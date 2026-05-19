Koniec Barw szczęścia. Łukasz dowie się o podejrzanym ślubie Bruna i Karoliny! Zacznie węszyć w ostatnim 3391 odcinku

Finał sezonu "Barwy szczęścia" odcinek 3391 ostatni przed wakacjami - piątek, 29.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Ślub Karoliny i Bruna w Las Vegas w kowbojskim stylu przed finałem sezonu "Barw szczęścia" będzie miał drugie dno. Młoda para przeżyje niezapomniane chwile w mieście grzechu i w wyśmienitych nastrojach przysięgnie sobie wieczną miłość. Dopiero kiedy Karolina zostanie żoną Bruna, zadowolona z siebie, że jej się udało, wyzna Stańskiemu, że uknuła podłą intrygę przeciwko Justinowi. Wrobiła go w zdradę z Reginą (Kamila Kamińska) dzięki fałszywemu filmikowi, stworzonemu przez AI.

Przerażające słowa Karoliny po ślubie z Brunem przed finałem sezonu "Barw szczęścia"

Reakcja Bruna na wyznanie Karoliny w 3388 odcinku "Barw szczęścia" będzie daleko od jej oczekiwań. Przerażony Stański zada sobie sprawę, że jego świeżo poślubiona żona popełniła przestępstwo, narażając na szwank nie tylko reputację hotelu. Bo jeśli Justin zgłosi się na policję, oboje mogą wpaść w poważne kłopoty.

Awantura w hotelu po ślubie Karoliny i Bruna w 3390 odcinku "Barw szczęścia"

Powrót Karoliny i Bruna do Polski w 3390 odcinku "Barw szczęścia" i "radosna" nowina o ich ślubie w Las Vegas, nikogo nie ucieszą. Dojdzie do kolejnego starcia z Justinem, który będzie pewny, że to Karolina zmontowała filmik z jego zdradą. Pierwsze spotkanie ze znienawidzoną szefową doprowadzi do awantury w hotelu na oczach gości i innych pracowników. Na domiar złego Łukasz odmówi Justinowi pomocy jako prywatny detektyw i dziennikarz śledczy, bo Bruno jest jego przyjacielem i nie będzie chciał działać na szkodę jego żony.

Śledztwo Łukasza w sprawie ślubu Bruna i Karoliny w ostatnim 3391 odcinku "Barw szczęścia"

Wszystko się jednak zmieni kiedy w finale sezonu "Barw szczęścia" w 3391 odcinku zaskoczony Łukasz odwiedzi Bruna w hotelu i dowie się o jego nagłym małżeństwie z Karoliną. Pozna szczegóły ceremonii w Las Vegas i coś go tknie, żeby się bliżej przyjrzeć szybkiego ślubowi Stańskiego z ukochaną, która ma sporo na sumieniu.

Koniec sezonu "Barw szczęścia" w 3391 odcinku nie przyniesie odpowiedzi na pytanie, czy Łukasz znajdzie dowód na to, że Karolina sfałszowała nagranie ze zdradą Justina, czy ustali komu żona Bruna zleciła wykonanie montażu, kto tak naprawdę z nią współpracuje i dlaczego tak naprawdę chce zniszczyć Justina. Śledztwo Łukasza może doprowadzić do odkrycia całej prawdy o podłych czynach Karoliny.

Barwy szczęścia. Karolina i Bruno zostawią hotel Kajtkowi. To będzie podstęp