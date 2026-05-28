Barwy szczęścia, odcinek 3390: Afera przed ślubem Ewy i Romeo. Ceremonia zawiśnie na włosku - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3390 - czwartek, 28.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Choć Ewa i Romeo będą przekonani, że ich decyzja jest przemyślana, sytuacja zacznie się komplikować już na etapie przygotowań. Włoch wymknie się z domu Grzelaków pod pretekstem zwykłej sprawy, a Ewa będzie czekała na niego w napięciu, obawiając się, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. Oboje zdają sobie sprawę, że jeśli ktoś z dorosłych odkryje ich zamiary, ślub może zostać natychmiast wstrzymany.

Szokujące odkrycie Eweliny i Witka w 3390 odcinku "Barw szczęścia". Zacznie się afera przed ślubem!

Największe emocje pojawią się jednak w momencie, gdy w sprawę zaangażują się ich przyjaciele. Ewelina (Amelia Listwon) i Witek (Witold Sosulski), którzy zostaną zaproszeni na spotkanie, szybko zorientują się, że nie chodzi o zwykłą randkę. Zszokowani planem młodych zaczną próbować ich powstrzymać, uważając, że decyzja o ślubie jest zbyt pochopna.

Ewelina nie będzie kryła emocji i wprost spróbuje przemówić Ewie do rozsądku.

– Wy jeszcze nawet liceum nie skończyliście – przypomni jej. Dla nastolatki będzie to argument, że ich decyzja to szaleństwo, które może przynieść więcej problemów niż szczęścia.

Ewa i Romeo jednak pozostaną niewzruszeni. – A jakie to ma znaczenie? Kochamy się – odpowie Ewa, nie zamierzając rezygnować z planów. Romeo również podkreśli, że są świadomi swojej decyzji i nie widzą powodu, by dłużej czekać.

Ewa i Romeo pożałują ślubu w 3390 odcinku "Barw szczęścia"?

Nerwy wzrosną, gdy Ewa zacznie tłumaczyć, dlaczego w ogóle zdecydowali się na tak szybki krok. Zwróci uwagę, że dorośli, w tym oczywiście Aldona i Borys wciąż traktują ich jak dzieci, a ona sama czuje, że musi udowodnić swoją dojrzałość. Przyjaciele jednak nie będą przekonani, że ślub w tajemnicy cokolwiek zmieni.

– (...) No właśnie nie możemy. Borys i Aldona patrzą na nas jak na dzieciaki, które nie wiedzą, czego chcą – wyjaśni Ewa.

– I myślisz, że taki potajemny ślub sprawi, że zaczną was traktować poważnie? – padnie wątpliwość ze strony przyjaciół.

Mimo sprzeciwu Ewa i Romeo nie zrezygnują. W finale 3390 odcinka „Barw szczęścia” pozostaną zdecydowani, by wziąć ślub, nawet jeśli oznacza to konflikt z całym otoczeniem. Amelia z Witkiem staną za plecami przyjaciół, ale już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacyjnej przerwie wyjdzie na jaw, że szybki ślub może nie jest najlepszym pomysłem...

Barwy szczęścia. Sekretny ślub Ewy i Romea! Pobiorą się bez zgody rodziny