szczęścia. Karolina przyłapie Justina na grzebaniu w monitoringu hotelu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.