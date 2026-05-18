Barwy szczęścia. Taki będzie koniec sezonu. TVP już ogłasza datę emisji ostatniego odcinka. Finał będzie trzymał w napięciu - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-05-18 17:51

Jak się skończą "Barwy szczęścia" przed przerwą wakacyjną? Finał sezonu serialu pozostawi wiele niewyjaśnionych spraw. Ale wiadomo już, kiedy emisja ostatniego odcinka "Barw szczęścia" przed wakacjami. TVP ogłasza datę końca sezonu i przy okazji ujawnia kulisy wydarzeń, które rozegrają się w finałowym odcinku. Wybuchnie afera po ślubie Ewy (Gabriela Ziembicka) i Romea (Jacek Tyszkiewicz), Ola (Michalina Robakiewicz) po "zdradzie" Justina (Jasper Sołtysiewicz) trafi do szpitala. Zobacz ZDJĘCIA i sprawdź, który odcinek "Barw szczęścia" będzie ostatnim już w maju 2026 roku.

Kiedy ostatni odcinek "Barw szczęścia"? Koniec sezonu już w maju 2026 r.

Koniec sezonu "Barw szczęścia" już ogłoszony przez TVP! Zgodnie z programem telewizyjnym Dwójki na maj dokładnie w piątek, 29.05.2026, zostanie wyemitowany 3391 odcinek, który będzie ostatnim przed długą, bo trwającą aż trzy miesiące, przerwą wakacyjną.

Jak się skończą "Barwy szczęścia" przed wakacjami 2026?

Jak się skończą "Barwy szczęścia" w obecnym sezonie? Co się wydarzy w finale 3391 odcinka i jakie wydarzenia rozegrają się nieco wcześniej w tym tygodniu? Losy, których bohaterów będą trzymały w napięciu do samego końca. Tylko w SuperSeriale.se.pl przeczytacie nie tylko dokładny opis, tego co się wydarzy, ale także poznacie zapowiedź następnego sezonu! 

Ślub Ewy i Romea wywoła szok ich rodzin w finale sezonu "Barw szczęścia"

Ewa i Romeo po ślubie spędzą noc w hotelu Bruna (Lesław Żurek) i dopiero w 3391 odcinku "Barw szczęścia" pochwalą się bliskimi, że są małżeństwem. Aldona (Elżbieta Romanowska) i Borys (Jakub Wieczorek) Grzelakowie oraz Elżbieta (Marzena Trybała) przeżyją szok. Dostaną tylko zdjęcie ze ślubu, który odbędzie się w sekrecie.

Małżeńska sielanka młodej pary skończy się w 3391 odcinku "Barw szczęścia". Czeka ich kolejne rozczarowanie, bo bliscy sprzeciwią się ich wspólnemu zamieszkaniu. Babcia Ewy nie pozwoli, żeby Romeo wprowadził się do jej mieszkania, a Grzelakowie odmówią dziewczynie gościny u siebie. Wobec tego Romeo zdecyduje się zadbać o Ewę na własny rachunek. Tylko skąd weźmie pieniądze na wynajem mieszkania? 

Zdrada Justina na koniec sezonu "Barw szczęścia" to podstęp Karoliny

Sfingowana zdrada Justina z Reginą (Kamila Kamińska) jeszcze przed finałem sezonu "Barw szczęścia" doprowadzi do rozstania z Olą, która nie uwierzy w niewinność ukochanego. Ani w to, że to Karolina (Marta Dąbrowska) zmontowała filmik z jego byłą kochanką, żeby nie było wątpliwości, że znów mają romans. Wrobiony Justin nie będzie chciał puścić Karolinie płazem tego, że z premedytacją rozbiła jego związek z Olą.

Na skutek podłej intrygi Ola zostawi Justina i pod wpływem stresu w ostatnim 3391 odcinku "Barw szczęścia" nagle źle się poczuje i trafi do szpitala. Ze względu na problemy ze zdrowiem - stomię Ola będzie potrzebowała pilnej pomocy. Wykończona emocjonalnie dziewczyna Justina zawiadomi go, że dzieje się coś złego, więc natychmiast pojedzie się z nią zobaczyć.

Podejrzany ślub Karoliny i Bruna wzbudzi zainteresowanie Łukasza w ostatnim odcinku "Barw szczęścia"

W ostatnim 3391 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz dowie się o nagłym ślubie Bruna (Lesław Żurek) z Karoliną w Las Vegas i nie będzie krył zaskoczenia. Zastanawiając się, skąd ten pośpiech, Łukasz zacznie się interesować tą sprawą... Co odkryje na temat Stańskiego i jego nowej żony? To się wyjaśni dopiero w następnym sezonie "Barw szczęścia". 

