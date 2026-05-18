Barwy szczęścia, odcinek 3389: Tak Bogumił po zatruciu grzybami załatwi Grzelaków! Nie będą świadomi tego, co im zrobi

"Barwy szczęścia" odcinek 3389 - środa, 26.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3389 odcinku "Barw szczęścia" klient Grzelaków w końcu wróci do zdrowia i będzie mógł opuścić szpital po zatruciu grzybami. Lekarzom uda się opanować niewydolność nerek u pana Bogumiła, do której doprowadzi zjedzenie lisówek, nabytych przez seniora w sklepie Aldony i Borysa.

Jednak wyłącznie z jego winy, bo Borys przecież nie chciał mu sprzedać nieprzebadanych grzybów, ale pod uciążliwym naporem pana Bogumiła w końcu się ugiął i mu je podarował w prezencie. A teraz w 3389 odcinku "Barw szczęścia" przyjdzie mu za to zapłacić najwyższą cenę, czego nawet nie będzie świadomy!

Otruty klient Grzelaków będzie chciał wnieść przeciwko nim pozew w 3389 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3389 odcinku "Barw szczęścia" Aldona i Borys od razu zaopiekują się seniorem, gdy ten tylko opuści szpital. Oczywiście, Grzelakowie będą mieć wyrzuty sumienia, że to z ich winy pan Bogumił w ogóle tam trafił, to jednak znając ich dobre serca będą się tu kierować głównie chęcią pomocy swojemu stałemu i samotnemu klientowi.

I choć w 3389 odcinku "Barw szczęścia" senior przyjmie ich opiekę, to jednak za ich plecami postanowi złożyć przeciwko nim pozew. Mimo serca, jakie okażą mu Grzelakowie po jego wyjściu ze szpitala, a nawet przed jego trafianiem do placówki medycznej, bo to właśnie oni jako pierwsi ruszyli mu na ratunek, czym uratowali mu życie. A na dodatek jeszcze pokryją jeszcze koszty interwencji Borysa!

Pan Bogumił pogrąży Borysa w 3389 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale tym w 3389 odcinku "Barw szczęścia" i tak nie przekonają swojego klienta, który postanowi wnieść przeciwko nim pozew. Tym bardziej, że dzięki temu będzie mógł zyskać jeszcze więcej, bo Borys będzie mógł odpowiadać za to nie tylko finansowo, ale i karnie, co w jego sytuacji byłoby szalenie nie na rękę, bo przecież w przeszłości Grzelak miał swoje za uszami.

Czy zatem w 3389 odcinku "Barw szczęścia" pan Bogumił faktycznie wniesie oskarżenie przeciwko Grzelakom i zniszczy Borysowi życie? A może jednak jeszcze raz przemyśli sprawę i ostatecznie się wycofa, widząc jak małżonkowie tego żałują i próbują mu to wynagrodzić? Tego dowiemy się już niebawem!

