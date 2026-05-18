Barwy szczęścia. Taki będzie koniec sezonu. TVP już ogłasza datę emisji ostatniego odcinka. Finał będzie trzymał w napięciu - ZDJĘCIA

Kiedy ostatni odcinek "Barw szczęścia"? Koniec sezonu już w maju 2026 r.

Koniec sezonu "Barw szczęścia" już ogłoszony przez TVP! Zgodnie z programem telewizyjnym Dwójki na maj dokładnie w piątek, 29.05.2026, zostanie wyemitowany 3391 odcinek, który będzie ostatnim przed długą, bo trwającą aż trzy miesiące, przerwą wakacyjną.

Jak się skończą "Barwy szczęścia" przed wakacjami 2026?

Jak się skończą "Barwy szczęścia" w obecnym sezonie? Co się wydarzy w finale 3391 odcinka i jakie wydarzenia rozegrają się nieco wcześniej w tym tygodniu? Losy, których bohaterów będą trzymały w napięciu do samego końca.

Ślub Ewy i Romea wywoła szok ich rodzin w finale sezonu "Barw szczęścia"

Ewa i Romeo po ślubie spędzą noc w hotelu Bruna (Lesław Żurek) i dopiero w 3391 odcinku "Barw szczęścia" pochwalą się bliskimi, że są małżeństwem. Aldona (Elżbieta Romanowska) i Borys (Jakub Wieczorek) Grzelakowie oraz Elżbieta (Marzena Trybała) przeżyją szok. Dostaną tylko zdjęcie ze ślubu, który odbędzie się w sekrecie.

Małżeńska sielanka młodej pary skończy się w 3391 odcinku "Barw szczęścia". Czeka ich kolejne rozczarowanie, bo bliscy sprzeciwią się ich wspólnemu zamieszkaniu. Babcia Ewy nie pozwoli, żeby Romeo wprowadził się do jej mieszkania, a Grzelakowie odmówią dziewczynie gościny u siebie. Wobec tego Romeo zdecyduje się zadbać o Ewę na własny rachunek. Tylko skąd weźmie pieniądze na wynajem mieszkania?

Zdrada Justina na koniec sezonu "Barw szczęścia" to podstęp Karoliny

Sfingowana zdrada Justina z Reginą (Kamila Kamińska) jeszcze przed finałem sezonu "Barw szczęścia" doprowadzi do rozstania z Olą, która nie uwierzy w niewinność ukochanego. Ani w to, że to Karolina (Marta Dąbrowska) zmontowała filmik z jego byłą kochanką, żeby nie było wątpliwości, że znów mają romans. Wrobiony Justin nie będzie chciał puścić Karolinie płazem tego, że z premedytacją rozbiła jego związek z Olą.

Na skutek podłej intrygi Ola zostawi Justina i pod wpływem stresu w ostatnim 3391 odcinku "Barw szczęścia" nagle źle się poczuje i trafi do szpitala. Ze względu na problemy ze zdrowiem - stomię Ola będzie potrzebowała pilnej pomocy. Wykończona emocjonalnie dziewczyna Justina zawiadomi go, że dzieje się coś złego, więc natychmiast pojedzie się z nią zobaczyć.

Podejrzany ślub Karoliny i Bruna wzbudzi zainteresowanie Łukasza w ostatnim odcinku "Barw szczęścia"

W ostatnim 3391 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz dowie się o nagłym ślubie Bruna (Lesław Żurek) z Karoliną w Las Vegas i nie będzie krył zaskoczenia. Zastanawiając się, skąd ten pośpiech, Łukasz zacznie się interesować tą sprawą... Co odkryje na temat Stańskiego i jego nowej żony? To się wyjaśni dopiero w następnym sezonie "Barw szczęścia".