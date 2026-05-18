Barwy szczęścia, odcinek 3387: Oliwka po rozstaniu z Tomkiem wyżyje się na Kajtku! Obwini go za swoje niepowodzenia

"Barwy szczęścia" odcinek 3387 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3387 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka w końcu pęknie po swoim rozstaniu z Tomkiem. Tym bardziej, gdy natknie się na ukochanego w hotelu Stańskich, w którym zamieszka po ich rozstaniu, a Madzia zacznie wypytywać ją o przyszłość ich relacji. I mimo, że zacznie zapewniać swoją przyjaciółkę, że wcale nie tęskni za Kępskim, to prawda okaże się chyba jednak inna!

Wszystko przez to, że w 3387 odcinku "Barw szczęścia" Zbrowska wybuchnie gniewem i zacznie oskarżać Kajtka o swoje życiowe niepowodzenia z facetami. Zwłaszcza, że Oliwka wreszcie zda sobie sprawę, że Madzia jednak miała rację, twierdząc, że nieprzepracowana zdrada Cieślaka, położyła się cieniem na jej kolejnych relacjach z mężczyznami.

Oliwka zobaczy winnego tylko w Kajtku w 3387 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3387 odcinku "Barw szczęścia" zapomni przy tym o jednym, ale jakże szczególnym słowie - nieprzepracowana. Szczególnie, że Oliwka z góry oskarży Kajtka, co oczywiście będzie jego winą, bo to przecież on ją zdradził i okłamywał. Ale przecież nie będzie to równoznaczne z tym, że każdy kolejny facet tak będzie się względem niej zachowywał.

A właśnie tak Zbrowska ich traktowała i to w szczególności właśnie Tomka, gdy obok niego znów pojawiła się Grażyna (Kinga Suchan). Tyle tylko, że Kępski jej nie zdradził, a nie mówił jej wszystkiego o ich spotkaniach, bo wiedział, jaka będzie jej reakcja i wcale się nie mylił. Czy zatem w 3387 odcinku "Barw szczęścia" uda się ją przekonać do tego, że i ona ma problem?

Zbrowska zrozumie swój błąd w 3390 odcinku "Barw szczęścia"!

Wiele na to wskazuje, bo w trakcie swojej wyprowadzki z hotelu Stańskich w 3390 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka przeprosi Kajtka za swój wcześniejszy wybuch agresji. Zbrowska najwidoczniej w końcu zrozumie, że nie była to wyłączna wina Cieślaka, ale również i jej, że faktycznie tego nie przepracowała tylko wchodziła w nowe relacje z podobnym przeświadczeniem.

Czy zatem w 3390 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka zdecyduje się przeprosić i Tomka i do niego wrócić? A może postanowi w końcu popracować nad sobą, aby to się więcej nie powtórzyło? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

20