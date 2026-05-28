Barwy szczęścia, odcinek 3390: Justin oskarży Karolinę, że wrobiła go w zdradę! Załatwi żonę Bruna dzięki tym nagraniom? - ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3390 - czwartek, 28.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Powrót Karoliny i Bruna do hotelu w 3390 odcinku "Barw szczęścia" stanie na drodze Justinowi i Sebastianowi, by znaleźć dowód na to, że to właśnie Różańska dzięki nagraniu z monitoringu sfingowała jego zdradę z Reginą! Jakiś czas temu Karolina spotkała się z pewnym mężczyzną, zapłaciła mu dużo pieniędzy, żeby specjalista od deep fake'u zmontował filmik, na którym widać, jak Justin zdradza Olę (Michalina Robakiewicz) ze swoją byłą kochanką. Teraz nawet Sebastian, który jest świetnym informatykiem i programistą, będzie miał problem, żeby dowieść, że nagranie jest fałszywe.

Czy w 3390 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian znajdzie dowód przeciwko Karolinie?

Ostatnią nadzieją dla Justina w 3390 odcinku "Barw szczęścia" będzie "ślad" w systemie hotelu, w plikach z nagraniami z kamer! Bo skoro Karolina wykorzystała jedno z nich, to musiało zostać ściągnięte z systemu. Nawet jeśli monitoring hotelowy z tego dnia został nadpisany, to w systemie powinny zostać ślady eksportowania jednego pliku. Póki co Sebastian nie znajdzie nic w komputerze w recepcji, choć Kajtek (Jakub Dmochowski) da mu dostęp do archiwalnych nagrań z monitoringu.

Karolina wścieknie się na Justina i zacznie straszyć go sądem w 3390 odcinku "Barw szczęścia"

I w tym momencie w 3390 odcinku "Barw szczęścia" do hotelu wejdą Karolina i Bruno! Nowa żona Stańskiego na widok Sebastiana grzebiącego w komputerze od razu wpadnie w panikę.

- A co tu się dzieje? Mamy jakąś awarię? - Karolina zblednie i zażąda wyjaśnień.

- Tak, awarię złamania prawa i w naszych relacjach! - oskarży ją Justin.

- Proszę się spodziewać pozwu od naszego prawnika! - żona Bruna zacznie grozić Sebastianowi, ale on wcale się nie przestraszy.

- A na jakiej podstawie? Ja zostałem legalnie zatrudniony i wykonuję swoją pracę - wyjaśni spokojnie Kowalski.

- A na takiej, że włamał się pan do systemu naszego hotelu bez autoryzacji! - Karolina nie zapanuje nad wściekłością.

- Tomasz Kępski wyraził zgodę, ja również, a jako współwłaściciele hotelu mamy do tego pełne prawo! - stwierdzi Justin.

- I co tam znaleźliście?! Pewnie nic! Bo nie było nic do znalezienia! Zaliczyłeś skok w bok i teraz próbujesz się wybielić!

- Dobrze wiesz, że tego nie zrobiłem!

- Powstrzymajmy się może od rzucania bezpodstawnych oskarżeń. Zwłaszcza tu, goście na nas patrzą - wtrąci Bruno, widząc, że Karolina brnie za daleko.

- Wiesz co Bruno, po tobie się tego nie spodziewałem... Wiem, że możemy się dogadywać w biznesie, ale żebyś... żeby komuś rujnować życie prywatne!

- Justin, nie mam z tym nic wspólnego - zapewni Stański.

- Jakoś ci nie wierzę - zakończy wściekły Justin, który w 3390 odcinku " Barw szczęścia" nie odpuści, póki nie znajdzie dowodu na to, że Karolina wrobiła go w zdradę, zmontowała kompromitujący filmik z Reginą.

Barwy szczęścia. Karolina przyłapie Justina na grzebaniu w monitoringu hotelu!

